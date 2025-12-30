El episodio final de 'Stranger Things' llega a Netflix: fecha, hora y duración (de película)

Dos horas después de dar la bienvenida al 2026, Netflix estrenará el esperadísimo episodio final de 'Stranger Things' en la plataforma, titulado 'Este lado'. Las cuatro primeras entregas de la quinta temporada de la serie se estrenaron el pasado 26 de noviembre, tres más llegaron el día de Navidad y la última celebrará la llegada del nuevo año, con su estreno tras las Campanadas, a las 2 de la madrugada de este jueves día 1 (hora peninsular española).

La gran despedida de una de las ficciones más populares del gigante de 'streaming', que llega a la plataforma tres años y medio después de la cuarta temporada y que también se estrenará en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, tendrá una duración similar a la de una película, dos horas y cinco minutos.

Sinopsis de la quinta temporada

La historia de 'Stranger Things 5' arranca en el otoño de 1987, con Hawkins marcado por la apertura de las Grietas y todos unidos por un mismo objetivo: encontrar y matar a Vecna. "Pero ha desaparecido; se desconoce su paradero y sus planes", según la sinopsis oficial.

"Para complicar su misión, el gobierno ha puesto el pueblo bajo cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, se avecina un temor intenso y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, el grupo completo, se unan, una última vez", se puede leer en el resumen de Netflix.

Dimensión alternativa

Con el episodio final, la producción acabará por fin de desvelar todos los misterios detrás del 'Mundo del Revés'. En la primera temporada, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, escribieron un documento de 25 páginas para Netflix en el que profundizaban en la mitología de esta dimensión alternativa. Aunque una gran parte de esa información ya se ha revelado, se espera que se desvelen aún más detalles en para el gran final de la serie.

"Hemos postergado un par de las últimas preguntas que se responden en ese documento para revelar algunas cosas importantes en la quinta temporada", dijo Ross Duffer. "Y eso realmente afectará el tema de la quinta temporada", añadió el creador.

Reparto

Desde su estreno en el verano de 2016, la serie ha impulsado la carrera de la mayoría de sus protagonistas. Ahora se despiden de uno de los mayores éxitos del 'streaming' los ya no tan pequeños Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield) y Priah Ferguson (Erica Sinclair).

Pero también los actores que encarnan personajes más adultos, como David Harbour (Jim Hopper), Winona Ryder (Joyce Byers), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley) y Brett Gelman (Murray Bauman).