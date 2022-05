Los grandes estrenos de Netflix de junio

La acción brotará a raudales este junio de 2022 en Netflix, con estrenos de títulos que prometen mucha adrenalina. Como el regreso de los siempre impredecibles 'Peaky Blinders', lo nuevo de 'The Umbrella Academy' o la versión coreana de 'La casa de papel' (en series) y 'Centauro', 'Garra' y 'Piderhead' en el apartado de películas. Sin olvidar la nueva serie española de la plataforma, 'Intimidad', una necesaria reflexión sobre los límites de la privacidad.

1. 'Borgen: reino, poder y gloria'. Día 2. Serie

La mítica serie política danesa regresa con esta secuela (que vendría a ser un cuarta temporada) después de nueve años. Sidse Babett Knudsen y Birgitte Hjort Sørensen retoman sus personajes de Birgitte Nyborg, ahora recién nombrada ministra de Asuntos Exteriores, y Katrine Fønsmark, que vuelve al periodismo como directora de Informativos de una cadena de televisión. Cuando una empresa descubre petróleo en Groenlandia se desata una lucha internacional por el control del Ártico.

2. 'Garra'. Día 8. Película

Adam Sandler y LeBron James demuestran su amor al baloncesto ejerciendo como productores ejecutivos de esta película en la que el protagonista de 'Little Nicky' y 'El aguador' deja un poco de lado su faceta más cómica. Interpreta a un cazatalentos de la cancha venido a menos que descubre en el extranjero a un jugador fuera de serie con un pasado problemático (el jugador español de la NBA Juancho Hernangómez, que debuta aquí como actor). Decide llevárselo a Estados Unidos sin la aprobación del equipo.

3. 'Peaky Blinders'. Día 10. Serie. Temporada 6

Los temidos hermanos Shelby, esos gánsteres barriobajeros dueños de Birmingham, regresan con esta sexta temporada, que será la última (aunque habrá una película que pondrá el colofón final). Tommy (Cillian Murphy), su carismático líder ahora metido en política, no salió muy bien parado de su rifirrafe con el implacable Sir Oswald Mosley (Sam Claflin), pero ya se sabe que este clan es totalmente impredecible. Los últimos seis episodios de la serie creada por Steven Knight para la cadena británica BBC se sitúan en pleno auge del fascismo y en los momentos previos a la segunda guerra mundial.

4. 'Intimidad'. Día 10. Serie

La nueva serie española de Netflix propone una interesante y necesaria reflexión sobre la delgada línea que separa la intimidad de la privacidad. Dos mujeres son víctimas de la filtración de unos vídeos sexuales en las redes. Una es una política con una prometedora carrera por delante (Itziar Ituño) y la otra, la anónima empleada de una fábrica (Verónica Echegui). Creada por Laura Sarmiento ('Matadero', 'La Zona') y Verónica Fernández ('Caronte', 'Hache'), cuenta también con Patricia López Arnaiz, Ana Wagener, Emma Suárez y Yune Nogueiras con papeles potentes. Bilbao se hace omnipresente, así como el euskera (combinado con el castellano), no muy habitual en las ficciones televisivas españolas.

5. 'Centauro' . Día 15. Película

Adrenalínico 'thriller' de acción firmado por un experto en esta materia, Daniel Calparsoro ('Cien años de perdón'), que cuenta con Àlex Monner, Begoña Vargas, Carlos Bardem, Edgar Vittorino y Patricia Vico al frente del reparto. El protagonista es un adicto a la velocidad que aspira a convertirse en un piloto profesional de motociclismo. Pero tendrá que empezar a trabajar como mensajero de drogas para saldar la deuda que ha contraído la madre de su hijo con una organización criminal. Su vida basculará entre piloto de circuito de día y temerario kamikaze de noche.

6. Spiderhead. Día 17. Película

Basada en el relato ‘Escape From Spiderhead’ de George Saunders para 'The New Yorker', este 'thriller' psicológico salpicado de humor negro pone a Chris Hemsworth al frente de una cárcel poco convencional: los presos llevan implantado un dispositivo que les administra drogas capaces de alterar sus mentes a cambio de conmutar sus condenas. Todo se complica cuando dos de los reclusos (Miles Teller y Jurnee Smollett) inician una relación. Está dirigida por Joseph Kosinski ('TRON: Legacy', 'Top Gun: Maverick').

