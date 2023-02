El mes de marzo viene potente de estrenos de series en 'streaming', con regresos tan esperados como 'Succession' (que además se despide de forma definitiva), 'Ted Lasso' y 'The Mandalorian' y producciones basadas en 'best-sellers' como 'Todos quieren a Daisy Jones', 'El poder' y 'El quinto día'. Pero también han expectación con dos 'biopics' sobre sendas figuras españolas que han triunfado mundialmente, cada una en su terreno: Miguel Bosé, que rompió moldes en la música, y Nacho Vidal, el rey del cine porno.

THE MANDALORIAN

Día 1. Disney+. Temporada 3

Después de volver a reencontrarse con Grogu, cuya fuerza es cada vez más poderosa tras su entrenamiento con Luke Skywalker, Mando y el Baby Yoda prosiguen su viaje juntos. Su relación, de hecho, se torna cada vez más paternofilial. Mientras, la Nueva República lucha para que la galaxia se aleje de su oscura historia. El gran fichaje para los nuevos episodios es Christopher Lloyd, el famoso doctor de la saga 'Regreso al futuro', además del regreso como villano de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), que cobró más protagonismo la pasada temporada.

TODOS QUIEREN A DAISY JONES

Día 3. Amazon Prime Video

Música, triángulo amoroso, drogas y rock & roll. Eso es lo que promete esta serie basada en la novela superventas de Taylor Jenkins Reid, que también explora los egos y sombras detrás del estrellato. Se centra en un grupo ficticio de los años 70, Daisy Jones and The Six, liderado por dos cantantes muy carismáticos, pero que no se soportan: Daisy Jones (Riley Keough, la nieta de Elvis Presley) y Billy Dunne (Sam Claflin). Cuenta como productora con Reese Witherspoon, que se enamoró de la novela.

BOSÉ

Día 3. SkyShowtime

'Biopic' de una de las figuras más aclamadas y controvertidas de la música española, Miguel Bosé. Cada uno de los seis episodios se centra en una de sus canciones y cuenta la historia detrás de su vida en ese momento. El presente de la serie tiene lugar durante la promoción de su álbum multi Platino 'Papito', un momento especial para Bosé en lo personal, ya que toma la decisión de cumplir un sueño que llevaba años postergando: ser padre. José Pastor e Iván Sánchez interpretan al artista en diferentes momentos de su vida. Además, participan Nacho Fresneda (como Luis Miguel Dominguín), Valeria Solarino (Lucía Bosé), Alicia Borrachero (La Tata) y Miguel Ángel Muñoz (Julio Iglesias), entre otros.

NACHO

Día 5. Atresplayer Premium

Repaso a ritmo desenfrenado, casi como si fuera un videoclip, de la vida de la gran figura española del cine porno: Nacho Vidal. La serie, de ocho episodios, se centra en sus primeros años en el negocio, en cómo se fue forjando un nombre en una industria multimillonaria y polémica a la vez, cubierta de luces y sombras. Está protagonizada por Martiño Rivas, acompañado de actores como María de Nati, Andrés Velencoso, Edu Soto, La Terremoto de Alcorcón y Miriam Giovanelli.

TED LASSO

Día 15. Apple+. Temporada 3

Ted Lasso (Jason Sudeikis), ese entrenador de fútbol que siempre ve el vaso medio lleno, tendrá que esforzarse en una nueva temporada, que no se presenta nada halagüeña para el AFC Richmond. Todas las predicciones sitúan al equipo, recién ascendido a la Premier League, como el farolillo rojo de la tabla y han perdido a Nate (Nick Mohammed), que fruto de la envidia y la codicia se ha ido a trabajar para Rupert, el exmarido de Rebecca (Hannah Waddingham). Roy Kent (Brett Goldstein) será ahora el entrenador asistente junto con Beard (Brendan Hunt), mientras Keeley (Juno Temple) experimenta lo que es ser la jefa de su propia agencia de relaciones públicas.

EL QUINTO DÍA

Día 13. Movistar Plus+

Frank Doelger, uno de los productores de 'Juego de tronos', está detrás de este 'thriller' que adapta el 'bestseller' de Frank Schätzing. El destino de la humanidad está en manos de un puñado de científicos que tienen que encontrar la forma de neutralizar a un organismo marino inteligente que se está rebelando para garantizar la supervivencia de su entorno. Está protagonizada por actores de diferentes nacionalidades (la mayoría europeos), como Alexander Karim, Cécile de France, Leonie Benesch, Barbara Sukowa, Krista Kosonen y Oliver Masucci.

