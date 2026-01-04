Las 26 series para no perderse en 2026: del regreso de 'Euphoria' a la secuela de 'El cuento de la criada'

Primeros de año, hora de ponerse serios con la agenda y (tratar de) organizarse para asimilar todo lo que está por delante. Todo indica que, de nuevo, será un año denso e interesante en cuanto a series: no ha sido ningún drama engordar esta lista hasta llegar a las 26 para 2026. Y lo mejor de todo es que siempre llegarán sorpresas por el camino. Es la emoción imprevisible de esta última edad dorada de la narrativa serializada.

1. 'The Pitt (temporada 2)' (HBO Max, 9 de enero)

Aunque parezca mentira, así es: 'The Pitt' ya está de vuelta. Desde el principio fue diseñada como una serie que pudiera volver cada año y de enero a abril nos mantendrá en vilo con las tribulaciones del Dr. Michael 'Robby' Robinavitch (Noah Wyle) y el conjunto de estresados médicos, enfermeros y auxiliares de un hospital de traumatología tan bien considerado como mal financiado.

2. 'Las siete esferas' (Netflix, 15 de enero)

El creador del influyente drama de misterio 'Broadchurch' adapta en formato miniserie una obra ligera y poco conocida de Agatha Christie. La joven noble Lady Eileen 'Bundle' Brent (Mia McKenna-Bruce, revelación de 'How to have sex') se convierte en detective aficionada para investigar la broma fatal que acabó con su (casi) prometido.

3. 'El caballero de los siete reinos' (HBO Max, 19 de enero)

Este verano habrá tercera temporada de 'La Casa del Dragón', 'spin-off' de 'Juego de tronos' que respeta el clima ominoso de la serie madre. En cambio, esta adaptación de 'Los cuentos de Dunk y Egg' propone una visión diferente de Poniente, más autoirónica, desastrada y relajada.

4. 'Ponies' (SkyShowtime, 30 de enero)

Los amantes del espionaje no pueden dejar pasar esta creación de Susanna Fogel ('Súper empollonas') y David Iserson, inmersión en los 70 más paranoicos con Emilia Clarke y Haley Lu Richardson como dos secretarias de la embajada estadounidense en Moscú que se convierten en agentes de la CIA tras la misteriosa muerte de sus maridos en la URSS.

5. 'The death of Bunny Munro' (SkyShowtime, 30 de enero)

Nick Cave y Warren Ellis ponen banda sonora a esta adaptación de la segunda novela del primero. Tras el suicidio de su esposa, Bunny Munro (Matt Smith), vendedor ambulante adicto al sexo, se lleva a su hijo de 'road trip' por Sussex en el peor momento: cuando un asesino en serie se aproxima a la región. Las críticas son enormemente alentadoras.

6. 'Salvador' (Netflix, 6 de febrero)

Creado por Aitor Gabilondo ('Patria') y dirigido por Daniel Calparsoro, este drama de acción cuenta la historia de Salvador (Luis Tosar), un algo torturado técnico de emergencias sanitarias que descubre que su hija, Milena (Candela Arestegui), se ha metido en un grupo neonazi llamado White Souls. Apunta a primer fenómeno de la ficción española de 2026.

7. 'Portobello' (HBO Max, marzo)

Cuatro años después de la excelente 'Interior noche', el venerable cineasta Marco Bellocchio vuelve a las series con este recordatorio de uno de los peores errores judiciales en la historia de Italia: el arresto y encarcelamiento del presentador televisivo Enzo Tortora (Fabrizio Gifuni) por cargos de tráfico de drogas y asociación mafiosa que resultaron ser falsos.

8. 'The Boys (temporada 5)' (Prime Video, 8 de abril)

Llega el final de la salvaje sátira (a la vez que sublimación) del género superheroico, todo un asalto al trumpismo antes de la famosa 28ª temporada de 'South Park'. En un mundo bajo los designios de Patriota (Antony Starr), Annie (Erin Moriarty) lucha por organizar una resistencia contra los súpers.

