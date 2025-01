'La chica de nieve: El juego del alma', un "macabro" 'thriller' de Netflix en la Málaga más oscura

El escritor Javier Castillo (Málaga, 1987) se ha convertido en uno de los grandes referentes españoles del 'thriller' gracias a novelas como 'La chica de nieve', que Netflix convirtió en serie hace dos años y de la que este viernes 31 de enero estrena su segunda temporada, 'El juego del alma', basada en el siguiente libro de la trilogía. Aunque el caso de la primera entrega se cerró (la desaparición de una niña durante la cabalgata de Reyes de Málaga), quedaron algunos cabos sueltos para la periodista protagonista, la atormentada Miren Rojo (Milena Smit). Sobre todo cuando recibió un sobre con una foto y una enigmática pregunta: "¿Quieres jugar?"

"La primera temporada tenía una carga muy dramática por cómo vivía la familia de la niña su desaparición, pero en esta nos adentramos más en la oscuridad de Miren", explica Castillo sobre su protagonista, traumatizada por una violación de la que todavía no han encontrado un culpable y cuyas imágenes vuelve a revivir insistentemente a lo largo de los seis nuevos episodios.

En esta ocasión, Miren investiga una escuela de élite que parece ser el epicentro de la desaparición y el asesinato de dos chicas jóvenes, un tema recurrente en la obra de Castillo. "De los elementos con los que jugamos los escritores de suspense, que son el asesinato, el secuestro y las desapariciones, este último me parece el más poderoso de todos porque es algo sin respuesta. Ya no está solo el hecho de que ha ocurrido una desgracia, sino que no sabes por qué ni tienes ninguna explicación, y por eso es tan dramático emocionalmente", reflexiona el autor, que ha ejercido como asesor de los guionistas de la serie.

En esta nueva investigación, Miren cuenta con la ayuda de Jaime (Miki Esparbé), un colega recién aterrizado en el 'Diario Sur' que será el contrapunto que necesita la visceral periodista, "que solo sabe involucrarse en los casos a través del instinto y la obsesión, movida por la necesidad que tiene de proteger a cualquier víctima", como la define la propia Smit. Jaime, en cambio, "es un tipo que sabe escuchar, que sabe acompañar y que, aunque está acostumbrado a trabajar solo, cree en el trabajo en equipo", señala Esparbé.

Variaciones respecto al libro

Su personaje es precisamente una de las principales variaciones de 'El juego del alma' respecto al libro. En la novela quien acompaña a Miren en la investigación es su antiguo profesor, mientras que en la serie decidieron dividir el papel en dos: "Tenemos la parte del mentor que hace el personaje de Jose Coronado y la del compañero con el que acaba teniendo una relación más cercana, que hace Miki", explica Castillo sobre una ficción "macabra y oscura" en la que también repiten Aixa Villagrán y Marco Cáceres dando vida a dos inspectores de policía. Y a la que en esta segunda temporada también se suman actores como Hugo Welzel, Luis Callejo, Luis Bermejo y Vicente Romero.

Milena Smit y Miki Esparbé, en 'La chica de nieve: El juego del alma' / NETFLIX

Otra de las grandes diferencias respecto a la novela es, igual que en 'La chica de nieve', la ambientación, trasladando la acción de la Nueva York del libro a la Málaga de la serie. "Málaga tiene ese componente de ciudad luminosa pero al mismo tiempo le podemos dar un trasfondo mucho más distinto", subraya Castillo. "Además, es mi ciudad natal y tiene ese ingrediente religioso que necesitábamos en esta segunda temporada", añade el autor, que reconoce el tirón que le dio Netflix a la venta de sus libros.

"Cuando se estrenó 'La chica de nieve' ya había vendido los derechos a muchos países, a lo mejor a 20 idiomas. Pero los cuatro o cinco que quedaban, el ver que salía la adaptación de Netflix, fue la puntilla para acabar de convencerlos", afirma. El éxito de la primera temporada, además, disparó las ventas de 'El juego del alma', algo que esperan repetir ahora, ya que la saga cuenta con una tercera novela, 'La grieta del silencio', aunque todavía no se ha anunciado su adaptación.

"Ojalá que se haga. Todo depende de cómo funcione 'El juego del alma'. Al final, el público es soberano y decidirá si hay una tercera temporada o no", apunta el escritor. El que sí que tendrá su versión en formato serie en Netflix será 'El cuco de cristal', otro de los 'thrillers' de Castillo, que ya no cuenta con Miren Rojo como protagonista. La ficción se está rodando actualmente en Hervás, en Extremadura, con Itziar Ituño y Álex García al frente del reparto.