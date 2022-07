'The girl from Plainville': Elle Fanning nos explica su papel en este hito del 'true crime'

¿Qué hacíamos la mayoría de nosotros a los nueve años? Poco destacable. Elle Fanning, en cambio, rodaba 'El curioso caso de Benjamin Button' a las órdenes de David Fincher. Y debió ser un trabajo maduro, si tenemos en cuenta que poco después contaron con ella Sofia Coppola ('Somewhere', 'La seducción') y su padre Francis ('Twixt') o J. J. Abrams ('Super 8'). No había alcanzado la mayoría de edad y ya se sumergía en los submundos de Nicolas Winding Refn con 'The neon demon'.

A sus 24 años, Fanning sigue todavía hoy a rajatabla sus mejores instintos, sus ganas de experimentar y desafiarse a sí misma. Con su exuberante Catalina La Grande de 'The Great', sorprendió a quienes consideraban que la contención era su mejor carta. Y en el nuevo hito del 'true crime' 'The girl from Plainville' (Starzplay, desde el domingo, día 10), la actriz alterna con sabiduría precoz entre una opacidad magnética y una extroversión voluntariamente artificiosa.

La miniserie es reconstrucción (libre, con vuelos de fantasía) del caso de Michelle Carter, aquella joven que en 2017 fue declarada culpable de homicidio involuntario por alentar a su novio, Conrad Roy III (Colton Ryan), a suicidarse por medio de mensajes de texto. Sus creadores, Liz Hannah ('Mindhunter') y Patrick Macmanus ('Homecoming'), no buscan un claro juicio moral, sino la exploración de la complicada humanidad de Carter y de las circunstancias que condujeron a la muerte de Conrad. "Queríamos acercarnos a la historia con un enfoque desprejuiciado", nos cuenta Fanning por videollamada. "Corren por ahí muchos relatos sobre Carter con un punto de vista limitado. Nos parecía más interesante explorar todas las caras".

Según reconoce ella misma, Fanning se había quedado con el titular fácil ("chica rubia guapa manipula a su novio hasta la muerte") hasta que cayó tardíamente en sus manos el artículo de Jesse Barron para 'Esquire' en que se basa la serie. "No se había hablado en exceso del papel de los teléfonos y las redes sociales. Cómo la tecnología puede crear una falsa intimidad e influir en las relaciones de la juventud actual. En la serie, además, tratamos de desestigmatizar la enfermedad mental y explorar en profundidad el luto. Quien mejor lo representa es Chloë Sevigny como madre de Conrad".

De la luz a una matizada oscuridad

Pregunto a Fanning si suele escoger un papel en reacción al anterior. Porque existe un océano de diferencia entre su fácil de leer Catalina y la desconcertante Michelle. "En parte por eso me gusta actuar –explica–: por poder saltar entre personajes tan diferentes. Solo pasaron dos semanas entre que acabé de rodar la segunda temporada de 'The Great' y empezamos con 'The girl from Plainville'; el salto dio vértigo. En ese sentido, me considero afortunada por tener tanta libertad creativa. Es algo que quiero conservar. Si perdiera eso, lo pasaría fatal".

Ya en el primer capítulo, en su desenlace, Fanning ofrece la mejor escena de su carrera. La más compleja e inquietante. Carter ensaya el luto recreando una escena ficcional de luto que, en el fondo, se basa en un luto de verdad: el speech de Rachel (Lea Michele) sobre la muerte de Finn (el fallecido Cory Monteith, exnovio de Michele) en 'Glee', sin olvidar la interpretación de 'Make you feel my love'. Escena inquietante que invita a preguntarse sobre las motivaciones de Carter. "Fue un día desafiante. Creo que vi ese clip de Michele… Ni siquiera sabría decirle cuántas veces. Tenía un bloc de notas en el que escribí cada uno de sus gestos –si cerraba los ojos, si se ponía la mano en el pecho– y qué decía en cada momento. Es una escena crucial para entender a Michelle, o a nuestra Michelle: idolatra ese mundo young adult y se ve a sí misma como estrella de su propia serie. Puede que Michelle esté de luto, pero también está, a la vez, interpretando el luto".

Alineación de lujo

El primer y tercer capítulos de 'The girl from Plainville' están dirigidos por Lisa Cholodenko, una referente del cine indie a la que debemos también series de la profundidad de 'Olive Kitteridge' y 'Creedme'. "Es una experta de la experiencia humana –dice la actriz–. Está muy centrada en las emociones y quería profundizar en ellas con todo el equipo. Fue ella quien marcó los patrones visuales de la serie. Se trajo consigo al director de fotografía Frederick Elmes [hombre de confianza de David Lynch o Jim Jarmusch], con el que diseñó un look característico para cada línea temporal. Lisa fue esencial".