9. 'Margo tiene problemas de dinero' (Apple TV, 15 de abril)

Michelle Pfeiffer y su marido, el 'hitmaker' David E. Kelley ('Big little lies'), unen talentos por primera vez en la adaptación de A24 del ácido best-seller de Rufi Thorpe. Elle Fanning será el personaje titular, una hija de camarera de Hooters (Pfeiffer) y exluchador profesional (Nick Offerman) que, tras quedarse embarazada de su profesor de inglés y decidir tener el niño, se abre un OnlyFans como experimento.

10. 'Widow's Bay' (Apple TV, 29 de abril)

A ver quién rechaza una comedia de terror dirigida por Hiro Murai ('Atlanta', 'Estación Once') y con el siempre enorme Matthew Rhys como alcalde de un pueblo isleño de Nueva Inglaterra donde vuelven a suceder, leemos en nota de prensa, "las viejas historias que parecían demasiado absurdas para ser verdad". Directa a la lista de lo mejor de 2026.

11. 'Euphoria (temporada 3)' (HBO Max, abril)

Más de cuatro años después del estreno de su anterior episodio, el drama (ya no tan) juvenil de Sam Levinson volverá por fin a nuestras vidas. Y, al parecer, con toda su ambición formal e intensidad sentimental intactas. Según reveló el propio creador en un evento en Londres , Rue (Zendaya) anda con deudas y Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) ¡se van a casar!

12. 'Los testamentos' (Disney+, abril)

No habrá pasado un año del final de 'El cuento de la criada' y ya llegará su secuela, adaptación del libro de Margaret Atwood sobre el paso a la madurez de una nueva generación de jóvenes mujeres de Gilead. Cinéfilos, atentos: Chase Infiniti, verdadera estrella de 'Una batalla tras otra', es su protagonista, Agnes, como se llama en la teocracia a Hannah, hija de June y Luke.

Una imagen de 'Los testamentos' / Disney+

13. 'Blade Runner: 2099' (Prime Video, fecha por confirmar)

Una de las series más infravaloradas de 2022 fue 'Las luminosas', 'psycho-thriller' sobrenatural que pulverizaba expectativas. Que su creadora, Silka Luisa, esté al frente de esta nueva secuela de 'Blade runner' invita a pensar que podríamos estar ante algo valioso y no gratuito.

14. 'The Boroughs' (Netflix, fecha por confirmar)

'Stranger things' ya ha dicho adiós, pero quedan por ver un par de series producidas por sus creadores también para Netflix. 'The Boroughs' cuenta el enfrentamiento de un grupo de jubilados (Bill Pullman, Geena Davis) con una amenaza extraterrestre. En la todavía más misteriosa 'Something very bad is going to happen', una inminente boda se tuerce por un giro inesperado.

15. 'Bronca (temporada 2)' (Netflix, fecha por confirmar)

La primera temporada fue una de las sorpresas de 2023: una comedia dramática imprevisible y llena de matices, crónica en claroscuro de la experiencia asiático-estadounidense. En la segunda asistiremos a una bronca con nuevos personajes encarnados por, atención, Oscar Isaac, Carey Mulligan o Cailee Spaeny.

16. 'Carrie' (Prime Video, fecha por confirmar)

Es fácil descartar la idea de una nueva versión de 'Carrie': si ya existe la obra maestra de De Palma, ¿qué falta hace nada más? Pero todo cambia cuando se sabe que a sus mandos está Mike Flanagan, uno de los grandes autores del terror reciente y un buen conocedor (y adaptador) de la obra de Stephen King.

17. 'El castillo' (Movistar Plus+, fecha por confirmar)

Isabel Peña y Eduardo Villanueva, cocreadora y coguionista, respectivamente, de 'Antidisturbios', están detrás de esta adaptación de 'El proxeneta', la novela de Mabel Lozano sobre la estratificación del negocio de la prostitución en España. De la dirección se encargan Elena Martín Gimeno ('Creatura') y Sandra Romero ('Por donde pasa el silencio').