7. 'The Umbrella Academy'. Día 22. Serie. Temporada 3

La familia de superhéroes surgida de los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá se enfrenta a las consecuencias de haber evitado el fin del mundo en 1963, ya que descubren con sorpresa que algunas cosas han cambiado. Ahora su padre tiene nuevos hijos adoptivos, la Sparrow Academy, y el único nexo en común con ambos universos es Ben, aunque este tampoco es el mismo. Entre peleas y efectos especiales, deberán limar asperezas entre ellos para luchar contra una fuerza maligna.

8. 'First Class'. Día 23. 'Reality'

Creado por Marta Torné, con Álex Agulló y Roger Gual como productores ejecutivos. Sigue las vidas de un grupo de amigos ricos de Barcelona (periodistas, diseñadores, artistas y DJ) que comparten su amor por la moda excesiva, las fiestas de lujo y los eventos exclusivos. Entre ellos están Aldo Comas, Archie M. Alled-Martínez, Clara Courel, Lucía Sáez-Benito, Álex Agulló, Amanda Portillo, Marc y Zaida Patsy, Meilan Kao, Carola Etxart, Julie Brangstrup, Ferrán Ribó, Álex Sáez y Cristina Fontella.

9. 'La casa de papel: Corea'. Día 24. Serie

Corea, uno de los actuales grandes productores audiovisuales, se suma al carro del éxito de 'La casa de papel' con esta versión asiática de la serie española. Las máscaras (pero no de Dalí), el mono rojo y el atraco seguirán en la trama, pero con ligeras variaciones, como que los asaltantes son ahora coreanos del norte y del sur que pretender robar la nueva moneda creada a partir de la reunificación de sus dos países. Uno de los protagonistas del fenómeno 'El juego del calamar', el actor Park Hae-soo, hace aquí del ilustrado ladrón de guante blanco Berlín.

Más estrenos de series:

MALVERDE: EL SANTO PATRÓN. Día 1. Los creadores de 'El Señor de los cielos' y 'La Reina del sur' están detrás de esta serie que relata la vida del delincuente mexicano Jesús Malverde. A principios del siglo XX, se convirtió en leyenda por robar a los ricos para repartir el botín entre los pobres, en una especie de Robin Hood moderno.

LAS ALAS DE LA AMBICIÓN. Día 3. Asli, una joven perteneciente a la generación Z, desconfía del mérito del trabajo duro y opta por el camino más corto para escalar puestos.

DOS VERANOS. Día 3. Unos amigos se reúnen para pasar unas lujosas vacaciones juntos años después de que algunos de ellos agredieran sexualmente a una de las integrantes del grupo.

EL RETO DE SUMMER. Día 3. Una rebelde adolescente estadounidense encuentra su lugar en un pequeño pueblo australiano para surferos.

UNA MADRE PERFECTA. Día 3. Una madre convencida de la inocencia de su hija empieza a descubrir inquietantes verdades sobre ella.

MI DIARIO DE LIBERACIÓN. Día 6. Cansados de la monotonía que conlleva ser un adulto, tres hermanos coreanos tratan de encontrar la forma de sentirse realizados y liberarse de sus ordinarias vidas.

UN HIJO TUYO. Día 8. Tras inseminarse con el esperma de su exnovio en plena borrachera, una médica especialista en fertilidad trata de explicar su embarazo y recuperar a su amor perdido.

LA PRIMERA MUERTE. Día 10. Dos adolescentes enamoradas no tienen las cosas fáciles: Juliette es una vampiresa y Calliope, una cazavampiros. Las dos están listas para ejecutar su primera muerte.

EL IDIOTA PREFERIDO DE DIOS. Día 15. Comedia protagonizada por Melissa McCarthy y Ben Falcone. El empleado de un servicio técnico se enamora de su compañera de trabajo y se convierte, muy a su pesar, en mensajero de Dios.

MALDIVAS. Día 15. Serie brasileña sobre una joven que se muda a Río de Janeiro para investigar la muerte de su madre en un misterioso incendio.

AMOR Y ANARQUÍA. Día 16. Temporada 2. Sofie, recién divorciada, intenta forjar una vida para ella y Max. Pero, a raíz de ciertos imprevistos, se encuentra en plena crisis vital.

