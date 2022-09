'La lección', 'La novia gitana' y otras series para ver esta semana

Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas y la agenda se puede volver fácilmente imposible. En esta sección hacemos cinco propuestas con las que, en principio, es imposible equivocarse.

'La liga de los hombres extraordinarios' (Movistar Plus+, lunes)

Alejandro Marzoa ('Salvados') dirige esta docuserie sobre la cultura del pelotazo en la España de los noventa. Pelotazo en más de un sentido: la protagonizan varios expresidentes de fútbol, Augusto César Lendoiro, Manuel Ruiz de Lopera, José María Caneda, Joan Gaspart y José María del Nido, que por sus peculiaridades acabaron siendo tan populares como sus mejores jugadores. Se redescubre, además, la figura de Teresa Rivero, primera mujer en presidir un club futbolístico (el Rayo Vallecano) en España.

Ganadora de la última edición del festival Canneseries, esta creación de Deakla Keydar, dirigida por Eitan Zur, es una vibrante y a la vez tristísima inmersión en las complejidades de la democracia israelí. Un maestro de Educación Cívica (Doron Ben-David) y una alumna (Maya Landsmann) se enzarzan en una discusión sobre el conflicto entre árabes y judíos que acaba derivando en el insulto personal. Y eso es solo el principio. 'La lección' nos recuerda qué pasa cuando los opuestos no se escuchan.

Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, casi demasiado, en la saga 'Star Wars', llega Tony Gilroy (guionista de la saga Bourne y autor de 'Michael Clayton') con una precuela de precuela que realmente merece la pena. Esta historia de orígenes de Cassian Andor, el maestro del espionaje encarnado por Diego Luna en 'Rogue One', nos presenta la galaxia lucasiana como nunca la habíamos visto: como un espacio físico creíble donde vive gente normal y corriente. Lean nuestra entrevista con Tony Gilroy.

'Rescate en una cueva de Tailandia' (Netflix, jueves)

El rescate de la cueva Tham Luang en Chiang Rai, al norte de Tailandia, ha dado pie a toda clase de proyectos audiovisuales. 'The cave' combinaba metraje de noticias y reconstrucciones. 'The rescue' mezclaba metraje de los buceadores con, de nuevo, recreaciones. 'Trece vidas', de Ron Howard, era una heroica ficción con cierto aire vérité. Ahora llega 'Rescate en una cueva de Tailandia', serie ficcional con extra de autenticidad: se ha filmado en la cueva real y en las casas de los niños salvados.

'La novia gitana' (ATRESplayer PREMIUM, domingo)

Esta adaptación del superventas de Carmen Mola sigue a la inspectora de homicidios Elena Blanco (Nerea Barros, de 'El príncipe') en su investigación de un macabro ritual. Sus ocho episodios están dirigidos por Paco Cabezas, quien se pasa a las series nacionales tras más de década y media trabajando para las estadounidenses ('Into the badlands', 'Penny Dreadful' y su 'spin-off' 'City of Angels', etcétera). Podría ser el principio de otro universo: hay un par de secuelas literarias de las que tirar.