Una de las primeras imágenes de 'El castillo' / Movistar Plus+

18. 'East of Eden' (Netflix, fecha por confirmar)

Zoe Kazan se atreve a abordar la novela de John Steinbeck ('Al este del Edén') que su abuelo Elia ya convirtió en obra maestra del cine en 1955. Lo hace con las espaldas bien cubiertas, eso sí: Florence Pugh y Christopher Abbott lideran un reparto en el que también brillará, como de costumbre, el maestro Tracy Letts.

19. 'Half man' (HBO Max, fecha por confirmar)

Tras sorprender desde Netflix con 'Mi reno de peluche', Richard Gadd se ha pasado a HBO para contar la historia cruda e intensa (claro) de dos medio hermanos a través de cuatro décadas, desde que se conocieron como adolescentes hasta que se distanciaron como adultos. La protagoniza él mismo junto al gran Jamie Bell.

Jamie Bell y Richard Gadd en 'Half Man' / Warner Bros. Discovery

20. 'Lanterns' (HBO Max, fecha por confirmar)

El proyecto más interesante del DCU hasta la fecha debe ser esta revisión del universo 'Linterna verde' con Kyle Chandler y Aaron Pierre como policías intergalácticos que investigan un misterio en Nebraska. Es, ahí queda eso, una creación a seis manos de Chris Mundy ('Ozark'), Damon Lindelof ('Perdidos') y el gran guionista de cómics Tom King.

Aaron Pierre y Kyle Chandler en 'Lanterns' / Warner Bros. Discovery

21. 'Legends' (Netflix, fecha por confirmar)

Como en su fabulosa 'The gold', Neil Forsyth se inspira en hechos reales para elevar otro 'thriller' seguramente sobrecogedor y moralmente complejo. "Es sobre los investigadores de aduanas del Reino Unido y cómo durante los 90 algunos de ellos trabajaron como infiltrados en el mundo internacional de las drogas", nos explicaba recientemente en una entrevista .

22. 'Matar a un oso' (Movistar Plus+, fecha por confirmar)

Los siempre ambiciosos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo ('La zona', 'Nos vemos en otra vida') dramatizan la investigación judicial por la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán en 2020. En el reparto, viejos conocidos de los creadores como Eduard Fernández y Pol López, además de María Rodríguez Soto, Miki Esparbé o Nora Navas.

23. 'Orgullo y prejuicio' (Netflix, fecha por confirmar)

Ya no servirá para festejar el 250º aniversario del nacimiento de Austen, pero promete ser un festival de serie igualmente. La escribe Dolly Alderton (la del fenómeno autobiográfico de hace unos años 'Todo lo que sé sobre el amor') y la dirige Euros 'Heartstopper' Lyn. ¿Se convertirá Jack Lowden en el Mr. Darcy definitivo? ¿Y por qué no lo nombran Bond de una vez?

La única imagen compartida de 'Orgullo y prejuicio' / Netflix

24. 'Ravalejar' (HBO Max y 3Cat, fecha por confirmar)

La serie nacional más esperada del año es este 'thriller' social sobre la lucha entre progreso y memoria en la Barcelona de ahora mismo. Pol Rodríguez ('Segundo premio') se inspira en su propia experiencia para hablar de una familia que trata de defender lo que es suyo, un restaurante (Can Mosques, trasunto del verdadero Can Lluís) amenazado por la especulación inmobiliaria.

25. 'The undertow' (Netflix, fecha por confirmar)

En este thriller adaptado de la noruega 'Twin', Jamie Dornan y Mackenzie Davis son un matrimonio infeliz que ve su vida tambalearse con la reaparición del hermano gemelo del marido (también Dornan, así es). En la dirección, Jeremy Lovering, segunda unidad de Edgar Wright y firmante de la segunda temporada de 'Slow horses'.

26. 'Yo siempre a veces' (Movistar Plus+, fecha por confirmar)

Marta Bassols y Marta Loza han creado esta historia de madre soltera (por accidente) que trata de abrirse paso en la cada vez menos fácil Barcelona. Promete equilibrios entre lo cómico y lo amargo, lo crudo y lo tierno.