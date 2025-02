Llega la tercera temporada de 'The White Lotus', con Lisa de Blackpink y Sam Nivola: "Es una serie que habla de todo"

'The White Lotus', una de las más brillantes creaciones del guionista y director Mike White (del que urge reivindicar 'Iluminada' o 'Qué fue de Brad'), debía ser una serie limitada. De hecho, se llevó el Emmy en esa categoría (y otras nueve) en 2022. Pero incluso antes de recibir esos premios ya había sido renovada para una segunda temporada, convertida gracias al éxito popular y crítico en una antología en la que íbamos a explorar diferentes sedes de la cadena de 'resorts' titular a través del mundo.

Diferentes sedes, pero temas y personajes similares. Ni en la segunda ni, ahora, la tercera entrega faltan ricos portándose mal, empeñados en pagar sus carencias espirituales con los agotados empleados de esos escondites de lujo. Por otro lado, ni los poderosos serán enteramente despreciables (ahí asoma el persistente humanismo de White) ni los plebeyos rezumarán solo bondad. Habrá choques culturales, claro. E infidelidad, celos. Parejas comparándose con otras parejas. Y algún cadáver.

Caras nuevas y una vieja amiga

Después de situar temporadas en Maui y Sicilia, White se ha decidido ahora por viajar hasta Tailandia, donde un querido personaje de la primera temporada, Belinda (Natasha Rothwell), la jefa del spa del 'resort' de Hawái, ha venido a coger inspiración de la espiritualidad oriental y poder desarrollar nuevas ideas de vuelta en casa.

Pero por este suntuoso The White Lotus (en realidad, como de costumbre, un Four Seasons, el de Ko Samui) pasarán sobre todo personajes todavía por conocer. Carrie Coon, Michelle Monaghan y Leslie Bibb encarnan a tres viejas amigas que, después de un tiempo sin verse, hacen una escapada exótica juntas; Jaclyn, el personaje de Monaghan, es una actriz con éxito en televisión, lo que no pueden decir las otras dos.

Jason Isaacs y Parker Posey son los cabecillas de la familia Ratliff, un rico hombre de negocios y una esposa perezosa con tres hijos bastante diferentes: el mayor (Patrick Schwarzenegger) es un clásico ejemplo de filosofía ultraindividualista actual; la mediana (Sarah Catherine Hook) es alumna de estudios religiosos y planea entrevistar a un monje en las inmediaciones para su tesis; el pequeño (Sam Nivola) no sabe muy bien qué hacer ni ser. "Como todos los personajes de la serie, es una persona profundamente insegura", explica Nivola a EL PERIÓDICO por videollamada. Es imposible mirarle sin ver una clara mezcla genética de sus padres, los grandes Alessandro Nivola (ahora en cartelera con 'The brutalist') y Emily Mortimer (la MacKenzie de 'The newsroom', entre otras mil cosas). "Mi personaje está haciéndose adulto en un lugar extraño y necesita encontrar a alguien que le enseñe el camino".

Sam Nivola (Lochlan Ratliff) en la nueva temporada de 'The White Lotus' / HBO

Reparto de sangre tailandesa

Los Ratliff se enfrentan incluso antes de llegar a tierra con el personaje bordado por Walton Goggins (el Boyd Crowder de 'Justified'), un hombre misterioso, algo grosero, con una novia mucho más joven: la exprofesora de yoga encarnada por Aimee Lou Wood ('Sex education'). Esta última se queda prendada de la mentora de salud que les ha caído en suerte, primer papel de ficción para la tailandesa Lalisa Manobal, más conocida como Lisa de Blackpink. "Es una chica dulce, amistosa con todo el mundo", nos explica escuetamente del personaje, quién sabe si tratando de ocultar futuros giros intensos. Por la simpática Mook bebe los vientos Gaitok, el guardia de seguridad al que da vida Tayme Thapthimthong, actor británico de sangre tailandesa.

Lisa se considera afortunada de haber debutado en la actuación "del brazo de un director tan talentoso y que, además, te ayuda siempre con cualquier duda". Al parecer, White es un raro caso de genio que escucha. "Nos dejaba aportar muchas cosas", cuenta Thapthimthong. "Le pareció muy bien cuando le propuse que Gaitok fuera una persona cuando Mook está delante y otra cuando está con los huéspedes u otros guardias de seguridad. Cuando ella llega se queda bloqueado y eso hace que su forma de hablar sea más tímida o que su lenguaje corporal se vuelva rígido".

A la componente de Blackpink no le está costando nada, al menos de momento, combinar su carrera pop con su incipiente trabajo como actriz. "Todo ha encajado muy bien por ahora a nivel de agenda. Rodamos 'The White Lotus' el año pasado y, una vez terminamos, me concentré con mi primer álbum en solitario ['Alter ego', previsto para el 28 de febrero]. Es genial poder lanzarlo todo al mismo tiempo". Lisa será omnipresente en las próximas semanas.

Muerte y religión

En un clip estrenado por HBO con el final de la segunda temporada, White explicó que la primera temporada iba sobre dinero y la segunda sobre sexo, y que esta tercera sería quizá una mirada a la muerte y a la religión y espiritualidad orientales. (Thayme): "Sobre todo, gira en torno al choque de estas últimas con las creencias occidentales. A veces, ese contraste se usa con fines emotivos, mientras que otras veces se saca partido cómico de ello". Tanto Thayme como Lisa trataron de añadir autenticidad al retrato de Tailandia a través de pequeños detalles. (Lisa): "Si hablábamos inglés, lo hablábamos con el inglés más tailandés posible [ríe]. Yo, además, me pasé el tiempo añadiendo a las oraciones un 'kha' final, una partícula que las mujeres usan en Tailandia para que la conversación suene más educada".

Para Nivola, en realidad, esta temporada de 'The White Lotus' no va de una cosa en concreto, como tampoco sucedía en las anteriores. Quita así la razón incluso al propio creador. "Es divertido tratar de definir cada temporada como una sola cosa, señalar un tema principal, pero en realidad todas son menos específicas y más amplias de lo que creemos que son. La serie es sobre la experiencia humana. Se mira a través de diferentes ópticas, pero en cierto modo es una serie que habla de todo, aunque no lo parezca. Eso es algo bastante difícil de hacer y por eso Mike White es un genio".