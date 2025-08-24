Tragedia en el rodaje de 'Emily en París': muere repentinamente uno de sus asistentes de dirección
Diego Borella se desplomó mientras grababa una de las escenas de la serie en Viena
Redacción Yotele
Tragedia en el rodaje de la nueva temporada de 'Emily en París'. Diego Borella, asistente de dirección de la serie falleció a los 47 años este jueves 21 de agosto mientras grababa una escena de la ficción de Netflix.
Borella era uno de los miembros del equipo de la producción que está grabando esta nueva tanda de episodios en Viena.
Tal y como informa el periódico italiano Corriere Della Sera, el asistente se desplomó justo antes de grabar una escena en el Hotel Danieli. El equipo médico atendió con rapidez a Borella, pero sin embargo cuando la ambulancia llegó a las instalaciones sólo pudo certificar su muerte.
"Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. En este momento de profundo dolor, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", comunicaba un portavoz de Paramount Television Studios.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- Nuevo golpe a la almendra de Castellón: Europa pone una alfombra roja a los frutos secos de EEUU
- Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
- Susto de madrugada en Burriana: Extinguido el incendio industrial que ha afectado a un almacén de vehículos y materiales de automoción
- En la pelea de Nules con un apuñalado había delincuentes habituales y gente de otros pueblos