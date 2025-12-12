Ana Fernández: "No descartaría participar en algún programa de postres, ¿por qué no?"

Ana Fernández vuelve a meterse en la piel de Sandra en 'Los protegidos: Un nuevo poder', una temporada que conecta directamente con el origen de la serie y recupera el tono familiar y emocional que marcó a toda una generación. En conversación con Yotele, la actriz explica cómo ha sido reencontrarse con el reparto original, adelanta la evolución del personaje en su faceta más maternal y analiza por qué la ficción sigue funcionando después de tantos años: una mezcla de nostalgia, valores y un público fiel que continúa pidiendo más historias de los Castillo.

¿Cómo os llegó el anuncio del regreso de la serie con una nueva temporada? Porque con 'Los protegidos: ADN' parecía que ya estaba todo cerrado. ¿Cómo lo vivisteis?

Pues muy bien, la verdad. Cada vez que nos llaman, volvemos con mucha alegría y mucha emoción. Siempre tenemos ganas de volver a vernos las caras, porque con las vidas que tenemos todos, cuando terminamos de rodar cada uno se va a su sitio, viaja, vive en otra ciudad, y es más complicado coincidir. Pero en cuanto llega la primera lectura del guion y nos reunimos, empezamos con las mismas bromas de siempre, las mismas tonterías, el mismo mood. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Somos una familia ficticia que sabemos que está ahí, y que cada vez que nos llaman nos juntamos para disfrutar.

¿Qué vamos a ver en esta temporada de 'Los protegidos'?

La temporada arranca con la temática de Navidad, que es donde ocurre todo. Y no solo a nivel decorativo, sino que la Navidad está en peligro porque hay un nuevo poder, un nuevo malo, y los protegidos van a tener que salvar la Navidad y proteger a los niños. A esto se suman sus propios problemas personales y familiares: identidad, querer seguir teniendo poderes o querer no tenerlos, adolescencia en el caso de Dora, amores… Todo eso se añade mientras cumplen su misión.

¿Y cómo evoluciona Sandra esta vez? ¿Qué veremos de nuevo en el personaje?

Lo nuevo es que parece más “mamá”. Yo, según cómo me caractericen, doy menos edad de la que tengo, así que esta vez me han puesto ropa más de mayor, más complementos y otro tipo de peinado, para hacer creíble que soy madre de una adolescente. Si no, parece que Luis y yo no crecemos. Sandra está en una trama muy maternal, con problemas matrimoniales con Culebra y, sobre todo, con ese punto preadolescente en el que está Dora.

Para Sandra es complicado porque Dora repite el patrón que vivió ella misma en el colegio: ser “bicho raro”, sufrir bullying por los poderes y Sandra quiere protegerla para que no sufra. Pero Dora tiene otra personalidad, y eso genera conflictos y discusiones normales entre una madre y su hija preadolescente.

Para mí, que no soy madre, también ha sido un reto: pensar qué tipo de madre sería y cómo gestionar esos conflictos desde Sandra. Y ahí entra Culebra como padre, mediando entre nosotras. Para Sandra lo importante es proteger a su hija y que no repita su historia. Esa es la parte más personal. Luego está la misión: como siempre, hay un malo, aparecen otros malos encubiertos, nos persiguen, corremos y tenemos que salvar el mundo, como cada temporada.

Esta temporada vuelve un poco a los orígenes. ¿Lo habéis sentido así?

Totalmente. La serie empezó en Navidad, con aquel encendido del árbol con Sandra llorando, y han querido volver a eso. 'Los protegidos: ADN' era más frío, más de acción, más superhéroes, más “Vengadores”. Estaba bien tocar ese palo, pero esta temporada vuelve a lo emocional. El gancho de los espectadores nunca han sido los poderes. Los poderes son un extra que envuelve algo muy original, pero lo que llega de verdad son los sentimientos, los valores, la emoción. Y eso esta serie lo hace muy bien.

¿Cómo ha sido reencontrarte con Angie Cepeda después de tantos años?

Muy bien. Es cierto que la había visto un par de veces porque tenemos amigos en común, pero volver como personajes, todos juntos, fue especial. Ella conoció a los niños cuando tenían 7 u 8 años… y ahora, claro, Mario Marzo es padre, tiene 30 años; los otros también han crecido. Para ella fue impactante. Entre toma y toma hablamos de nuestras vidas, de estos diez años, de dónde vive, en qué trabaja. Pero una vez trabajando, fue como siempre: ya sabemos cómo trabaja cada uno, nuestras bromas y parecía que no había pasado el tiempo.

¿Cómo ves el futuro de 'Los protegidos'? ¿Nueva temporada o cierre definitivo?

No, cierre no creo que sea para nada. De hecho, la trama no podía quedar más abierta. Cada vez que vuelve 'Los protegidos', sube el pan. Siempre funciona. Además, el formato de 4 o 5 capítulos en un mes, centrados esta vez en Navidad, llega en un momento perfecto: los niños están de vacaciones y se genera ese ambiente más familiar.

La serie funciona porque la gente la ve. Y porque quienes la veían se la ponen a sus hijos, y los hijos se enganchan. Es generacional. Tenemos a todo el reparto original. Eso es dificilísimo y no ha pasado en otras series que han intentado volver. Aquí vuelve todo el mundo, incluso gente que vive fuera. Por algo será. Si funciona, si es un producto de calidad, si los fans son fieles y encima hay nuevas generaciones… es la fórmula perfecta. Creo que queda 'Protegidos' para rato.

En el primer capítulo hay un guiño al programa de repostería en el que participó Mario Marzo. ¿Te animarías con algo así?

Pues no lo sé. Alguna vez me han propuesto cosas así, pero por calendario no he podido porque tenía rodaje. Si algún año estoy de parón y me apetece meterme en un programa de postres o pasármelo bien un rato, ¿por qué no? No lo descartaría para nada. No es algo en lo que tengo una X puesta y diría que no. Mario me dijo que se lo pasó muy bien, y además ganó. Yo lo vi, fui espectadora. Y aquí en casa hago mis bizcochos e incluso hice roscón de Reyes el año pasado y salió rico. Todos se lo comieron y les gustó.