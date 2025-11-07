"La peor serie de la historia": Kim Kardashian y Ryan Murphy, destrozados por la crítica, con un único salvavidas en 'Todas las de la ley'

'Todas las de la ley', la nueva serie de abogados creada por Ryan Murphy y protagonizada por Kim Kardashian, se ha convertido en un fenómeno, pero por motivos que nadie esperaba. Su estreno este martes en Disney+ ha generado un auténtico vendaval de críticas negativas que la prensa estadounidense y británica no ha tardado en catalogar como “uno de los mayores fracasos televisivos de los últimos años”.

Medios como The Guardian, BBC o The Times se preguntan abiertamente si estamos ante “la peor serie de la historia”, mientras que USA Today lo da por hecho. Variety la define como “desastrosa” y The Hollywood Reporter sentencia que “Kardashian es una protagonista apropiadamente rígida para el vacío de Ryan Murphy”. Ni siquiera la presencia de actrices de primer nivel como Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts o Niecy Nash-Betts ha conseguido salvar un proyecto que acumula apenas un 6% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

La revista Time ha ido un paso más allá y firma una de las reseñas más comentadas: “Es tan mala que podría ser arte”. En tono irónico, asegura que la serie “es un ‘Sexo en Nueva York’ multigeneracional ambientado en un despacho de abogados, si el sexo fuera solo palabrería, la ciudad irrelevante y el humor no necesariamente intencionado”. Añade, además, que podría verse como “una surrealista y autoconsciente performance artística sobre el colapso de un feminismo pop complaciente en la era Trump”.

Por su parte, The Guardian califica la serie de “una catástrofe televisiva” y lamenta que “ni siquiera Glenn Close puede salvar este desastre de Ryan Murphy de sus tramas sombrías, personajes despistados y las peores escenas de besos jamás filmadas”.

En medio del desastre, solo Sarah Paulson parece haber salido bien parada. La web Vulture elogia su trabajo: “Hay una mujer en la serie que convierte lo surrealista en real, y esa es Sarah Paulson. Es una veterana colaboradora de Murphy, devora el escenario y parece estar a punto de romperse en cada escena”. Y añade: “Paulson está tan bien en ‘Todas las de la ley’ que solo deja más claro lo poco adecuados que están las demás en este proyecto. Está en su terreno: es mordaz, divertida y la única capaz de hacer que este diálogo sin sentido suene bien”.

‘Todas las de la ley’ sigue a un grupo de abogadas de Los Ángeles que, cansadas de trabajar en un bufete dominado por hombres, deciden fundar su propia firma. Una premisa potente que, según los críticos, se ha perdido entre clichés, diálogos imposibles y la falta de química de su estrella principal.