UN FUTURO DESAFIANTE

Día 17. Apple+

En un futuro no muy lejano, los caóticos efectos del cambio climático se han integrado irremediablemente en nuestra vida cotidiana. Ocho historias entrelazadas alrededor del mundo sobre el amor, el trabajo, la fe y la familia explorarán las drásticas decisiones que se deben tomar cuando el planeta está cambiando más rápido que la gente que lo habita. La serie cuenta con un buen plantel de caras conocidas: Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton, Diane Lane, Matthew Rhys, David Schwimmer, Keri Russell, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Tobey Maguire...

HASTA EL CIELO. LA SERIE

Día 17. Netflix

Daniel Calparsoro amplía la historia de una de sus películas, 'Hasta el cielo', pero sin su protagonista, Miguel Herrán. Aquí el peso de la acción lo llevan dos personajes que ya aparecían en la cinta original, Sole (Asia Ortega) y su padre (Luis Tosar). Ella acaba de quedarse viuda con un hijo a su cargo, así que decide buscarse la vida con la banda de aluniceros de su difunto marido. Sobre todo, porque no está dispuesta a volver bajo la tutela de su progenitor, uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid. Como suele ser habitual en los títulos de Calparsoro, hay adrenalina a raudales.

SUCCESSION

Día 27. HBO Max. Temporada 4 (última)

Los tejemanejes de la todopoderosa familia Roy, poseedora del imperio mediático Waystar RoyCo, llegan a su fin. Con los hermanos dispuestos a todo por recuperar el control de la compañía y no quedarse fuera de juego, se avecina el cara a cara definitivo con el insaciable patriarca (Brian Cox), que nunca ha apostado del todo por ninguno de sus vástagos y ve mejores opciones vendiendo su imperio al visionario tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård). Traiciones, complots e intrigas volverán a estar a la orden del día en una de las series más aclamadas de los últimos años.

EL PODER

Día 31. Amazon Prime Video

Adaptación de la premiada novela de la autora británica Naomi Alderman, distopía feminista que muestra una alteración del equilibrio de poder en el mundo a raíz de que unas adolescentes desarrollen el don de electrocutar a la gente a voluntad. Una alcaldesa (Toni Collette) deberá lidiar con esta crisis, que se va expandiendo por lugares tan diversos como Londres, Seattle, Nigeria y Europa del Este. John Leguizamo tiene otro de los papeles principales.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

ENTREVÍAS. Día 1. Netflix. Temporada 2.

COLEGIO ABBOTT. Día 1. Disney+. Temporada 2. Comedia sobre un grupo de profesores entregados, que realizan su trabajo dentro del sistema de enseñanza pública de Filadelfia.

BOB'S BURGERS. Día 1. Disney+. Temporada 13.

MOTEL VALKIRIAS. Día 1. HBO Max. La vida de tres mujeres con grandes problemas personales y económicos se cruza de manera fortuita cuando conocen a Eligio, un cliente que transporta una mercancía valiosa. Así es cómo Lucía, una madre que huye de su exmarido, Eva, una actriz en declive y Carolina, la dueña del motel en bancarrota, se unen en un plan que consiste en encontrar el misterioso botín.

LA ÚLTIMA NOCHE EN EL KARAOKE. Día 1. Amazon Prime Video. Un karaoke y restaurante chino vive su última noche, ya que acabará siendo devorado por las llamas.

SEXO / VIDA. Día 2. Netflix. Temporada 2. La historia de un triángulo amoroso.

¡MENUDA ENCERRONA! MISTERIOSO ASESINATO EN SICILIA. Día 2. Netflix. Temporada 2. La vida de Salvo y Valentino sigue en peligro.

EL CONDADO DE MASAMEER. Día 2. Netflix. Animación.

IL GRANDE GIOCO. Día 3. SkyShowtime. Serie sobre el mayor agente de fútbol de Italia, Corso Manni. Pero cuando tenía el mundo a sus pies, un escándalo financiero pone en entredicho toda su carrera.

LUDEN. Día 3. Amazon Prime Video. Serie alemana sobre el mundo de la prostitución.

SHIN, ABOGADO DE DIVORCIOS. Día 4. Netflix. Un pianista reconvertido en abogado de divorcios está dispuesto a todo para ganar sus casos.

