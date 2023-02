Doctor Jekyll y míster Hyde, Walter White y Heisenberg. Se repite el patrón. Allá por el 1920, una película de terror americana contaba cómo el afamado doctor Jekyll daba rienda suelta a sus instintos más bajos a través de un alter ego, el señor Hyde. Con casi un siglo de diferencia, hace ahora 15 años se estrenaba la serie 'Breaking Bad' y conocíamos a Walter White.

Un profesor de química -interpretado por Bryan Cranston- en Albuquerque, con una vida más bien insípida, ve como su futuro se trunca cuando le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable. Es entonces cuando, con la ayuda de un exalumno, Jesse Pinkman -al que da vida Aaron Paul-, Walter White comienza a crear a Heisenberg, uno de los cocineros de metanfetamina más peligrosos y perseguido por la DEA. Sobre este argumento se estructuran las cinco temporadas de 'Breaking Bad', más de 60 capítulos que arrancaron un 20 de enero de 2008 y que supusieron un antes y un después en la manera de ver series en España.

Una nueva manera de consumir ficción

La dicotomía entre Walter y Heisenberg enganchó a cientos de miles de espectadores alrededor del mundo, y España no fue una excepción. Navegar a través de sus frustraciones, de su doble vida y de todas las circunstancias que, más allá de su enfermedad, desembocaron en su cambio radical resultó tan adictivo como la meta.

Aunque otras series de referencia, especialmente 'Lost' (2004), ya habían supuesto un punto de inflexión en cómo los espectadores consumen ficción y el fenómeno series, 'Breaking Bad' dio una vuelta más de tuerca. Marcó el camino, de una manera u otra, para la edad dorada que viven las series en la actualidad y que nos deja regalos con "Juego de Tronos" o más recientemente 'The Last of Us'.

Cada nuevo capítulo era esperado con ansiedad por los seguidores de la ficción y su final quedó marcada en la retina de los seriefilos. Sin duda la calidad del argumento y el desarrollo emocional de cada uno de los personajes fueron decisivos en su éxito arrollador. Ver como mudan de piel, no solo Walter White o Jesse Pinkman, sino Skyler o Hanks junto con los toques de humor que aportan tanto los protagonistas o el personaje de Saul Goodman completan un cóctel perfecto.

Sin revelar demasiados detalles para aquellos que aún no se hayan sumergido en la historia, tan solo diremos que de la mano de 'Breaking Bad' se vive un viaje y la empatía surge en las situaciones que menos esperamos. El bien y el mal, el crimen frente a la supervivencia, lo correcto y lo reprobable? todo parece difuso a través de los ojos del matrimonio White y de Jesse Pinkman.

Una serie de récord

En 2013, con su última temporada, Breaking Bad se convirtió en la serie mejor valorada en el portal Metacritic, un site de referencia en la que logró una puntuación de 99 sobre 100, entrando así en el Libro Guinness de los Récords

Precisamente la llegada del último gran éxito de HBO, 'The Last os Us' amenazó su liderazgo. El estreno de la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramseu tuvo un apoteósico estreno en el que se la calificó como prácticamente perfecta. Incluso superó en calificación a la pionera en otro popular ranking, sin embargo, con el paso de los capítulos, aún conservando su excelente valoración, Breaking Bad ha recuperado su reinado.

Pero no solo la audiencia ha respondido de manera extraordinaria, la crítica y los premios también la avalan. En su temporada de despedida, y por segundo año consecutivo, allá en el 2014, Breaking Bad se coronó como la gran vencedora de los premios Emmy.

La película y 'spin off'

Tal fue la dimensión y el éxito de la producción que su spin off no se hizo esperar demasiado y en 2015 se estrenó 'Better Call Saul', contando la historia de Saul Goodman, el abogado que saca de aprietos a Walter White y Jesse Pinkman.

En 2019 los fans de 'Breaking Bad' tuvieron el caramelo de "El Camino", la película que trata de dar continuidad a la serie y que sirvió para apaciguar la nostalgia aunque el resultado no fue tan abrumador en cuanto a la calidad de la ficción. Sin embargo volvió a ser un gran éxito de audiencia: se calcula que el día de su estreno congregó a más de dos millones y medio de espectadores y que en las tres primeras jornadas fueron casi 9 millones los que se sumergieron en la historia.

Habrá quien no haya logrado conectar con la historia de este doctor Jekyll del siglo XXI. Pero casi con total seguridad, aquellos que terminaron la primera temporada de Breaking Bad se enganchó.

Aunque en esto de los gustos no hay nada escrito, con la perspectiva de 15 años, Breaking Bad puede decir eso de "yeah bitch!" ¿Celebraría Walter White también este aniversario con bacon?