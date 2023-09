Bryan Cranston insiste una y otra vez: Walter White murió al final de Breaking Bad. Pero los fans se niegan a creerlo. Es por eso que el actor se ha visto obligado a desmentir una de las teorías de los espectadores, que siguen creyendo que el protagonista podría volver en algún proyecto futuro de la franquicia.

En el desenlace de Breaking Bad Walter intenta sacrificarse para salvar a Jesse (Aaron Paul), y los momentos finales lo muestran muriendo en un laboratorio de metanfetamina mientras Jesse escapa. La película El camino confirma que White está muerto, pero muchos fans en Internet han afirmado que Breaking Bad tiene lugar en el mismo universo que la exitosa comedia Malcolm, ficción en la que Cranston participó antes de unirse a Breaking Bad.

La teoría de que Walter White sigue vivo en otro universo televisivo se ha hecho tan popular que Cranston y la actriz Jane Kaczmarek retomaron sus papeles de Malcolm para rodar un final alternativo exclusivo incluido en el DVD de Breaking Bad.

A pesar de ese vídeo, Cranston reveló en The Tonight Show con Jimmy Fallon que Walter White está muerto. En respuesta a una pregunta de Fallon sobre la hipótesis de los fans, el intérprete confirmó el aciago destino de su personaje. "No tengo la libertad de revelar ese tipo de información sin una autorización de seguridad. Creo que la teoría es divertida. Pero ya sabes. No, Walter White definitivamente está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto", sentenció.

Cranston se hizo un hueco en la pequeña pantalla gracias a su rol en Malcolm. En la serie dio vida a Hal, un padre de familia. Un rol muy alejado de Walter White, personaje que le valió un Globo de Oro en 2014 y varios Emmy en 2008, 2009, 2010 y 2014.