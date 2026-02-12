Las 10 series que no te puedes perder este febrero

Los estrenos de series en las plataformas de 'streaming' del mes de febrero vienen marcados por una producción canadiense que se ha convertido en fenómeno: 'Más que rivales'. Además, llega la nueva ficción de la creadora de la divertida 'Derry Girls', 'Cómo llegar al cielo desde Belfast'; la biografía del hijo del presidente Kennedy y Caroline Bessette producida por Ryan Murphy; un 'thriller' sobre una detective sorda, 'Código de silencio', y una nueva temporada de 'Paradise'. Entre el producto español destacan 'Salvador', con Luis Tosar, y 'Rafaela y su loco mundo', que recupera el espíritu de 'La hora chanante'.

MÁS QUE RIVALES Día 5. Movistar Plus+ Serie canadiense que se ha convertido en fenómeno en las redes al mostrar una historia de amor gay en el mundo del deporte. Basada en la exitosa saga de culto 'Game Changers' de Rachel Reid y compuesta de seis episodios, narra la complicada relación entre dos jugadores de hockey, uno canadiense y otro ruso (Hudson Williams y Connor Storrie), rivales en la pista de hielo pero amantes en secreto.

SALVADOR Día 6. Netflix Aitor Gabilondo, que ya abordó realidades incómodas en 'Patria' y 'El Príncipe', se sumerge ahora en el entorno ultra en este drama salpicado de acción gracias a su director, Daniel Calparsoro.Luis Tosar es el Salvador del título, un técnico de emergencias sanitarias que lucha por dejar atrás su pasado con el alcohol. Su vida da un vuelco cuando descubre que su hija (Candela Arestegui) forma parte de un grupo neonazi, al que también pertenece otra joven (Claudia Salas).

CÓDIGO DE SILENCIO Día 10. Filmin 'Thriller' policial británico protagonizado por una joven sorda (Rose Ayling-Ellis). Se trata de Alison, camarera que trabaja en la cantina de una comisaría, y es reclutada por la policía por su extraordinaria capacidad para leer los labios. Les ayudará en una investigación encubierta contra una peligrosa banda criminal, aunque acabará implicándose demasiado. Completan el reparto Charlotte Ritchie y Andrew Buchan.

CÓMO LLEGAR AL CIELO DESDE BELFAST Día 12. Netflix Lisa McGee, la creadora de la divertida 'Derry Girls', vuelve a sacar punta de las amistades femeninas. Las protagonistas son ahora tres treinteañeras, amigas desde el colegio, que viven una odisea oscura, peligrosa y desternillante por Irlanda cuando reciben un correo que anuncia la muerte de la cuarta integrante de su vieja pandilla, de la que hacía tiempo que no sabían nada.

LOVE STORY: JOHN F. KENNEDY JR. & CAROLYN BESSETTE Día 13. Disney+ La nueva antología del prolífico Ryan Murphy ('Monstruo', 'American Horror Story', 'American Crime Story') explora el romance de una de las parejas más icónicas de EEUU: el hijo del presidente Kennedy y su mujer, a los que dan vida Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon. Inspirada en el libro de Elizabeth Beller 'Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy', cuenta con Grace Gummer (como Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) y Constance Zimmer (Ann Marie Messina).

Los protagonistas de 'Love story: John J. Kennedy y Carolyn Bessette' / DISNEY+

RAFAELA Y SU LOCO MUNDO Día 15. Atresplayer Aníbal Gómez, el 50% del dúo musical Ojete Calor, adapta su libro 'El alucinante mundo de Rafaella Mozarella' en esta comedia surrealista con muchas reminicescencias al universo 'chanante'. De hecho, participan varios de sus actores, como Joaquín Reyes, Carlos Areces y Ernesto Sevilla (este último como director). Una adolescente (Ingrid García-Jonsson) y sus tres amigas (Gómez, Reyes y Areces) se ven inmersas en aventuras de lo más delirantes.

PARADISE Día 23. Disney+. Temporada 2 Dan Fogelman, el creador de 'This is us', sorprendió con esta serie cuya trama inicial da un vuelco al final del primer episodio. Xavier (Sterling K. Brown), antes uno de los baluartes del búnker, descubrirá ahora qué es lo que hay realmente fuera. Mientras busca a Teri, se enterará de cómo han sobrevivido las personas durante los tres años transcurridos desde El Día. Mientras, en Paradise, la crispación social aumenta salen a la luz nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad.

