Las 10 cosas que debes saber antes de ver 'La Casa del Dragón'

A las puertas del estreno de 'La Casa del Dragón' ('House of the Dragon'), que llegará a España el próximo 22 de agosto, la precuela de 'Juego de tronos' va desvelando poco a poco sus cartas. Después de la publicación del último trailer, está claro que se trata de una de las grandes apuestas a largo plazo de HBO Max, inmersa ahora mismo en su propia revolución debido a su inminente fusión con Discovery+.

Como ya pasó en la exitosa serie protagonizada por Daenerys, Jon Nieve y los Stark, no será fácil manejar los nombres de la cantidad de personajes que veremos desfilar por la pantalla. Aunque ahora la guerra se ciña en el seno de una misma familia, los Targaryen. Aquí ofrecemos un resumen de 10 cosas que deberían saber los telespectadores que se aventuren a seguir explorando el universo creado por George R. R. Martin en 'La Casa del Dragón' ('House of Dragon').

George R. R. Martin, involucrado en el proyecto

George R. R. Martin, artífice de la saga fantástica en la que se basan 'Juego de tronos' y 'La Casa del Dragón' (House of Dragon'), ha estado implicado en esta precuela desde el principio. De hecho, uno de los creadores, Ryan Condal, reconoce que fue el novelista quien le contrató. El escritor participó sobre todo en la etapa inicial, decidiendo el periodo de tiempo que cubriría la nueva serie y los acontecimientos que iba a abordar. Después dejó libertad al equipo, aunque se leía los guiones para estar informado de cómo se iba a trasladar a la pantalla su historia.

Un experto en 'Juego de tronos'

Aparte de Condal, el cocreador y coproductor ejecutivo de 'La Casa del Dragón' ('House of Dragon') es Miguel Sapochnik, todo un experto en el universo de 'Juego de tronos'. Dirigió dos de los episodios más impactantes de la serie original, 'La batalla de los bastardos' (el noveno capítulo de la sexta temporada) y 'La larga noche' (el tercero de la octava). Aquí volverá a ponerse al frente de las cámaras en tres de los 10 episodios que componen la primera temporada.

Cuatro actrices para dos personajes

Como 'La Casa del Dragón' ('House of Dragon') abarcará diversos periodos de tiempo, los creadores han optado por usar a dos actrices diferentes para el mismo personaje. Lo harán con dos papeles femeninos que tendrán mucho peso en la trama. La princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, estará interpretada por la actriz australiana Milly Alcock en su etapa adolescente y por la británica Emma D'Arcy en su época de adulta. Lo mismo ocurrirá con el personaje de Alicent Hightower, la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey. Le pondrán cara Emily Carey primero y Olivia Cooke después.

Nueva saga literaria

En 'La Casa del Dragón' ('House of the Dragon'), la plataforma adapta de nuevo un libro de George R. R. Martin: 'Fuego y sangre'. El título que hace referencia a su saga protagonista, los Targaryen, los señores de los dragones, tal y como ya demostró Daenerys en 'Juego de tronos'. Publicado en 2018, es el primero de dos volúmenes (el segundo todavía no se ha publicado) que profundiza en esta influyente casa de ascendencia Valyria que reinó durante casi 300 años en los Siete Reinos de Poniente.

Ocho generaciones de diferencia

Aunque 'La Casa del Dragón' ('House of Dragon') hable de una saga que ya conocemos por 'Juego de tronos', los Targaryen, no aparecerán personajes de la serie original. Básicamente, porque la historia está ambientada 200 años antes y aborda los hechos que desembocaron en la guerra civil en el mismo seno del clan, conocida como Danza de Dragones. Para resumir: dentro del árbol genealógico, ocho generaciones separan a una de las grandes protagonistas de la precuela, Rhaenyra, de Daenerys Targaryen.

