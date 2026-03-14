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'El Desafío' lidera con su semifinal más polémica y 'De viernes' sube con el segundo asalto de Irene Rosales

'Sueños de libertad' sigue con su buena racha y cosecha otro gran dato de audiencia en la tarde

'De viernes' / 'El Desafío'

'De viernes' / 'El Desafío' / TELECINCO / ANTENA 3

Redacción Yotele

Madrid

'El Desafío' celebró anoche la primera semifinal de su actual temporada y, al mismo tiempo, la más polémica en la historia del programa por las dudas y el caos que se genera al final del programa. Sea como fuere, el show de Roberto Leal mantiene su liderazgo con un 13,2%.

Por su parte, 'De viernes' aprovecha el segundo asalto de Irene Rosales para subir seis décimas en una semana y afianzar la segunda plaza del ránking. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta fue respaldado con un 11,7%.

Por la mañana, 'En boca de todos' no acusa la salida de Sarah Santaolalla. El programa de Nacho Abad sigue creciendo imparable y anota nuevo récord histórico con un sensacional 9,7% de media.

PRIME TIME

Antena 3

El Desafío: 13,2% y 1.136.000

Telecinco

De viernes: 11,7% y 912.000

La 1

Trivial Pursuit: 8,9% y 1.000.000 / 6,9% y 626.000

Cuatro

First Dates: 7,1% y 784.000

El Blockbuster: La protectora: 6,8% y 682.000

laSexta

laSexta Clave: 5,5% y 577.000

laSexta Columna: 7% y 785.000

Equipo de Investigación: 5,7% y 606.000 / 4,4% y 321.000

La 2

Cifras y letras: 4,2% y 461.000

Plano general: 3,7% y 415.000

Historias de nuestro cine: 2,9% y 280.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 5,9% y 248.000 / 7,5% y 188.000

La 1

Trivial Pursuit: 6,9% y 315.000 / 5,8% y 165.000

Antena 3

El Desafío: 6% y 188.000

Cuatro

Cine Cuatro: Luchar o morir: 5% y 235.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,7% y 1.308.000

Y Ahora Sonsoles: 9,2% y 706.000

Pasapalabra: 18,4% y 1.669.000

La 1

Directo al grano: 10,2% y 860.000

Valle Salvaje: 10,7% y 804.000

La Promesa: 12,5% y 951.000

Malas lenguas: 11,7% y 945.000

Aquí la tierra: 13,1% y 1.222.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,2% y 757.000

El diario de Jorge: 9,5% y 731.000

¡Allá Tú!: 9,5% y 852.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,1% y 589.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 445.000

laSexta

Zapeando: 5,3% y 465.000

Más Vale Tarde: 6,7% y 508.000

La 2

El Cazador: 1,8% y 160.000

Saber y Ganar: 6% y 551.000

Grandes Documentales: 3,5% y 292.000

Malas lenguas: 7% y 529.000

Sukha: 1,7% y 141.000

Limpia y ordena: 1,3% y 128.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,1% y 316.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,5% y 698.000

La ruleta de la suerte: 21,1% y 1.515.000

La 1

La hora de La 1: 19,5% y 408.000

Mañaneros 360: 16,6% y 525.000 / 11,4% y 894.000

laSexta

Aruser@s: 12,7% y 210.000 / 14,7% y 329.000

Al Rojo Vivo: 9,1% y 335.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 198.000

El programa de Ana Rosa: 11,5% y 271.000

Vamos a ver: 10,4% y 272.000

El precio justo: 8,5% y 583.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,8% y 15.000 / 1,9% y 49.000 / 2,7% y 58.000

En boca de todos: 9,7% y 309.000

La 2

El Cazador: 1,1% y 66.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 2.072.000

Telediario 1: 14,7% y 1.347.000

Informativos Telecinco 15H: 10,8% y 990.000

laSexta Noticias 14H: 9,4% y 740.000

Noticias Cuatro 1: 9,5% y 657.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 2.091.000

Telediario 2: 12,5% y 1.344.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 813.000

laSexta Noticias 20H: 8,3% y 715.000

Noticias Cuatro 2: 5,5% y 476.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,6%) La 1 (11,4%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,8%) Cuatro (6,2%), La 2 (3,3%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,4%), La 2 (3,2%).

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