A BETTER MAN Día 24. Filmin Provocadora miniserie noruega en forma de 'thriller' psicológico, elegida mejor ficción en el festival Serielizados. Tom culpa al feminismo de todo lo que está mal en la sociedad moderna. Trabaja en la tienda de ropa de su madre durante el día y se dedica a trolear en internet por la noche. Cuando unos 'hackers' revelan su identidad y sus secretos más vergonzosos, este misógino se esconde en lo que tiene más a mano: ropa de mujer.

EL CINECLUB Día 26. Movistar Plus+ Comedia romántica británica, con muchos guiños al séptimo arte, protagonizada y cocreada por Aimee Lou Wood ('The White Lotus', 'Sex Education'). Dos amigos inseparables desde la universidad siguen reuniéndose cada viernes para recrear en un garaje el universo de grandes clásicos del cine. Pero mientras él está a punto de mudarse a Bristol por un ascenso profesional, ella permanece encerrada en casa de su madre tras una crisis de salud mental.

LOS BRIDGERTON Día 26. Netflix. Temporada 4 (parte 2) La nueva temporada de la serie basada en las novelas de Julia Quinn se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). A pesar de que tres de sus hermanos están ya felizmente casados, él se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada (Yerin Ha) en el baile de máscaras de su madre. La segunda parte de la cuarta temporada llega el 26 de febrero.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

DESAPARECIDA. Día 1. MGM+. Las románticas vacaciones de Alice (Kaley Cuoco) en el sur de Francia se convierten en pesadilla cuando su novio desaparece de un treno.

THE COPENHAGEN TEST. Día 2. SkyShowtime. Un analista de Inteligencia descubre que su cerebro ha sido hackeado, otorgando a los responsables acceso a todo lo que ve y oye.

DONA BEJA. HBO Max. Día 2. Inspirada en la vida de Ana Jacinta de São José, una figura histórica de Minas Gerais.

THE GOLD. Día 3. Filmin. Temporada 2. En 1983, en el Reino Unido, seis hombres consiguieron robar 6.800 lingotes de oro valorados en 26 millones de libras.

LA GRAN BODA SAMI. Día 3. Sundance TV. Comedia noruega sobre una mujer perteneciente al último escalón social que ve la oportunidad perfecta para cambiar su estatus organizando el matrimonio de su hijo.

THE ROOKIE. Día 4. Warner TV. Temporada 8

STAR TREK: ACADEMIA DE LA FLOTA ESTELAR. Día 5. SkyShowtime. Un grupo de jóvenes cadetes descubren lo que se necesita para convertirse en oficiales de la Flota Estelar.

LAS LEONAS. Día 5. Netflix. Cinco mujeres se ven atrapadas en un buen lío y deciden solucionarlo atracando un banco disfrazadas de hombres.

EL ABOGADO DEL LINCOLN. Día 5. Netflix. Temporada 4. Mickey y su equipo se embarcan en una carrera contrarreloj por demostrar su inocencia en el asesinato de un antiguo cliente.

DOMINO DAY. Día 5. SyFy. Una joven y poderosa bruja vive atormentada por su necesidad de alimentarse de la energía de los demás.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO. LA SERIE. Día 6. Prime. Una pareja con cinco hijos decide mudarse para que ella empiece de nuevo a trabajar y él se encargue de los niños.

ALEX HUGO. Día 9. Cosmo. Un inspector de policía marsellés se muda a un remoto valle de montaña de los Alpes para trabajar como policía rural. La tranquilidad que había encontrado se quiebra cuando la aparición de un cadáver lo arrastra a un antiguo caso sin resolver.

LA QUE SE AVECINA. PORTUGAL. Día 9. Prime. Temporada 2

FIRE COUNTRY. Día 10. Calle 13. Temporada 4

MOTORVALLEY. Día 10. Netflix. Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) y Blu (Caterina Forza) lo han perdido casi todo en la vida, pero aún hay algo que los mantiene en pie: su pasión por los coches y la adrenalina.

THE ARTFUL DODGER. Día 10. Disney+. Temporada 2. Artful Dodger está metido en un lío mayor que nunca. Con la soga al cuello, es perseguido por un nuevo agente de la ley, el inspector Boxer.

CROSS. Día 11. Prime. Temporada 2. Alex Cross se enfrenta a un vigilante que asesina a magnates corruptos.

NIÑOS DE PLOMO. Día 11. Netflix. Una joven doctora descubre que los niños que viven cerca de una fundición sufren de envenenamiento por plomo, y se juega la carrera y la vida para salvarlos.