RAIN DOGS (BUSCARSE LA VIDA). Día 7. HBO Max. Comedia negra de la autora británica Cash Carraway, coproducida con la BBC. Narra la vida de Costello Jones (Daisy May Cooper), una madre devota que quiere lo mejor para su hija, Iris (Fleur Tashjian).

PERRY MASON. Día 7. HBO Max. Temporada 2. Meses después de que el caso Dodson llegara a su fin, el hijo de una poderosa familia petrolera es brutalmente asesinado. Cuando el fiscal del distrito va a las afueras de la ciudad a identificar al sospechoso más evidente, Perry, Della y Paul se encuentran en el centro de un caso que descubrirá conspiraciones de gran alcance y los obligará a considerar lo que realmente significa ser culpable.

GRANTCHESTER. Día 7. Filmin. Temporada 6. Ocho nuevos misterios para el cura detective.

UPRIGHT. Día 7. Filmin. Meg (Milly Alcock, 'La Casa del Dragón') y Lucky (Tim Minchin) cambian el desierto por los húmedos trópicos del extremo norte de Queensland en una nueva misión.

EL GRITO DE LAS MARIPOSAS. Día 8. Disney+. Drama histórico inspirado en hechos reales, ambientado en la República Dominicana dominada por el régimen tiránico del dictador Rafael Leónidas Trujillo, alias 'el Chivo', que gobernó la isla desde 1930 hasta su asesinato, en 1961. La historia se centra en la amistad entre la joven inmigrante española Arantxa Oyamburu (Susana Abaitua) y Minerva Mirabal (Sandy Hernández), reconocida activista política dominicana que, junto a sus hermanas, recibió el apodo de 'las Mariposas', convirtiéndose en una leyenda latinoamericana al enfrentarse a Trujillo y contribuir al precipitado final del dictador.

SEX. Día 8. Sundance TV. Miniserie danesa que sigue a una joven de 22 años que trabaja en un centro de llamadas de información sexual. Vive con su novio y son felices, excepto por un contratiempo: ella siente un gran deseo sexual mientras que él parece haber perdido por completo el impulso.

YOU. Día 9. Netflix. Temporada 4. Parte 2. Joe (Penn Badgley) ya conoce el nombre del psicópata que está acabando con las vidas de los excéntricos millonarios de la pandilla londinense de Kate (Charlotte Ritchie). Pero lo que no tiene tan claro es cómo va a poder pararle los pies. Porque su insistencia en verle como un igual puede comprometer su futuro y ponerle las cosas difíciles para olvidar ese turbio pasado de asesinatos que parece que nunca va a poder dejar atrás.

ESPIRAL. Día 9. AMC. Tercera temporada. Serie francesa que descubre los crímenes y las intrigas del día a día en un juzgado parisino, a través de un joven fiscal, una capitana de policía, un juez de instrucción y una abogada.

LOS ENVIADOS. Día 10. SkyShowtime. Serie mexicana que cuenta con el español Miguel Ángel Silvestre en uno de los papeles protagonistas. Dos sacerdotes con conocimientos de medicina, ciencia y leyes, se dedican a investigar los supuestos milagros ocurridos alrededor del mundo.

RANA NAIDU. Día 10. Netflix. Rana Naidu se dedica a resolver situaciones complicadas en Bollywood. Pero la salida de la cárcel de su padre trastocará su vida.

LA GLORIA. Día 10. Netflix. Temporada 2. Años después de ser brutalmente agredida en el instituto, una mujer lleva a cabo su venganza.

ABUELO Y CONVICTO. Día 10. Disney+. Un traficante (Delroy Lindo) sale de prisión dispuesto a reconducir su vida junto a su hija (Kerry Washington) y su nieto.

RIVERDALE. Día 10. HBO Max. Temporada 5

ESCÁNDALO. RELATO DE UNA OBSESIÓN. Día 10. Amazon Prime Video. Una mujer tiene una aventura con un chico de 14 años.

OPERACIÓN JAULA. Día 13. AMC. 'Thriller' holandés que gira en torno a la resolución de un ataque terrorista y sus distintas ramificaciones.

VAN DER VALK. Día 14. Cosmo. Ambientada en Ámsterdam, la serie sigue el trabajo del comisario Van Der Valk, un detective holandés inteligente y sin complejos que navega por la animada y enigmática ciudad resolviendo misteriosos crímenes mediante una astuta observación humana y una ingeniosa capacidad de deducción.

