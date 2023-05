Ana Polvorosa (Madrid, 1987) y Michelle Jenner (Barcelona, 1986) son dos actrices que comenzaron a trabajar muy jóvenes y a las que dos grandes éxitos de la televisión en abierto, antes de que llegara el 'boom' de las plataformas, les dio una gran proyección. A la primera, 'Aída', y a la segunda, 'Los hombres de Paco'. Ahora coinciden en la nueva serie española de Disney+, 'Tú también lo harías', un 'thriller' que plantea a la audiencia un dilema moral: ¿el responsable de la muerte de tres ladrones, que ha salvado a los pasajeros del autobús que conecta el aeropuerto de Barcelona con Manresa, es héroe o verdugo?

En la serie sus personajes se encuentran en dos bandos muy diferenciados.

Michelle Jenner: Yo soy Elisa Peña, una testigo más de lo que ocurre en el autobús, una mujer que tiene un punto oscuro y un trabajo peculiar para ganar dinero.

Ana Polvorosa: Yo soy Rebeca Quirós, que justo cuando sucede todo lo del atraco la ascienden a inspectora de policía. Además, tiene que investigar junto a su expareja lo que ha sucedido, ya que vienen de una ruptura reciente. Todo ese poso de lo que les pasa a nivel personal estará muy presente en cómo ellos actúen después.

Rebeca ejerce de poli mala, mientras que su expareja, Fran (Pablo Molinero), es el poli bueno.

Ana Polvorosa: Ella es la parte del tándem más impulsiva y pasional en todos esos momentos en los que igual tendría que detenerse y darse cuenta de que no hace falta decidir tan rápido. Eso viene influenciado por el momento personal en el que se encuentra, en el que está bastante cabreada. Fran la complementa con esa parte más calmada y observadora.

La serie plantea un dilema moral desde el principio. Te preguntas si actuarías igual que los pasajeros, que parece que han hecho un pacto de silencio para proteger al hombre que mató a los tres atracadores.

Michelle Jenner: Es una serie que involucra al espectador, que todo el rato te plantea dilemas y que te pregunta directamente si tú también harías o no lo que hacen estos personajes. Hay muchos giros y no deja de sorprenderte y de cambiarte el punto de vista: crees que entiendes una cosa y, de repente, te la enseñan de forma diferente. Como dice nuestro compañero José Manuel Poga, esta serie te va dando hostias todo el rato.

Ana Polvorosa: La serie te va meneando. No estás de parte de uno ni de otros, estás de parte de todos. Porque ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Por qué tiene que haber buenos y malos? Lo interesante es que la serie te crea una contradicción constante.

¿Se hicieron la misma pregunta en el rodaje de si también harían como los pasajeros del bus?

Michelle Jenner: En el rodaje hay que meterse en el personaje y defenderlo, así que no me metí en eso. Lo que tenía claro es que estaba ahí como mi personaje, Elisa, que tenía que entender sus motivaciones y no juzgar.

Ana Polvorosa: Yo soy incapaz de mojarme, no sabría. Me mantengo en un lado muy neutral porque no quiero juzgar.

Ana, usted había reclamado alguna vez un papel de acción, de policía. Ha cumplido su deseo con esta serie.

Ana Polvorosa: Ya no tanto de policía sino de 'thriller'. Me apetecía mucho la acción porque me considero una actriz muy enérgica, con necesidad de descargar, así que había algo del género que me llamaba mucho la atención.

Ambas han sido valientes en sus carreras porque dejaron las series que las lanzaron, 'Aída' y 'Los hombres de Paco', porque querían probar otras cosas.

Ana Polvorosa: Yo no tenía otro trabajo cuando me fui de 'Aída' y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza porque dejara una serie de éxito. Pero necesitaba dar un giro total, sentía que esa etapa había finalizado, tanto a nivel personal como profesional. Fue una buena decisión, no sé si valiente o no. Se trataba de ser fiel a lo que sentía.

Michelle Jenner: Es la necesidad de hacer otra cosa. A mí lo que me apasiona de este trabajo es que cada proyecto es un reto, tienes que enfrentarte a algo nuevo, buscar cosas en ti que no sabes si las tienes.

¿Han tenido alguna vez miedo a que el teléfono dejara de sonar, que no llegaran proyectos?

Michelle Jenner: Si algo tiene esta profesión es la incertidumbre. Hay temporadas que viene todo junto y otras que tienes menos cosas. Hay que aprender a navegar y surfear por esta incertidumbre y seguir.

Ana Polvorosa: En muchos momentos te tienes que mantener fuerte emocionalmente porque pasas por todo tipo de situaciones. Al final se trata de tener constancia, pero como puede pasar en otro trabajo. Momentos peores y mejores los pasamos todos en cualquier profesión.

¿Les falta experimentar más en los papeles de mala de la función?

Michelle Jenner: A mí sí que me gustaría explorar más a fondo algún papel de mala.

Ana Polvorosa: Lo que está guay es la variedad, las historias y los personajes diversos.