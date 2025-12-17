'Tal vez mañana': se estrena la ficción romántica coreana rodada en Málaga

Que la industria audiovisual de Corea del Sur es una de las más engrasadas y prolíficas del mundo es un hecho. Y lo demuestra, por ejemplo, que 'Tal vez mañana', la serie que Won Ji An ('El juego del calamar') y Park Seo Joon ('Itaewon Class', 'El monstruo de la vieja Seúl') grabaron en parte entre el Centro Histórico de la capital de la Costa del Sol y algunas localizaciones de Marbella el pasado mes de septiembre, acaba de llegar a Prime Video, la plataforma de streaming que ha estrenado simultáneamente con el país oriental el k-drama.

La ficción romántica no está teniendo las mejores críticas del mundo, desde luego, pero cuenta con el aval de Soompi (la web top que informa a los fans de las novedades de la industria coreana del entretenimiento, que ha promocionado 'Tal vez mañana' como uno de los estrenos más atractivos de final de año) y, la verdad, a los millones de consumidores de los productos surcoreanos no les importa. Están deseando empezar otra historia de amores que van y vienen, inocentes (aquí no hay escenas de sexo y los besos son castos), con esa ingenuidad que ha reverdecido la esencia de la rom-com tradicional.

En 'Tal vez mañana', los ex amantes Lee Gyeong-do y Seo Ji-woo rompen dos veces cuando tienen veintitantos años, luego se reencuentran cuando Gyeong-do denuncia un escándalo de infidelidad y Ji-woo es la esposa involucrada en ese escándalo, lo que da lugar a un romance agridulce. Los protagonistas de la serie, que transcurre fundamentalmente en Seúl, viajan en un momento de la historia a España, a Málaga, que se luce en la pequeña pantalla en localizaciones como Gibralfaro y la calle Alcazabilla además de en diversos emplazamientos de Marbella. Son algunas escenas (un helado en Gibralfaro, un paseo romántico por el Centro Histórico) que seguramente encantarán a los espectadores orientales y fomentarán eso que la industria ha dado en llamar el turismo catódico: a la hora de planificar las vacaciones, ¿por qué no visitar los lugares hermosos en que los protagonistas de las historias de amor viven su romance?

'Tal vez mañana' es una referencia más en el boom que vive en Occidente la cultura coreana: ¿sabían que 'K-Pop Demon Hunters' es la película más vista en la historia de Netflix? Si no han vivido debajo de una piedra durante los últimos años, habrán escuchado temas de BTS o Blackpink, ídolos del llamado K-Pop o quizás hayan cruzado las puertas de algún supermercado de alimentación oriental, movidos por la envidia al ver las múltiples escenas en que los protagonistas de las series devoran delicias típicas como el rameon, tteokbokki o el kimchi. Seguro que la serie ambientada parcialmente en Málaga suma nuevos adeptos a la causa.