MARRIAGE. Día 14. Filmin. Serie que sigue al matrimonio formado por Ian (Sean Bean) y Emma (Nicola Walker) mientras negocian los altibajos de su larga relación de 30 años.

FLEISHMAN ESTÁ EN APUROS. Día 15. Disney+. Adaptación del 'best-seller' de Taffy Brodesser-Akner, la miniserie sigue las tribulaciones del señor Fleishman del título, un médico que está disfrutando de una nueva soltería después de divorciarse de su esposa. Pero cuando esta desaparece misteriosamente y le deja al cargo de sus hijos, la alegre rutina de citas que ha descubierto el reciente dandi gracias a las aplicaciones para ligar se va al traste. Jesse Eisenberg ('La red social') y Claire Danes ('Homeland') interpretan al matrimonio protagonista.

ACCUSED. Día 15. AXN. Serie antológica sobre crímenes, producida por Howard Gordon ('Homeland', '24', 'Expediente X'). Cada episodio está centrado en un asesinato diferente y ambientado en una ciudad distinta. Cuenta con actores como Michael Chiklis ('The Shield'), Jill Hennessy ('Madame Secretary') y Rhea Pearlman ('The Mindy Project', 'Brooklyn Nine-Nine').

SUPERMAN & LOIS. Día 16. HBO Max. Temporada 3

ASTRID Y LILLY SALVAN EL MUNDO. Día 16. SyFy. Dos amigas abren accidentalmente el portal hacia un mundo plagado de monstruos.

SOMBRA Y HUESO. Día 16. Netflix. Temporada 2. Continuación de la saga de aventuras basada en los libros de Leigh Bardugo. Alina Starkov, la Invocadora del Sol, se ha dado a la fuga al conocer la verdadera personalidad del general Kirigan. La joven, ya consciente de su gran poder, está decidida a acabar con la Sombra y evitar la destrucción de Ravka. Pero el intrigante Kirigan está ahora al mando de un nuevo y espeluznante ejército de siniestros monstruos y reclutas grisha, dispuesto a pararle los pies a la protagonista. Esta y su amigo Mal emprenderán un viaje por el continente en busca de dos seres legendarios capaces de potenciar los poderes de la chica.

SINFONÍA EN AZUL. Día 17. Netflix. Un músico llega a una isla para organizar un festival. Acabará enamorándose allí.

AGENTE ELVIS. Día 17. Netflix. Animación. Elvis Presley tiene una misión del Gobierno: colaborar en un programa secreto de espionaje para luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan EEUU.

SWARM. Día 17. Amazon Prime Video. Sangriento 'thriller' creado por Janine Nabers y Donald Glover ('Atlanta), supuestamente inspirado en la diva Beyoncé y su base de fans. La protagonista es Dre (Dominique Fishback), una joven obsesionada con una célebre estrella del pop.

SNOWFALL. Día 18. HBO Max. Temporada 6

LOS CASOS DE PEARL NOLAN. Día 19. Calle 13. Serie basada en una saga de libros escritos por Julie Wassmer. La protagonista es una mujer que pasa de dueña de un restaurante a resolver casos de asesinato.

LIFE AFTER LIFE. Día 21. Filmin. John Crowley ('Brooklyn') adapta la novela 'Una y otra vez', sobre una mujer que experimenta un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento.

EL REINO VACÍO. Día 22. Netflix. Temporada 2 (última). 'Thriller' político argentino. Narra la historia del líder religioso Emilio Vázquez Pena, que, en la primera temporada, quedó como favorito a la presidencia después del asesinato de su compañero de campaña.

CIUDAD INVISIBLE. Día 22. Netflix. Temporada 2. Un agente de policía medioambiental descubre un mundo oculto habitado por criaturas de la mitología brasileña.

PARTISAN. Día 23. AMC+. Temporada 2. Un coche es arrojado por un acantilado en mitad de la noche con un hombre ardiendo en su interior. La policía local comienza a investigar el caso y pronto descubre que el individuo es un personaje conocido en la comunidad cerrada de Jordnära. Para intentar descubrir qué sucede en la granja donde reside ese grupo tan hermético, la policía debe ir cerrando el cerco y pronto descubren problemas financieros y posibles infiltrados.

