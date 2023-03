La ansiada vuelta de 'Yellowjackets', 'El agente nocturno' y otras series para ver esta semana

Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas, y la agenda se puede volver fácilmente imposible. En esta sección hacemos cinco propuestas con las que, en principio, es imposible equivocarse.

1. 'Life after life' (Filmin, martes)

El director John Crowley ('Brooklyn') y la guionista Bash Doran ('Traidores') adaptan en cuatro episodios 'Una y otra vez', la exitosa novela de Kate Atkinson de hace una década sobre pasados alternativos, vidas paralelas y reencarnación. Ursula Todd (sobre todo, Thomasin McKenzie) muere a las pocas horas de nacer en 1910, pero esa misma noche vuelve a nacer, sin saberlo, en una línea temporal diferente en la que sobrevive. Pero este no será su último intento de llevar una vida bien vivida.

2. 'El agente nocturno' (Netflix, jueves)

El veterano 'showrunner' Shawn Ryan ('The Shield', 'Terriers') ha descrito su adaptación del libro de Matthew Quirk como una especie de "'Todos los hombres del presidente' con persecuciones de coches", lo que suena de maravilla a oídos de este cronista. Gabriel Basso ('Hillbilly, una elegía rural') es Peter Sutherland, agente del FBI de bajo nivel que acaba en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca. En el reparto, además, Hong Chau, nominada al Oscar por 'La ballena'.

3. 'Partisan (temporada 2)' (AMC+, jueves)

Regresa el 'thriller' sueco sobre una misteriosa granja orgánica y la hermética comunidad que la coordina. En esta nueva entrega, todo arranca con un coche arrojado por un acantilado con un hombre ardiendo en su interior. Si se siguen los tiempos de la primera, tardaremos en saber qué secretos se ocultan detrás de esa imagen. En tiempos de mitologías sobreexplicadas y diálogos como adaptados de la Wikipedia, los responsables de 'Partisan' defienden el placer de no saber.

4. 'Up here' (Disney+, viernes)

Esta comedia romántica musical reúne a un equipo bastante estelar. Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, compositores de una pequeña tonada llamada 'Let it go', adaptan su propia obra teatral con apoyo de Steven Levenson, ganador del Tony al mejor libreto de musical por 'Dear Evan Hansen'. En la dirección tenemos a Thomas Kail, el director de 'Hamilton' en sus múltiples versiones. Y su protagonista femenina es Mae Whitman, Roxy en 'Scott Pilgrim contra el mundo'. ¿Qué puede salir mal?

5. 'Yellowjackets' (temporada 2)' (Movistar Plus+, viernes)

Este retorcido 'thriller' a dos tiempos se convirtió, un poco por sorpresa, en uno de los 'hits' populares y críticos de 2021. Hay importante expectación por saber cómo siguió la odisea de supervivencia del equipo de fútbol femenino del título. Y qué será de las cuatro supervivientes (Melanie Lynskey, Christina Ricci, Juliette Lewis, Tawny Cypress) enfrentadas al pasado un cuarto de siglo después. Redondeando la propuesta, Elijah Wood se suma al reparto como detective metomentodo.