Patrick Schwarzenegger, la saga continúa

Que tu primer apellido sea Schwarzenegger y que por tus venas corra sangre Kennedy, pues el tío de tu madre fue el mismísimo JFK, te pone las cosas muy en bandeja, mucho; pero eso no significa que no te lo tengas que currar un poquito. Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold Schwarzenegger, leyenda del culturismo (siete veces Mister Olympia) y estrella del cine de acción en los 80 y 90, así como gobernador número 38 de California de 2003 a 2011, y vástago también de la presentadora de la NBC y sobrina del 35º presidente de EEUU, Maria Shriver, comenzó a seguir los pasos de su padre en el mundo de la actuación hace casi dos décadas, pero no ha sido hasta ahora, cuando HBO Max está emitiendo una de las series del momento, 'The Staircase', cuando se ha ganado el respeto del público, que hasta hace nada se burlaba de sus dotes para la interpretación.

Porque el intérprete de 28 años nacido al sol de Santa Mónica, pero con nacionalidad austriaca, además de estadounidense, que domina el alemán y visita regularmente Austria, el país de su familia paterna, lleva desde 2006 interpretando personajes de poca monta en el cine, si bien empezó a demostrar lo que llevaba dentro con el drama romántico junto a Bella Thorne 'Amor de medianoche' (2018) y en la apuesta juvenil y feminista disponible en Netflix 'Moxie' (2021). View this post on Instagram A post shared by Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) Modelo y empresario Pero ninguna de estas dos películas le granjeó tantos aplausos hasta ahora como los otros negocios a los que dedica su tiempo, pues Patrick, algo más bajito y menos corpulento que su padre, sabe sacarle el máximo partido a sus 185 centímetros como cotizado modelo. Es desde hace años chico del catálogo oficial de la prestigiosa L.A. Models, y ha firmado campañas con Ralph Lauren y Armani. Además, gracias a su amor por la economía -"abrí mi primera cuenta bancaria con el dinero de la limonada, 53 dólares, creo que fueron"- y, tras graduarse en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California, el avispado emprendedor ha lanzado su propia línea de ropa juvenil, Project360, con la que además destina el 10% de sus ganancias a diversas organizaciones caritativas, como 'The Alzheimer's Association' o la fundación de la actriz Eva Longoria. El punto de inflexión Ahora, tras unirse al elenco de la serie de ocho capítulos de HBO Max 'The Staircase', con los formidables Colin Firth y Toni Collette, además de Rosemarie DeWitt, Juliette Binoche, Parker Posey, Sophie Turner y Odessa Young, él mismo ha compartido en su Instagram su sorpresa al ver la buena acogida de su personaje: "¡Hermano, qué bueno eres en el programa! ¿De dónde salió eso?" o "¿Patrick Schwarzenegger, superando las acusaciones de mala actuación? ¡HBO realmente hace milagros!", son algunos de los piropos que le han dedicado amigos y nuevos fans del que fuera novio de la cantante Miley Cyrus y actual pareja, desde 2015, de la modelo Abby Champion. View this post on Instagram A post shared by Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) En la serie Patrick da vida a Todd Peterson, el hijo del protagonista principal, Michael Peterson (Firth), escritor real de novelas policiacas que fue acusado de asesinar a golpes a su esposa Kathleen en diciembre de 2001, quien fue hallada muerta al pie de la retorcida escalera de su mansión de Carolina del Norte. El drama que dirige Antonio Campos, por cierto, es una adaptación, en clave de ficción, del caso real que retrató en 2004 la docuserie homónima ganadora de un premio Peabody. Dirigida por Jean-Xavier de Lestrade, la obra fue pionera de la fiebre que vive hoy el 'true crime' y tuvo secuela en Netflix en 2018. Y, precisamente, en esta última plataforma se sigue emitiendo, por lo que es muy recomendable el visionado en paralelo de ambos títulos para comprobar, por ejemplo, lo fidedigno de la trama y el gran parecido físico de casi todos los personajes de la intrincada historia que mantuvo en vilo a la audiencia de EEUU a principios de los 2000. View this post on Instagram A post shared by Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) Fan de la miniserie original Tanto es así que Patrick ha revelado a Fox News que su padre había sido muy fan de la docuserie original. "Había visto la miniserie y también estaba obsesionado con ella una vez que descubrió que me eligieron para esto". El veterano actor, de 74 años, divorciado de la madre de Patrick desde 2011, cuando esta descubrió que Arnold había tenido un hijo secreto con la empleada del hogar, siempre le había aconsejado que si se iba a dedicar a la actuación lo hiciera bien. Por eso, se apuntó a las clases privadas de Nancy Banks, que ha formado a actores de la talla de Margot Robbie o Chris Pine. Tras un curso universitario posterior en arte cinematográfico, varias audiciones y 10 películas, por fin Patrick está disfrutando de las mieles del éxito. Además de aprender del maestro Firth -"ha sido muy bueno conmigo dentro y fuera de la pantalla"-, Schwarzenegger ya tiene algunos grandes proyectos a la vista, incluidos sus próximos papeles en el 'spin-off' de 'The Boys' y 'The Terminal List', con su cuñado Chris Pratt (casado desde 2019 con su hermana Katherine).