NO SABÉIS QUIÉN SOY. Día 17. Cuando todas las pruebas apuntan en su dirección, un hombre acusado de asesinato utiliza su alegato de clausura para relatar su historia de amor con una misteriosa mujer.

SPRIGGAN. Día 18. Anime. Las reliquias que quedan en la Tierra de una antigua civilización alienígena tienen unos poderes muy peligrosos. Los agentes Spriggan de la Fundación ARCAM deben impedir que caigan en malas manos.

EL HOMBRE CONTRA LA ABEJA. Día 24. Comedia protagonizada por Rowan Atkinson, el mítico Mr. Bean. Interpreta a un patoso padre de familia que consigue trabajo como cuidador de casas. Su primer encargo es una lujosa mansión repleta de obras de arte de valor incalculable, coches clásicos y un perrito. Pero la irrupción de una molesta abeja pondrá su puesto en peligro.

Películas

INTERCEPTOR. Día 3. Chris Hemsworth es uno de los productores de esta película de acción a mayor gloria de su mujer, Elsa Pataki. Interpreta a la capitana J. J. Collins, que tras ser injustamente apartada del trabajo de sus sueños en el Pentágono se halla al mando de una remota base de intercepción de misiles nucleares en mitad del Pacífico. Un ataque contra el centro hace que se enfrente al corrupto Alexander Kessel (Luke Bracey), un exagente de inteligencia del Ejército estadounidense.

LA IRA DE DIOS. Día 15. 'Thriller' argentino. Luciana está convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba. Así que recurre a un periodista para dar con la verdad y salvar a su hermana, la única pariente que le queda con vida.

AMOR Y HELADO. Día 22. Adaptación de la novela 'Amor & Gelato' de Jenna Evans Welch. Lina pasa el verano en la Toscana italiana para cumplir el último deseo de su madre antes de morir: conocer a su padre.

EL HOMBRE DE TORONTO. Día 24. Un asesor de ventas y el asesino más letal del mundo (conocido como el Hombre de Toronto) son víctimas de una confusión de identidad tras coincidir en una cabaña de alquiler.

Documentales y 'realities'

EIRIK JENSEN: ¿POLICÍA O DELINCUENTE? Día 3. Docuserie sobre el proceso penal contra Eirik Jensen, el policía más famoso de Noruega, que se plantea la pregunta que lleva atenazando al país desde su detención en 2013: ¿es el mejor agente de policía de la historia de Noruega o el mayor narcotraficante jamás visto en Escandinavia?

¡EL SUELO ES LAVA! Día 3. Temporada 2. 'Reality' de competición con obstáculos, riesgo y lava. Como novedad esta temporada, los concursantes se las verán con un volcán enorme y muy resbaladizo.

SÉ DÓCIL: REZA Y OBEDECE. Día 8. Serie documental sobre la detención de una secta en un rancho de Tejas en 2008, donde encontraron 400 niños que sospechaban que sufrían abusos sexuales.

RHYTHM + FLOW FRANCE. Día 9. Los raperos franceses compiten para hacerse con un premio de 100.000 euros.

HALFTIME. Día 14. Documental en el que la cantante y actriz Jennifer Lopez reflexiona sobre su carrera y lo que supone estar siempre bajo la atenta mirada de los focos.

ESPEJISMOS DIGITALES: MUERTES, MENTIRAS E INTERNET. Día 15. Serie documental sobre la desinformación en EEUU.

TOMMA IKUTA CANTA, BAILA E INTERPRETA KABUKI. Día 16. Documental sobre el actor japonés Toma Ikuta, los preparativos para actuar en una nueva obra de ‘kabuki’ y sus 20 años de amistad con la estrella del ‘kabuki’ Matsuya Onoe.

BEN CRUMP: EL ABOGADO DE LOS AFROAMERICANOS. Día 19. Documental sobre el revolucionario abogado de derechos civiles Ben Crump, conocido por exigir a Estados Unidos que asuma lo que les debe a sus clientes, entre los que se cuentan la familia de George Floyd y la de Breonna Taylor. Dirigido y producido por la premiada cineasta Nadia Hallgren ('Mi historia', 'After Maria', 'The Show').

EL FUTURO DE... Día 21. Serie documental que se plantea qué pasaría si pudiéramos ver cómo afectará la tecnología en el futuro a los aspectos de la vida cotidiana.