Series
HBO lanza el tráiler de la nueva temporada de 'Euphoria': primera imagen de Rosalía como bailarina de 'pole dance'
La tercera entrega de la serie se estrenará en la plataforma de 'streaming' el próximo 13 de abril
Redacción
La espera ha terminado. La tercera temporada de la serie 'Euphoria', con Rosalía, llegará a HBO el próximo 13 de abril y la plataforma de 'streaming' ya ha compartido el primer adelanto de la ficción. Según el tráiler oficial, la cantante será una bailarina de 'pole dance' en un club de 'strippers'.
En el avance se puede ver a la artista catalana, que lanzó el pasado mes de noviembre su disco 'Lux', durante unos segundos, bailando en una barra y con un collarín decorado. Sin embargo, no se sabe mucho más sobre el papel que interpretará la cantante en la ficción.
La tercera temporada de 'Euphoria' transcurriá cinco años después, cuando tendrá lugar la boda de Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) mientras Rue (Zendaya) vive en la frontera entre Estados Unidos y México saldando su deuda con una narcotraficante, según el primer avance de la esperada serie.
Más de cuatro años después, 'Euphoria' regresa a la plataforma con casi todo el elenco original para esta tercera temporada, incluidos Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Alexa Demie y Maude Apatow.
Primer avance
El tráiler empieza con el personaje de Rue y su vida tras el instituto: "Unos años después del instituto mi vida igual no era lo que esperaba, pero de alguna manera, por primera vez, empezaba a tener fe", dice con voz en off.
Por otro lado, Cassie y Nate se están construyendo una casa en los suburbios tras casarse y se enfrentan a algunos problemas de pareja: "Curro de sol a sol y mi prometida se abre de patas en internet", dice el personaje de Elordi, a lo que ella responde: "Estaba creando contenido".
"¿Y sabes algo de Jules?" pregunta Lexi Howard (Maude Apatow) a Rue mientras Hunter Schafer, que confirmó hace un tiempo que había tenido un idilio con Rosalía, aparece en pantalla y se muestra un pequeño encuentro entre ambos personajes, que fueron pareja durante su etapa adolescente.
