Jess Brownell, 'showrunner' de 'Los Bridgerton': "Cuanto más vemos a personajes que se parecen a nosotros en pantalla, más confianza tenemos para soñar"

Jess Brownell empezó a trabajar en Shondaland, la productora televisiva fundada por Shonda Rhimes, hace dieciocho años, y no tiene gran intención de moverse de ahí. Ha visto recompensado su trabajo con constantes avances: de asistente pasó a guionista de 'Scandal', '¿Quién es Anna?' o 'Los Bridgerton', fenómeno del que lleva las riendas como 'showrunner' desde la tercera temporada. Hablamos con ella sobre objetivos, desafíos y esperanzas.

-Heredó de Chris Van Dusen el rol de 'showrunner' de 'Los Bridgerton'. ¿Cuáles han sido, en su opinión, sus aportaciones más importantes desde que tomó el puesto?

-Cada temporada es un sabor diferente. Y por eso, de forma natural, quien sea que lleve las riendas debe prestar atención a lo que el material necesita a nivel de tono. En mi opinión, he traído un verdadero aprecio por los libros, un verdadero amor por el género romántico. Soy fan de esta clase de historias. Así que siempre parto de ese lugar de respeto.

-La tercera temporada encandiló a los fans y fue celebrada por, entre otros motivos, demostrar que se pueden hacer escenas de sexo con cuerpos no normativos. ¿Se siente orgullosa de ese logro en concreto’

-Me siento orgullosa de las escenas íntimas de la serie en general. Me enorgullece mostrar un sexo que no es ajeno a la alegría, ni a la amistad, ni a la risa. Es el contenido de esas escenas de sexo de lo que nos sentimos orgullosos.

-En la recién estrenada cuarta entrega, el personaje principal es un galán solo relativamente canónico: Benedict Bridgerton, que ha abierto los ojos a su propia pansexualidad. Es un detalle importante, en mi opinión. Todavía en pleno 2026 parece haber reticencia a colocar personajes bisexuales o pansexuales en el centro de la acción.

-'Los Bridgerton' se ha forjado una reputación como fantasía inclusiva. Por ese motivo, era necesario incluir una historia de amor 'queer'. De acuerdo, la historia de Benedict de esta temporada acaba siendo hetero, se mete en una relación heterosexual, pero el elemento 'queer' no desaparece en ningún momento de su personalidad.

-Precisamente Shonda Rhimes se atrevió hace doce años a presentar a una heroína bisexual: la abogada defensora y profesora de derecho Annalise Keating (Viola Davis) de 'Cómo defender a un asesino'.

-Desde el principio, Shondaland ha lanzado proyectos de espíritu inclusivo, algo que me hace sentir orgullosa de trabajar aquí.

-¿Hasta qué punto se involucra Rhimes en 'Los Bridgerton' ahora mismo?

-Está muy, muy involucrada. Se lee todas las versiones de los guiones y nos da su opinión. También participa mucho en la fase de montaje. Es una etapa en la que realmente tiene mucho que decir y en la que se muestra, una y otra vez, como la mejor a la hora de encontrar el pulso vital de una temporada.

-¿Qué puede decirnos de la colaboración con Julia Quinn? ¿Suele aceptar bien los cambios que se están haciendo en términos de raza y sexualidad?

-Siempre nos ha apoyado en todas nuestras decisiones. Me siento agradecida por esa relación. Y, por supuesto, cada vez que empezamos una temporada, me acerco a ella y trato de resolver un montón de dudas.

-Al contar la historia de Penelope y Colin, abrazó bastante un tono de comedia romántica, pero con Benedict y Sophie ha optado por otra clase de atmósfera. Sobre todo en un principio, más trágica y melancólica. ¿Quería hacer esta temporada diferente a la anterior? ¿Venía todo dado por el libro ('Te doy mi corazón')?

-Yo diría que esta temporada tiene un tono más de cuento de hadas. Y los cuentos de hadas pueden deslizarse por lugares oscuros. Todo es dramático en ellos y para llegar a la luz del final debes pasar por la oscuridad. El libro de Quinn tenía todo eso; seguir lo que había en sus páginas dio forma al tono adecuado.

Shonda Rhimes se lee todas las versiones de los guiones y se involucra mucho en la parte de montaje, cuando sabe encontrar el pulso vital de la temporada como nadie

-Viéndola he llegado a pensar en los romances malditos de Merchant y Ivory, sobre todo en 'Lo que queda del día'. ¿Nada de eso entonces como influencia?

-No, creo que estábamos pensando más en cuentos de hadas en general y en cómo podíamos actualizar la historia clásica de 'La Cenicienta'.

-¿A qué conclusión llegaron con esto último?

-Entendimos que todo era cuestión de modernizar el personaje. La criada es, tradicionalmente, una damisela en apuros, y en este caso, era importante remarcar la voluntad de Sophie y pensar en formas de mostrar que ella dirige su propia vida y que no está simplemente esperando a ser rescatada por el noble.

-Yerin Ha es una actriz magnética que, seguramente, se verá propulsada a cotas estratosféricas de estrellato con esta temporada.

-Desde el comienzo de la escritura nos propusimos fichar a una protagonista asiática. Ella llegó bastante tarde al proceso, pero enseguida vimos que era la actriz idónea para el papel. Ha sabido dar muchas agallas y muchas agallas al personaje.

-¿Hizo tests de química con Luke Thompson?

-Los hizo, los hizo. El primero fue a través de Zoom porque Yerin estaba en Sydney en ese momento, si no recuerdo mal. E incluso a través de Zoom era fácil sentir la química que existía entre ellos. Nos dijimos que si funcionaban como pareja en esa extraña plataforma, seguramente debían hacerlo también en persona frente a la cámara.

-Además del propio libro de Quinn y 'La Cenicienta', ¿qué otras influencias literarias o cinematográficas les sirvieron de guía esta temporada?

-Hablamos sobre muchas adaptaciones del cuento, sobre todo la original de Disney y 'Por siempre jamás'. Seguramente esas dos películas fueron las principales influencias cinematográficas para la temporada. Pero, en realidad, nos apoyamos básicamente en el libro de Quinn, que era más fácil de adaptar que algunos de los anteriores.

-¿En qué sentido?

-En la anterior temporada debíamos describir mucho conflicto interior. El libro usa la propia escritura de Penelope y Colin para mostrarnos cómo se sienten por dentro. Y, bueno, la escritura no siempre es el medio más visual. Tuvimos que hacer esos sentimientos mucho más externos para llevarlos a la pantalla. En cambio, en 'Te doy mi corazón' los conflictos ya eran de entrada muy externos.

-¿Le gusta pensar que 'Los Bridgerton' puede contribuir a que el mundo sea un lugar mejor, más justo, más inclusivo?

-Cuanto más vemos a personajes que se parecen a nosotros en pantalla, más confianza tenemos para soñar y creer en nuestras posibilidades. Y me gusta saber que 'Los Bridgerton' ha inspirado a otros proyectos a ser más conscientes a la hora de hacer que su mundo se parezca al verdadero mundo.

-¿Qué puede contarnos de futuras temporadas?

-Acabamos de terminar de escribir la quinta y vamos a empezar a filmar en unos pocos meses. Es curioso ir tan rápido, haber ya escrito la quinta cuando casi no se ha empezado a ver la cuarta. Pero hay que mantener el tren en marcha. Nos gustaría abordar a cada hijo de los Bridgerton. Si tenemos la suerte de hacer una séptima y octava temporadas, llegaremos a contar las historias de Hyacinth [Florence Hunt] y Gregory [Will Tilston].