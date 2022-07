'La noche más larga': Netflix plantea un juego psicológico en una cárcel psiquiátrica

Las series sobre cárceles son todo un género en sí mismo. 'Prison break', 'Orange is the new black' o 'Vis a vis' son algunos de los títulos más famosos, a los que este viernes 8 de julio se suma 'La noche más larga', la nueva serie española de Netflix. La novedad de esta propuesta es que, a la acción y al 'thriller' habitual en este tipo de producciones, se suma aquí un tema muy actual como la salud mental, ya que la ficción se ambienta en una prisión neuropsiquiátrica. Los internos son reos para los guardias que custodian la seguridad del centro, pero también pacientes para los médicos que los tratan allí.

Otro de los elementos distintivos de esta serie creada por Víctor Sierra y Xosé Morais ('Néboa', 'Serramoura') y dirigida por Óscar Pedraza ('Patria', 'Sky Rojo') es que sus seis episodios se desarrollan en una única noche, esa larga velada a la que hace referencia el título. Y no es una noche cualquiera, ya que es Nochebuena. En esa fecha tan señalada, un grupo de hombres armados rodean la prisión Monte Baruca y cortan las comunicaciones con el exterior. Su objetivo es capturar a Simón Lago (Luis Callejo), un peligroso asesino en serie. Si los guardias lo entregan, el asalto acabará en cuestión de minutos. Pero Hugo (Alberto Ammann), el director de la cárcel, se niega a obedecer y se prepara para resistir el ataque. A lo largo de los capítulos se irán desvelando sus motivos, igual que los de los asaltantes. Salud mental y dilemas morales "En 'La noche más larga' hay 'thriller', drama, acción, incluso amor, pero también hay espacio para hablar de la salud mental y de los dilemas morales a los que se enfrenta Hugo", explica Bárbara Goenaga, que da vida a Elisa, la psiquiatra del centro y novia del director de la cárcel. Su personaje bascula también entre dos aguas, ya que "entiende los intereses de su pareja, pero también quiere proteger a sus pacientes", añade la actriz. "Las decisiones que toma Hugo para salvaguardar lo propio ponen en riesgo la vida de muchísimas personas", adelanta por su parte Amman que, como el resto de sus compañeros en 'La noche más larga', contó con la ayuda de una psiquiatra que trabaja en un centro parecido al de la serie para preparar a su personaje. "Nos ayudó mucho a saber cómo tratar a los pacientes", detalla Goenaga. El actor de 'Celda 211' y 'Narcos' destaca el hecho de que la serie se ambiente en una prisión neuropsiquiátrica, "lo que abre el abanico a la posibilidad de ver grandes interpretaciones de personajes extremos". Ahí tienen cabida los papeles de los presos, a los que interpretan actores como Callejo, Daniel Albaladejo, Cecilia Freire, Lucía Díez y David Solans, y de los asaltantes, a los que dan vida José Luis García Pérez, Roberto Álamo y Laia Manzanares. El reparto principal lo completan Xabier Deive y Sabela Arán, como dos de los guardias de la prisión. "El reto que han logrado superar Xosé Morais y Víctor Sierra es que entiendes lo que hacen los personajes, aunque no estés de acuerdo con ellos", resalta Goenaga sobre esta serie cargada de testosterona, pero en la que también hay personajes femeninos con cierto peso.