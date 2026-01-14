'Las siete esferas' intrigan en Netflix: los misterios y giros de Agatha Christie, en la mirada del creador de 'Broadchurch'

La vasta obra de Agatha Christie (66 novelas, 14 colecciones de relatos) no ha dejado nunca de ser inspiración para nuevas series. En la última década hemos visto algunas adaptaciones vibrantes a cargo de Sarah Phelps, toda una renovadora del legado de la Dama del Crimen, pese a quien pese. Y en el año en que se cumple medio siglo del fallecimiento de Christie, era inevitable que los estrenos se multiplicaran. El jueves llega 'Las siete esferas' (Netflix), pero, además, en algún momento de 2026 podremos ver la remodelación moderna de las aventuras de los detectives Tommy y Tuppence Beresford. También hay en camino otra encarnación de Miss Marple y, del brazo de Phelps, una revisión de 'Noche eterna', precisamente base del último episodio de 'Miss Marple' en 2013.

En el momento de su publicación, la algo olvidada 'El misterio de las siete esferas' (1929) no fue una novela bien recibida por la crítica, y la propia Christie la define en su autobiografía como un "'thriller' ligero" sin el nivel de planificación de las historias de sus detectives más icónicos. Poca gente recuerda la versión en telefilme de 1981. La miniserie de Netflix podrá ser vista con intriga, en definitiva, por la mayoría de espectadores.

En 1925, Lady Caterham (Helena Bonham Carter) acoge a grandes nombres de la política, la industria y la aristocracia en una gran fiesta en su casa señorial de la campiña inglesa. Todo cobra un cariz turbio cuando aparece el cadáver de Gerry Wade (Corey Mylchreest), casi prometido de Lady Eileen 'Bundle' Brent (Mia McKenna-Bruce), la encantadora e inteligente hija de la anfitriona, que empieza a hacerse preguntas pertinentes. La más inquietante de todas: ¿por qué hay siete relojes alineados en la repisa de la chimenea donde se encontró el cuerpo? Convertida en detective aficionada, saldrá de su jaula de cristal para explorar el mundo real y buscar una verdad que acaba cogiendo forma de conspiración.

Una heroína diferente

Netflix se aproximó a Chris Chibnall, creador de la exitosa (y excelente) 'Broadchurch', con la propuesta de adaptar algo de Christie. "Enseguida, mi respuesta fue sí", cuenta a El Periódico en entrevista por videollamada. "Soy fan de ella desde más o menos los 12 años. Leía todas las novelas suyas que caían en mis manos. Recuerdo sacarlas de la biblioteca de donde vivía en Merseyside. Cogía una, me la leía y a la semana siguiente iba a por otra. Fue una autora fundamental en mi desarrollo del amor por la lectura. Me encantaban los giros y sorpresas. Todos los misterios".

Cuando empezó a releer obras en busca de alguna corazonada, la que más le llamó la atención fue 'El misterio de las siete esferas', que no recordaba haber leído de niño. "Me sorprendió cómo es, a la vez, un libro al más puro estilo Christie, que contiene todos los elementos que esperas en una obra firmada por ella, pero también una pequeña caja de sorpresas. Es muy divertido, vivaracho, cinematográfico. Sobre todo, engancha por tener a una heroína, Bundle, totalmente diferente a los detectives clásicos de Christie como Poirot y Marple. Para empezar, tiene 19, 20 años. Investiga un poco a su pesar, pero se mueve por el mundo con energía y determinación".

Para encarnar esta mezcla de consternación y proactividad, quizá nadie mejor que Mia McKenna-Bruce, reciente revelación del drama 'indie' sobre consentimiento sexual 'How to have sex': "Ella iba a saber abordar este personaje tan complejo, que pasa por una gama tan variada de emociones. En el baile del principio es el alma de la fiesta. Después, la consumen el luto y la rabia por la muerte del hombre del que estaba enamorada. Más tarde es una mujer con una misión en un mundo del que no sabe nada. Mia podía hacer todo eso. Su relación con la cámara es increíble. Sabe comunicar mucho sin pronunciar una palabra", dice Chibnall.

Nombre importante de la tele inglesa

Antes de marcar época con 'Broadchurch', nuestro entrevistado había sido guionista y, más adelante, (tercer) 'showrunner' del revival de 2005 de 'Doctor Who', pero no, no estuvo involucrado en el episodio de 2008 ('El unicornio y la avispa') con la propia Christie como personaje. "Me encanta ese capítulo", explica. "De hecho, es uno de mis favoritos. Contiene todos los rasgos de Christie y, al mismo tiempo, es puro Who. La avispa titular era un guiño a la portada clásica de 'Muerte en las nubes'".

Fue precisamente el Décimo Doctor, el gran David Tennant, quien protagonizó 'Broadchurch', misterio amargo a la vez que luminoso, como Bundle, bastante influyente en la televisión de la última década: la mayoría de todas esas series sobre pequeñas comunidades con grandes secretos tienen un poco de ella. "No esperábamos nada de lo que pasó", asegura Chibnall con lo que parece honesta modestia. "Cuando haces una serie, no piensas en eso, solo en hacer la mejor serie posible. Soy consciente de su influencia en muchas producciones actuales. Explotó en Reino Unido, pero después también alrededor del mundo. Era increíble escuchar lo bien que había ido en España".