Como 'Succession', pero con dragones

Ryan Condal, 'showrunner' de 'La Casa del Dragón' ('House of Dragon') junto a Miguel Sapochnik, ha comparado la trama de la precuela con la de otra serie de éxito de HBO Max, 'Succession'. Porque aquí la trama también gira en torno a una sucesión, en este caso la del rey del codiciado Trono de Hierro, Viserys Targaryen (interpretado por Paddy Considine). "Lo que más tuvimos en cuenta fue 'The Crown' y 'Succession', las series que los guionistas más estábamos disfrutando y análogas en cuanto al tono [que queríamos mostrar]", ha asegurado el cocreador en una entrevista con la revista 'SFX'.

"'Juego de tronos' es en realidad [como] la Guerra de las Rosas, es decir, los York y los Lancaster representados en los Stark y los Lannister. Esto, sin embargo, es la Danza de los Dragones. Es una guerra civil que ocurre dentro de una sola familia, lo que en cierto modo la hace mucho más fascinante y trágica, porque ves a personas que comparten la misma sangre volviéndose unas contra otras y entrando en guerra", ha concretado.

"Demasiadas" escenas de sexo

'Juego de tronos' no se cortó a la hora de mostrar las escenas de violencia y sexo, y parece que su precuela va a seguir el mismo camino. Al menos, según adelantó uno de los protagonistas, Matt Smith, que da vida al príncipe Daemon Targaryen. El actor que fuera el duque de Edimburgo en 'The Crown' señaló en una entrevista con 'Rolling Stones' que 'La Casa del Dragón' ('House of Dragon') cuenta con "un poco demasiadas" escenas de sexo. "Te encuentras preguntándote a ti mismo, '¿Necesitamos otra escena de sexo'? Y ellos contestan, 'Sí, la necesitamos'".

En cambio, la nueva serie sí que quiere distanciarse de su predecesora en relación a las secuencias de violencia sexual, que fueron muy criticadas en su momento en 'Juego de tronos'. Sobre todo, la que involucró al personaje de Sansa Stark. Según avanzó a 'Vanity Fair' Sara Hess, productora ejecutiva, "no se mostraría violencia sexual en la serie" para "en cambio, mostrar las consecuencias y el impacto en la víctima y la madre del perpetrador". "No rehuimos el hecho de que nuestras protagonistas femeninas en la primera mitad de la temporada son coaccionadas y manipuladas para complacer a hombres adultos. Esto no lo hacen necesariamente aquellos que podrían definirse como violadores o abusadores, pero a menudo por hombres generalmente bienintencionados que son incapaces de ver que lo que están haciendo es traumático y opresivo, porque el sistema en el que todos viven lo normaliza. Es menos obvio que la violación pero igual de malicioso, aunque de una manera diferente", detalló.

El rodaje, también en España

'Juego de tronos' supo sacar provecho de la variedad de los escenarios españoles y su rodaje le llevó por buena parte de la Península (Andalucía, Catalunya, Navarra, Castilla La Mancha, Extremadura, País Vasco...). Y su precuela ha tomado buena nota y ha rodado algunas de sus escenas en Cáceres y en la plaza Mayor de Trujillo, en Extremadura, que transformaron en un mercado medieval y donde instalaron la estatua de un dragón.

Los dragones

Tres fueron los dragones que crió Daenerys en 'Juego de tronos', Rhaegal, Viserion y Drogon. Pero su precuela abarcará una época de esplendor para los Targaryen y será mucho más habitual ver a uno de estos fantásticos seres surcando los cielos de Poniente. Los creadores han adelantado que habrá 17 y que se han esmerado en diferenciarlos en cuanto a su aspecto y comportamiento, pero también por su forma de interactuar con sus jinetes.

Los numerosos 'spin-off'

HBO Max ha visto un filón en la saga literaria de George R. R. Martin y espera repetir el éxito que alcanzó en su momento 'Juego de tronos'. Aunque no acertó con el 'spin-off' protagonizado por Naomi Watts (del que se grabó un piloto pero no se llegó a estrenar porque no convenció a los productores), ya está preparando varias producciones derivadas ambientadas en el mismo universo: una serie sobre 'Los cuentos de Dunk y Egg' ('El caballero de los Siete Reinos'), otra con Jon Snow como protagonista, '10,000 Ships' (también conocida como 'Nymeria'), '9 Voyages' (o 'The Sea Snake') y tres series de animación.