NIEBLA DE INVIERNO. Día 11. Netflix. Temporada 2. Dos policías investigan la muerte de una mujer.

DÍAS DE CENIZA. Día 12. Movistar Plus+. En la convulsa ciudad de Belfast (Irlanda del Norte) de 1975, una joven maestra católica vive un amor prohibido con un abogado protestante, mayor y casado, habituado a defender a sospechosos del IRA.

MURDER BEFORE EVERSONG. Día 12. AMC+. Matthew Lewis (Neville Longbottom en la saga ‘Harry Potter’) da vida a un curo de un tranquilo pueblo. Pero un hombre aparece asesinado en la iglesia.

EL INVESTIGADOR CON MILLONES DE SEGUIDORES. Día 12. Netflix. Un agente de la Brigada de Ciberdelitos investiga una serie de asesinatos de 'influencers'.

RED EYE. Día 12. HBO Max

EL MUSEO DE LA INOCENCIA. Día 13. Netflix. Un joven, miembro de una de las familias más ricas de Estambul, mantiene un romance con una joven y humilde pariente lejana.

EL ARTE DE PARECER SARAH. Día 13. Netflix. Sarah Kim está obsesionada con proyectar una vida de lujo aunque sea una farsa.

COMO AGUA PARA CHOCOLATE. Día 16. HBO Max. Temporada 2 (última)

DARK WINDS. Día 16. AMC+. Temporada 4. Los agentes buscan a una niña navajo desaparecida.

ASESINATOS EN REIKIAVIK. Día 16. AMC. Una mujer es asesinada en un suburbio de Reikiavik. La única testigo del crimen es su hija de seis años, que queda completamente muda tras presenciar los hechos.

MENTES CRIMINALES: EVOLUTION. Día 16. AXN. Temporada 18

EL PÁJARO ESPINO. Día 16. Vin TV. El clásico de los años 80 sobre un joven sacerdote intenta reprimir una pasión prohibida.

BRASSIC. Día 17. Filmin. Temporada 6

56 DÍAS. Día 18. Prime. Tras conocerse por casualidad en un supermercado, Oliver y Ciara se enamoran. 56 días después, los investigadores de homicidios llegan al apartamento de Oliver y encuentran un cuerpo sin identificar.

LA PAREJA DE AL LADO. ATRACCIÓN LETAL. Día 19. Movistar Plus+. La vida de una exitosa pareja (ella, cirujana cardiaca, y él, anestesista) comienza a complicarse cuando un antiguo amor de la mujer entra como inversor en el hospital y una misteriosa enfermera entra en escena.

EL AGENTE NOCTURNO. Día 19. Netflix. Temporada 3. Tras la aventura en Corea del Sur, el agente nocturno Peter Sutherland (Gabriel Basso) recibe una misión que lo lleva a Estambul (Turquía) en este adrenalínico 'thriller' de acción. Allí tendrá que localizar a un joven agente del Departamento del Tesoro que ha huido con información gubernamental confidencial después de matar a su superior.

LO ÚLTIMO QUE ME DIJO. Día 20. Apple TV+. Temporada 2. Cuando Owen (Nikolaj Coster-Waldau) aparece tras cinco años desaparecido, Hannah (Jennifer Garner) y su hijastra Bailey (Angourie Rice) se ven inmersas en una carrera contrarreloj para reunir a su familia antes de que el pasado las alcance.

LA LEY DE LAS VEGAS. Día 20. Netflix. Animación. El estirado abogado Lincoln Gumb es demasiado soso para ganar juicios en Las Vegas… hasta que se asocia con Sheila Flambé.

PORTOBELLO. Día 20. HBO Max. Serie italiana que reconstruye la caída en desgracia del famoso presentador de televisión Enzo Tortora. Cuando un mafioso arrepentido da su nombre a la policía, su vida se viene abajo.

GIRL TAKEN (BABY DOLL). Día 26. SkyShowtime. Las vidas de dos hermanas gemelas se hacen añicos cuando una de ellas es secuestrada por un profesor. Tras años de abusos en cautiverio, logra escapar, pero deberá enfrentarse a las secuelas.

MONARCH: EL LEGADO DE LOS MONSTRUOS. Día 27. Apple TV+. Temporada 2

Noticias relacionadas

THE 'BURBS. Día 27. SkyShowtime. Una joven pareja se muda a la casa de la infancia del marido. Pero un nuevo vecino saca a la luz viejos secretos.