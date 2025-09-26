Hablará claro
Ayuso elige a Ana Rosa para hablar claro de González Amador tras ser enviado al banquillo: entrevista en plató la próxima semana
Ayuso responderá en directo el lunes 29 de septiembre al proceso judicial contra su pareja y a las críticas surgidas desde la oposición.
Carlos Merenciano
Isabel Díaz Ayuso ha decidido romper su silencio ante la gravedad de los hechos: el próximo lunes 29 de septiembre la presidenta de la Comunidad de Madrid será entrevistada en 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco, en un paso que marca su voluntad de dar explicaciones tras la apertura de juicio oral contra su pareja, Alberto González Amador.
El empresario ha sido procesado por presuntos delitos de fraude fiscal, falsificación documental, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal, tras un caso en el que se le acusa de defraudar más de 350.000 euros mediante facturas falsas. Frente a la presión política que exige que Ayuso también rinda cuentas, la mandataria madrileña ha optado por un espacio con alta visibilidad mediática para ofrecer su versión de los hechos.
Durante la entrevista, Ayuso tendrá que responder a preguntas relativas a la implicación política del caso, las críticas vertidas sobre su silencio y los vínculos entre su administración y la defensa de González Amador. La oposición ya ha exigido explicaciones, denunciando que la apertura del juicio coincide con decisiones mediáticas en otros frentes del Gobierno.
'El programa de Ana Rosa', que ha entrevistado recientemente a varios políticos de la derecha, será el escenario elegido para que Ayuso formule una intervención que podría marcar su estrategia política y mediática en las próximas semanas.
Con la cita confirmada, todos los ojos estarán puestos este 29 de septiembre en cómo Ayuso encareará el caso de su pareja y qué mensajes transmitirá sobre la imagen de transparencia y fortaleza con la que aspira a mantenerse en el debate público.
- Cae en l’Alcora una 'granja' ilegal de criptomonedas tras defraudar 150.000 euros
- La admiración de Dembélé, el nuevo Balón de Oro, por un jugador del Villarreal
- Furor por una iniciativa comercial en Castelló. Más de 40 interesados en una semana
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Las gangas que Hacienda subasta en Castellón: un céntrico solar por 30.000 euros o una plaza de garaje por menos de 10.000
- Cronología de cómo se fraguó la dimisión del concejal de Vox de Benicàssim tras destaparse su condena por malos tratos
- Estos son los 20 restaurantes de Castellón que participan en la nueva edición de Gastroalmuerzos