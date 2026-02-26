Nuevas intrigas reales
Leonor Watling y Ángela Cervantes se suman a 'Su Majestad' en su segunda temporada: así serán los nuevos episodios, que ya inician su rodaje
La comedia creada por Borja Cobeaga y Diego San José incorpora nuevos personajes en plena grabación de sus seis episodios
Carlos Merenciano
Prime Video ha anunciado la incorporación de Leonor Watling y Ángela Cervantes a la segunda temporada de ‘Su Majestad’, la comedia creada por Borja Cobeaga y Diego San José. La serie se encuentra actualmente en pleno rodaje y prepara seis nuevos episodios que se estrenarán próximamente.
La ficción continúa liderada por Anna Castillo, que da vida a la reina Pilar, y Ernesto Alterio en el papel de Guillermo, jefe de la Casa Real. En esta nueva etapa, Watling interpretará a Amanda Montesinos, una antigua amiga del rey Alfonso, mientras que Cervantes encarnará a Valentina de Moreneses, la prima excéntrica y fiestera de la joven monarca, dos personajes que prometen agitar la estabilidad del Palacio.
La trama retoma la historia en 2026, con Pilar ya coronada y decidida a modernizar la institución en un contexto de creciente rechazo hacia la monarquía. En su intento por marcar distancias con el legado de su padre, la reina deberá enfrentarse a tensiones internas, amores incómodos y alianzas inesperadas, entre ellas la figura de Amanda, vinculada al pasado del anterior rey.
El rodaje se desarrolla entre Madrid y otras localizaciones emblemáticas. Espacios como el Palacio de Linares, el Casino de Madrid o el Palacio de Santoña vuelven a servir de escenario, junto a nuevos enclaves como la Basílica de San Miguel, la Plaza de las Cortes o el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte. También se ha grabado en el Cerco de San Teodoro, en las minas de Almadén, en Ciudad Real.
Suscríbete para seguir leyendo
- La AP7 reabre tras el accidente múltiple con 10 heridos provocado por la niebla
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
- Nuevo movimiento en la cerámica de Castellón: Equipe pasa a manos del grupo austriaco Wienerberger
- Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"
- Nuevo caso de violencia machista en Castellón: los bomberos tuvieron que echar la puerta abajo
- Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
- Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?