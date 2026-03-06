'Supervivientes 2026' arrasa en su estreno y lidera la noche por encima del 20% mientras Dani Rovira se desploma en su segunda semana en La 1

El estreno de la nueva edición de 'Supervivientes 2026' arrancó con fuerza en Telecinco. El reality se impuso con claridad en la noche del jueves al firmar un 21,2% de cuota de pantalla y reunir a 1.227.000 espectadores de media, unos datos que lo sitúan muy por delante del resto de ofertas de la competencia en el prime time.

En el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar su franja en Antena 3 gracias a la visita de Marc Giró. El programa presentado por Pablo Motos anotó un 15% de share y una media de 1.899.000 espectadores, manteniéndose como la opción más vista antes del arranque del prime time. Después, la serie 'Perdiendo el juicio' mantuvo una trayectoria sólida en su cuarta semana al alcanzar un 10% de cuota y 813.000 espectadores de media.

La 1, por su parte, no logró seguir el ritmo de sus competidores en la noche del jueves. 'Al margen de todo', el formato presentado por Dani Rovira, firmó un 7,7% de share y reunió a 567.000 espectadores en su segunda semana de emisión. El espacio no solo se queda fuera del doble dígito, sino que pierde más de dos puntos respecto a su estreno. Antes, en el access, 'La Revuelta' cerró la semana con un 10,3% de cuota de pantalla y 1.280.000 espectadores.

En Cuatro, 'Horizonte' volvió a firmar una noche destacada. El programa conducido por Iker Jiménez alcanzó un 10% de share y 729.000 espectadores, convirtiéndose en la segunda opción entre todas las cadenas.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.215.000 (9,7%)

Al margen de todo: 567.000 (7,7%)

Antena 3

El hormiguero: 1.899.000 (15%)

Perdiendo el juicio: 813.000 (10%)

Telecinco

Supervivientes. Express: 1.375.000 (10,8%)

Supervivientes: 1.227.000 (21,2%)

laSexta

El intermedio: 905.000 (7,1%)

El taquillazo “The Bank Job”: 376.000 (5,6%)

Cuatro

First dates: 674.000 (5,3%)

Horizonte. Avance: 1.163.000 (9,1%)

Horizonte: 729.000 (10%)

La 2

Cifras y letras: 681.000 (5,2%)

El cine de La 2 “Un blanco fácil”: 289.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

Al margen de todo: 122.000 (3,5%)

Informativo 24h: 79.000 (4,3%)

Antena 3

Perdiendo el juicio: 260.000 (5,6%)

Allí abajo: 107.000 (4,4%)

laSexta

Cine “Traición de los 17”: 89.000 (3,7%)

Cuatro

Callejeros: 194.000 (6,4%)

El desmarque. Madrugada: 71.000 (4,2%)

La 2

Documentos TV: 95.000 (1,9%)

Cine “Flashdance”: 39.000 (1,5%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 976.000 (11,1%)

Valle Salvaje: 823.000 (10,5%)

La Promesa: 1.016.000 (12,4%)

Malas lenguas: 1.108.000 (12,1%)

Aquí la Tierra: 1.447.000 (13,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.243.000 (13,5%)

Y ahora, Sonsoles: 734.000 (8,9%)

Pasapalabra: 1.886.000 (18,1%)

Telecinco

El tiempo justo: 754.000 (8,9%)

El diario de Jorge: 822.000 (9,7%)

¡Allá tú!: 1.013.000 (9,8%)

laSexta

Zapeando: 545.000 (6%)

Más vale tarde: 566.000 (6,9%)

laSexta clave: 568.000 (4,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 723.000 (8,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 552.000 (6,6%)

La 2

Saber y ganar: 610.000 (6,3%)

Grandes documentales: 322.000 (3,8%)

Malas lenguas: 605.000 (7,5%)

Sukha: 166.000 (1,8%)

Limpia y ordena: 160.000 (1,4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 425.000 (20,2%)

Mañaneros 360: 581.000 (16,7%)

Mañaneros 360: 960.000 (11,3%)

Antena 3

Espejo público: 343.000 (12,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 832.000 (15,6%)

La ruleta de la suerte: 1.616.000 (20,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 162.000 (8,4%)

El programa de AR: 308.000 (12,4%)

Vamos a ver: 411.000 (9,9%)

El precio justo: 676.000 (9,1%)

laSexta

Aruser@s: 333.000 (14,4%)

Al rojo vivo: 445.000 (10,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 14.000 (1%)

Alerta cobra: 17.000 (0,9%)

Alerta cobra: 31.000 (1,5%)

Alerta cobra: 54.000 (2,3%)

En boca de todos: 268.000 (7,7%)

La 2

Zoom tendencias: 25.000 (1,7%)

El tiempo de una vida: 21.000 (1,1%)

Un país en bicicleta, diario de una ciclista: 9.000 (0,4%)

Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)

La aventura del saber: 28.000 (1,2%)

El chef errante: 45.000 (1,8%)

El chef errante: 36.000 (1,4%)

El western de La 2 “Los compañeros”: 85.000 (2,3%)

El cazador: 134.000 (2,1%)

El cazador: 229.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.498.000 (24,9%)

Telediario 1: 1.502.000 (15%)

laSexta Noticias 14h: 916.000 (10,5%)

Informativos Telecinco 15h: 987.000 (9,8%)

Noticias Cuatro 1: 569.000 (7,7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.525.000 (20%)

Telediario 2: 1.804.000 (14,4%)

Informativos Telecinco 21h: 1.159.000 (9,3%)

laSexta Noticias 20h: 792.000 (8%)

Noticias Cuatro 2: 572.000 (5,8%)

Matinal

Telediario matinal: 167.000 (19,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 196.000 (15%)

El Matinal (Telecinco): 124.000 (9,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (11%), laSexta (7,2%), Cuatro (7%), La 2 (3,6%).

Mensual: La 1 (13,2%), Antena 3 (12,6%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,6%), La 2 (3,2%).