EL AGENTE NOCTURNO. Día 23. Netflix. 'Thriller' de acción basado en la novela de Matthew Quirk. Está protagonizado por un agente de nivel bajo del FBI (Gabriel Basso) que trabaja en el sótano de la Casa Blanca atendiendo un teléfono que nunca suena. Pero una noche lo hace y la llamada lo arroja a una peligrosa y trepidante conspiración que acaba en el Despacho Oval.

YELLOWJACKETS. Día 24. Movistar Plus+. Temporada 2. A la serie se une Elijah Wood, en el papel de un detective que complicará las cosas a Misty.

UP HERE. Día 24. Disney+. Comedia romántica musical, ambientada en la ciudad de Nueva York en los últimos días de 1999.

ACOUSTIC HOME. Día 24. HBO Max. Temporada 2. Docuserie sobre música. En esta temporada viaja a Canarias para conocer mejor a La Oreja de Van Gogh, Malú, Álvaro de Luna, Pablo López, Pol Granch, Abraham Mateo, Sergio Dalma, Ana Torroja y las artistas portuguesas Nenny y Ana Moura

ENDEAVOUR. Día 28. Filmin. Temporada final. Tres nuevas aventuras que cierran el largo periplo del detective de Oxford.

VIDA SALUDABLE A TOPE. Día 29. Netflix. Comedia en la que una mujer que tiene una gran crisis de salud se ve obligada a repensar su actitud de 'vive rápido, muere joven'. Empezará a cuidarse y a ir al gimnasio.

EL PREMIO DE TU VIDA. Día 29. Apple+. Basada en la novela homónima de M. O. Walsh, cuenta la historia de cómo un pequeño pueblo cambia para siempre con la aparición de una misteriosa máquina en la tienda local, la cual promete revelar todo el potencial de la vida de cada residente.

PARENTESCO. Día 29. Disney+. Adaptación de la novela homónima de Octavia E. Butler. Se centra en Dana James, una joven negra aspirante a escritora que se muda a Los Ángeles, decidida a luchar por su futuro. Pero se ve violentamente arrastrada hacia atrás y delante en el tiempo. Aparecerá en una plantación del siglo XIX, un lugar estrechamente relacionado con su familia.

INESTABLE. Día 30. Netflix. Ellis Dragon es un empresario de biotecnología que despierta admiración, es excéntrico y narcisista, y trabaja para hacer del mundo un lugar mejor. Además, está en caída libre emocional. Su hijo, Jackson, es todo lo contrario, pero tendrá que acabar salvando a su padre y a su empresa.

KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI. Día 30. Netflix. Animación japonesa ambientada en un instituto.

BARONES DEL SURF. Día 30. AMC. Serie que narra la amistad y traición de un grupo de chicos creadores de dos marcas rivales de ropa, a principios de los años 70.

SENTIMOS LAS MOLESTIAS. Día 30. Movistar Plus+. Temporada 2. Rafa (Miguel Rellán) ha entrado en una depresión porque el cáncer de próstata le ha cambiado la vida, tiene problemas de impotencia y se ve como el viejo que nunca quiso aceptar. Mientras, su amigo Müller (Antonio Resines) siente amenazado su puesto en la orquesta, ve cómo Gloria (Fiorella Faltoyano) rehace su vida y teme que su relación secreta con Irene (María Miguel) pueda costarle su amistad con Rafa.

MEDIÁTICO. Día 31. Netflix. Una serie de asesinatos desata el caos en Taiwán.

DOOGIE KAMEALOHA, UNA MÉDICA PRECOZ. Día 31. Disney+. Temporada 2.

RABBIT HOLE. Día 31. SkyShowtime. 'Thriller' protagonizado por Kiefer Sutherland. Da vida a un maestro del engaño del mundo del espionaje industrial cuya vida se pone patas arriba cuando es acusado de asesinato.

LA MANTIS. Día 31. Dark. Miniserie francesa protagonizada por Carole Bouquet y ambientada en París, donde la policía busca a un psicópata cuyos asesinatos son inspirados por una famosa asesina en serie.

SIN HUELLAS. En marzo (día sin determinar). Amazon Prime Video. Desi (Carolina Yuste) y Cata (Camila Sodi), gitana y mexicana, son limpiadoras. Cuando las contratan para limpiar una mansión, lo último que se podrían imaginar es que se encontrarían un cadáver. Temerosas de que las consideren culpable de su muerte, se dan a la fuga con la policía, unos sicarios rusos, una familia de millonarios y un exmarido con mariachis pisándoles los talones.