Resumen del año cultural
Adolescentes, médicos, policías...: las 10 mejores series internacionales de 2025
Los expertos de EL PERIÓDICO eligen los títulos más destacados de un año en el que la oferta ha vuelto a ser tan inabarcable como diversa
Juan Manuel Freire
Un año más, la oferta de series ha desbordado las expectativas y ofrecido estímulos de muchas clases desde los más diversos géneros (a menudo mezclados), tonos y formatos. El número uno parecía inevitable: además de una exhibición técnico-artística, es una necesaria llamada a la acción. Por debajo, ciencia ficción de variadas ambiciones, dramas criminales resonantes o la serie de hospital de la que todo el mundo está hablando.
Este drama policial sobre Belfast y las heridas abiertas de los 'Troubles' es clara obra de un par de veteranos del periodismo, pero lo verosímil no quita lo intenso, y en su tercera temporada, 'Blue lights' ha cultivado como nunca tensión y adrenalina.
Cuando en Lucasfilm propusieron a Tony Gilroy, experto en 'thriller' adulto, tomar las riendas de esta precuela sobre el espía rebelde, debían saber lo que hacían, pero seguramente hayan quedado sorprendidos (o asustados) por la hondura política del resultado.
En un tiempo en que casi cada comedia es triste, Seth Rogen y Evan Goldberg nos han hecho recordar lo que es, simplemente, partirse la caja. En su sátira sobre un Hollywood infantilizado han contado con la complicidad de Scorsese o un ¡virulento! Ron Howard.
Para los amantes de las series rompecabezas, 'Separación' ha sido el disfrute (o incluso La Experiencia) de la temporada. Pero la obra de Dan Erickson cautiva no solo por su caudal enigmático, sino también por los muchos dolores reconocibles que estudia.
Se habla de 'The Pitt' como una serie de hospital de toda la vida, pero en realidad esta creación de R. Scott Gemmill se nutre también del verismo punzante de las obras de David Simon ('The wire') y sabe esquivar muchas tentaciones melodramáticas.
Es fácil dar una gran serie por hecha cuando va por la quinta temporada, pero nosotros no lo hemos hecho. La adaptación de 'Las reglas de Londres' merecía estar aquí por sus brillantes guiones o esa gran alternancia entre lo cínico y lo sensible.
Este año hemos hablado de la resurrección del wéstern en televisión. Y si una serie ha sabido aplicar el desfibrilador al género, esa debe ser esta aventura visceral en el territorio de Utah, toda una exhibición de atrocidades y de furia cinética.
Con el guionista Brad Ingelsby, la trama de 'thriller' es una excusa para explorar relaciones humanas y asuntos existenciales. En esta historia estilo “Heat” sobre un criminal y un poli que se entienden mejor de lo que deberían, todo es cuestión de perdón.
Vince Gilligan (creador de 'Breaking bad') nunca se ha movido con tanta libertad como en esta funambulista odisea de ciencia ficción sobre la felicidad y si realmente queremos conseguirla. Su protagonista, Rhea Seehorn, da una 'masterclass' en cada episodio.
El director Philip Barantini ya había demostrado su dominio del plano secuencia en la película 'Hierve', pero aquí llevó está técnica un paso más allá y logró momentos de verdadero síndrome de Stendhal. Formas bellas para la exploración de una temática antipática, el auge de la 'manosfera', en el momento que corresponde, ahora mismo.
Las listas de mejores series del año han sido elaboradas con las votaciones de Carol Álvarez, Quim Casas, Marisa de Dios, Juan Manuel Freire, David Morán y Rafael Tapounet
