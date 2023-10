Diez series para descubrir el conflicto israelí

Desde mediados de la década pasada, argumentos israelís han sido inspiración de clásicos estadounidenses como 'En terapia', 'Homeland' y 'Euphoria'. Por otro lado, desde el éxito (sin necesidad de 'remake') de 'Shtisel' o 'Fauda' en plataformas globales, sus productores ha cogido confianza para pensar a lo grande y buscar el modo de desarrollar proyectos ambiciosos.

El último conflicto bélico de Israel con Gaza tiene el foco mediático, y las heridas no cerradas siguen ahí, infiltradas en los contenidos y preocupaciones de las tramas televisivas.

Debajo, una lista de títulos israelís fácilmente localizables en plataformas.

1. 'Shtisel', cotidianidad de la ultraortodoxia

Sensación global tras su incorporación a Netflix en 2019, este cálido drama aborda las tribulaciones de los Shtisel, familia de judíos jaredíes del barrio de Mea Shearim en Jerusalén. El joven solterón Akiva (Michael Aloni) y su viudo padre Shulem (Doval'e Glickman), taciturnos compañeros de piso, buscan el amor mientras se mantienen fieles a creencias y dogmas. Shira Haas, la protagonista de 'Unorthodox', debutó aquí en la pantalla en el papel de la bibliófila hija mayor de Giti (Neta Riskin), hermana de Akiva. Disponible en Netflix.

2. 'Fauda', acción nada caótica

El título significa 'caos' en árabe, pero este 'thriller' político contiene mucha de la acción más transparente (a la par que adrenalítica) vista en televisión. No tarda nada en llevarnos al ojo del huracán, al imposible juego del gato y el ratón entre una unidad especial del ejército israelí y un grupo de terroristas en Cisjordania (en la tercera temporada, la acción salta a la franja de Gaza). Sus creadores no toman partido claro por ningún bando: tanto judíos como palestinos, incluyendo los terroristas, se presentan como personajes tridimensionales. Disponible en Netflix.

3. 'Cuando los héroes vuelan', la última misión

Ganador del premio a mejor serie en Canneseries en 2018, este 'thriller' dramático de Omri Givon sigue los caminos, en principio separados, de cuatro antiguos soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes. Tienen vidas de lo más diferentes, pero les une el estrés postraumático. Y después, un descubrimiento: Yaeli (Ninet Tayeb, ganadora de la primera edición del 'American idol' israelí), antigua novia de Aviv (Tomer Capon) y hermana de Dubi (Nadav Netz), podría no estar muerta, como se creía. Intenten ver solo un capítulo. Disponible en Netflix.

4. 'L'attaché', nueva y accidentada vida en París

También en Israel saben que el formato de media hora no es propiedad exclusiva de la comedia: de esa duración saca gran provecho Eli Ben-David en el drama 'L'attaché', basado en capítulos de su propia vida. Él mismo la protagoniza, pero no en el papel de un guionista o actor: su Avshalom es exitoso batería hasta que se muda a París con su mujer francesa, Annabelle (Héloïse Godet), quien ha aceptado un trabajo como agregada de inmigración en la embajada israelí. Allí les esperan los ataques terroristas del 2015 y la amenaza del racismo. Disponible en Filmin.

5. 'Our boys', un procedimental policial doloroso

En verano del 2014, tres adolescentes israelís fueron secuestrados y asesinados por militantes de Hamás, lo que resultó en una oleada de incidentes de odio; el más tristemente conocido, el asesinato de un adolescente palestino a manos de tres jóvenes judíos ultraortodoxos. Los dos casos contribuyeron al estallido de la guerra de Gaza. Esta miniserie se centra, controvertidamente, solo en el segundo, desde el secuestro hasta el juicio, y por el camino surge una reflexión universal sobre el crimen de odio. Disponible en HBO.

6. 'Teherán', espionaje de alta tensión

Del acuerdo de Apple con Moshe Zonder, guionista jefe de 'Fauda', ha surgido de entrada este gran 'thriller' de espionaje, cargado de tensión y buenos giros argumentales. Niv Sultan encarna a Tamar, hacker del Mossad que se infiltra en Teherán bajo una falsa identidad, la de una azafata de vuelo, para ayudar a hacer volar el reactor nuclear iraní. Ya no se hacen películas de intriga paranoica como las de Alan J. Pakula, pero en televisión hay series que proveen de emociones similares. Acaba de anunciarse su renovación para una segunda temporada. Disponible en Apple TV+.

7. 'Valley of tears', drama bélico en época pretérita

En parte por los limitados presupuestos con que se trabajaba, el drama de época no existía hasta hace mucho en la tele israelí. Pero pronto llegará 'The beauty queen of Jerusalem', sobre tres generaciones de una familia durante la primera mitad del siglo XX. Y antes estuvo 'Valley of tears', recreación de batallas icónicas de la guerra del Yom Kippur de 1973, que alteró para siempre el mapa geopolítico de Oriente Medio.

Entre sus creadores encontramos a Ron Leshem, padre de la 'Euphoria' original. Disponible en HBO.