Elísabet Benavent se despide de 'Valeria' en Netflix: "Es el final que habría hecho si reescribiera el cuarto libro"

Con más de cuatro millones y medio de ejemplares vendidos de sus novelas, Elísabet Benavent ha alumbrado a muchos personajes en sus libros. Pero ninguno tan especial para ella como el primero, Valeria, esa escritora insegura y enamoradiza que le abrió las puertas del mundo editorial y, después, audiovisual, con la adaptación de Netflix. La plataforma le puso cara (la de la actriz catalana Diana Gómez) gracias a la serie homónima, de la que este viernes 14 de febrero estrena su cuarta y última temporada.

Ahora sí de manera definitiva. Porque se anunció que la tercera entrega iba a ser el final, aunque la saga tenía cuatro libros, pero después rectificaron y acordaron alargarla. "La decisión de que la tercera temporada iba a ser el cierre fue de la plataforma. En ningún momento fue un movimiento de 'marketing' para dar más expectativa a la siguiente", justifica Benavent, que ha asesorado a la serie desde el principio.

"Lo que acordamos entonces fue no mezclar el tercer y el cuarto libro porque pensábamos que iba a quedar todo muy precipitado y no se iban a explicar bien las cosas. Además, quedaba también un final bastante coherente", apunta. Ese desenlace, sin embargo, creó cierta controversia entre los lectores, porque no se ajustaba al de la saga literaria. "Las adaptaciones son siempre complicadas porque es imposible dar con un punto intermedio que satisfaga el imaginario común", afirma la autora.

Por eso ahora tampoco tiene miedo respecto a la aceptación que tendrá el desenlace de la serie. "Es el final que las guionistas y yo queríamos. Además, se ha conseguido actualizar de la manera que hubiera hecho yo si ahora reescribiera el cuarto libro. Se toman ciertas licencias, pero son completamente necesarias", subraya.

Idealización del amor

Benavent no se atreve a decir si la serie ha mejorado o no las novelas. "Lo que pasa es que el contenido envejece. 'Valeria' salió hace 11 años y muchas cosas ya no las pienso igual que cuando las escribí. Las personas evolucionamos", explica. "Por eso no es una cuestión de mejorar o no, sino que creo que se ha actualizado de una muy buena manera y que me parece coherente con cómo pienso ahora. Los ha actualizado de una manera justa, que me parece que lo hace más sano", añade.

¿Pero cómo escribiría hoy Elísabet Benavent a Valeria? "Quizá le hubiera rebajado esa idealización del amor romántico. Pero es que entonces no hubiera sido Valeria. Así que hubiera cambiado los roles entre ella y Víctor. Él se permite demasiados lujos en el libro porque era una historia que en ese momento bebía mucho del romanticismo más tradicional, de que el verdadero amor va a cambiar a un hombre".

Maxi Iglesias y Diana Gómez en 'Valeria'. / Netflix

Hoy en día es una idea que ya no comparte: "Precisamente, el mensaje de esta cuarta temporada es que nadie va a cambiar a nadie, que si uno cambia es porque quiere".

En los últimos seis capítulos que integran esta última entrega de la serie, Valeria tendrá que decidirse entre Víctor (Maxi Iglesias) y Bruno (Federico Aguado) y en su carrera profesional; Carmen (Paula Malia) afronta la maternidad junto a Borja (Juanlu González); Nerea (Teresa Riott) busca el equilibrio entre su vida profesional como autónoma y la estabilidad con Georgina (Mima Riera), y Lola (Silma López) debe asumir la juventud de su última pareja, Rai (José Pastor).

Menosprecio de la literatura romántica

La protagonista, además, se enfrenta al menosprecio de uno de los personajes principales, que la ningunea por escribir de lo que escribe. Benavent asegura que no es su particular venganza hacia aquellos que consideran la literatura romántica un género menor. "Es algo que no solo pasa con este tipo de novelas, sino que está a la orden del día. Hay mucho paternalismo en lo profesional y en todo lo relacionado con la ficción y el entretenimiento, que suelen tildar de frívolo. Yo, en cambio, considero que también nos hace reflexionar", destaca.

"A veces se nos olvida que casi toda la ficción gira en torno al amor, así que yo lo que quiero es que nadie se sienta avergonzado por consumir lo que consuma", incide la autora, que tiene claro que el personaje que ningunea a Valeria es, en realidad, "la voz del miedo a su propio fracaso".

Federico Aguado y Diana Gómez en 'Valeria'. / Netflix

Aunque los devaneos e inseguridades amorosas de Valeria han estado siempre en el foco de la serie, en lo que la protagonista nunca ha dudado es en el apoyo recibido por sus tres amigas. "Para mí, estas cuatro temporadas son la historia de amor entre cuatro mujeres que se demuestran que son la red de seguridad de las demás. Todas andan más seguras por el mundo sabiendo que están las demás y que no las van a dejar caer. Es una historia de sororidad, de que nos han mentido diciendo que el peor lobo de una mujer es otra mujer", considera Benavent, que se inspiró en sus propias amigas para darles forma.

"Cuando me senté a escribir 'Valeria' nos acabábamos de mudar casi todas fuera de nuestra València natal. Estábamos desperdigadas por el mapa y nos echábamos mucho de menos. El libro fue mi manera de reencontrarme con ellas", confiesa la autora, que en su última novela, 'Esnob', se atrevió por primera vez con un protagonista masculino. Ahora ya está inmersa en la escritura de la siguiente, que será autoconclusiva y tendrá personajes nuevos. Saldrá a finales de año.