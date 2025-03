'Manual para señoritas', el nuevo 'Bridgerton' español y "macarra" de Netflix

Uno de los grandes éxitos de Netflix de los últimos años ha sido 'Los Bridgerton'. La adaptación que hecho la plataforma de los libros de Julia Quinn ha conquistado al público con su efectiva combinación de enredos amorosos, intriga, un exquisito vestuario y una atractiva ambientación en el Londres de principios del siglo XIX. Ahora el gigante del 'streaming' vuelve a sacar partido de muchos de esos ingredientes en 'Manual para señoritas', la serie española que estrena este viernes 28 de marzo, que bebe de ese gran éxito británico (por las tramas románticas, los colores pastel...) pero le aporta más dosis de comedia, rompiendo muchos de los códigos de las ficciones de época más tradicionales.

Aquí la protagonista es la carabina más solicitada en el Madrid de 1880, Elena Bianda (Nadia de Santiago), una mujer que se encargaba de que durante el noviazgo de las jóvenes casaderas de la clase alta no hubiera el más mínimo roce indecoroso con sus pretendientes. "Tiene un pasado que le ha marcado mucho y está enfadada con el amor, pero es muy humana y moderna para la época", la define la actriz que la interpreta.

Su nuevo reto la lleva hasta la casa de la familia Mencía, donde tiene que hacerse cargo de tres hermanas huérfanas de madre (Isa Montalbán, Zoe Bonafonte, Iratxe Emparan), a las que su padre (Tristán Ulloa) quiere encontrarles un buen partido. La tarea no es nada fácil, ya que cada una tiene sus particularidades. Y la presencia en la casa del ahijado del clan, Santiago (Álvaro Mel), también desestabiliza la labor de la celestina, esta precursora (en plan casto) del Tinder del siglo XXI.

Romper la cuarta pared

"A mi personaje lo hemos dibujado como el antigalán", señala el actor que fuera el protagonista de la primera serie de Alejandro Amenábar, 'La Fortuna'. "Es un chico inseguro y me gusta la vulnerabilidad que transmite", añade Mel, que considera que 'Manual para señoritas' es una serie "más macarra y canalla" que las comedias románticas de época al uso, como 'Los Bridgerton'.

Álvaro Mel y Nadia de Santiago en 'Manual para señoritas'. / Netflix

Parte de culpa la tiene la protagonista, que a lo largo de los ocho episodios que componen la serie rompe constantemente la cuarta pared mirando a cámara y hablando directamente al público, al estilo de 'Fleabag'. "Ha sido algo muy diferente y divertido de hacer, y a la vez me ha expuesto mucho. Me lo tomé como si me estuviera dirigiendo a una amiga", explica De Santiago, que fuera una de 'Las chicas del cable'.

De los creadores de 'La Promesa'

Pero también ayudan a romper los códigos de las series de época la ironía que desprende su personaje (diciendo una cosa en la trama y luego matizándola mirando a cámara), los elementos gráficos que utiliza la ficción y hasta la música, ya que suenan canciones muy conocidas, desde Whitney Houston hasta Locomía.

'Manual para señoritas'. / Netflix

"Es verdad que 'Manual para señoritas' tiene similitudes con 'Los Bridgerton', pero el universo que ha conseguido esta serie es muy compacto", recalca Mel. "El vestuario está hecho casi todo a medida, las localizaciones, los colores que tiene, el relleno que hay con los efectos especiales, la música... Todo eso hace que se cree un universo propio. Y luego está el personaje de Nadia, que te coge, te va contando la historia y te acaba de arrastrar hacia adentro", destaca sobre esta serie creada por Gema R. Neira ('El caso Asunta', 'Las chicas del cable') y María José Rustarazo ('Velvet', 'Nacho').

En la producción está Bambú, una factoría experta en ficciones de época, que ha estado detrás de tíulos como 'La Promesa', 'Fariña', 'Las chicas del cable', 'Velvet' y 'Seis hermanas'.