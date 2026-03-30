Anillos de Oro, los premios que el universo de las series llevaba años esperando

Las series han ido ganando terreno en los últimos años hasta convertirse en el gran motor de la industria audiovisual. Hay pruebas y evidencias más allá de los datos oficiales: cualquier conversación social gira en torno a un último capítulo, una última temporada o la inclusión de nuevos rostros en una producción que lleva alargándose años. A veces, simplemente duran seis episodios, pero esa partición de una historia funciona sola, por sí misma, genera expectación y debate en este formato que ya se muestra sin complejos, porque "el hermano pequeño del cine" ha crecido. Se ha hecho tan mayor que en España vive una madurez excelente y, como prueba irrefutable, el 20 de junio se celebrará en Tenerife la primera edición de los Premios Anillos de Oro, los galardones profesionales que reconocerán a otros profesionales del sector.

Esa es la principal novedad, como explica su director, Joan Álvarez: no es un festival al uso, sino un sistema de reconocimiento en el que los trabajadores del sector valoran el trabajo de sus iguales. "Estamos haciendo algo que todos querían que se hiciera", señala.

María Castro y Marta Costa, Pía y Ángela en la serie 'La promesa' (TVE), fueron claras en su intervención en los Premios Feroz 2026. Entregaron el premio a Mejor Actor Protagonista de película y aprovecharon la circunstancia para lanzar un alegato hacia su trabajo, que es diario, que dura años y que no tiene representación en este tipo de concursos. "Solo nos ha costado 700 capítulos poder pisar este escenario", bromeaban, al tiempo que pedían que en el futuro se voten las series "que la gente de la calle realmente ve".

Dicho y hecho. En su primera edición, Anillos de Oro ha logrado reunir 93 series inscritas y más de 850 candidaturas repartidas en 23 categorías. Una cifra que Álvarez considera una base “fantástica” para arrancar y que anticipa un crecimiento notable en futuras ediciones. De hecho, y a tenor de la exigencia del sector, Álvarez explica a este diario que se han incorporado categorías menos habituales como dirección de casting, producción ejecutiva e incluso mejor film commission, consciente de que hacer una serie "es una tarea profundamente colaborativa, con producciones que alcanzan niveles de complejidad comparables a las grandes catedrales medievales", señales.

El modelo de premios que han creado bebe de referentes como los Emmy o los Bafta, pero busca identidad propia, poniendo sobre la mesa la producción española y el altísimo nivel que tiene a través de la diversidad de sus propuestas. De las 59 series de ficción presentadas, la mayoría son dramas -muchas en formato de dramedia, una de las señas de identidad de la producción española-, frente a 17 comedias. A ellas se suman 18 documentales y una presencia internacional que incluye 11 series extranjeras y 8 latinoamericanas, incluyendo en esta primera edición las producciones tanto de 2025 como de 2024.

Nuevos escenarios

Más allá de las cifras, el proyecto nace en un contexto especialmente favorable. Para Álvarez, la ficción española atraviesa una "década dorada" que sitúa su punto de inflexión entre 2015 y 2017, con títulos como 'El ministerio del tiempo', 'La casa de papel' o 'Las chicas del cable'. Un momento que coincide con la expansión global del streaming y con el auge de las series en castellano en mercados como México, Argentina o Colombia.

"En España hay una excelente sintonía y mucha continuidad entre las industrias del cine y de la series. Las series presentan innovaciones importantes en cuanto al reparto del trabajo en la creación audiovisual e incluyen muchos de los cambios que se dieron en los años 80 y 90 durante la Revolución Creativa de la ficción televisiva en los Estados Unidos", explica Álvarez a este diario.

Joan Álvarez en una imagen de archivo. / L-EMV

En ese nuevo ecosistema, también han cambiado las dinámicas de creación. La figura del showrunner o la creciente importancia de los equipos creativos reflejan una transformación profunda del sector. “Las series están incorporando innovaciones clave en la manera de contar y producir”, apunta el director del festival, quien apunta a las series 'premium' hechas en España y algunas con producción valenciana.

Un jurado con 500 profesionales

Uno de los rasgos distintivos de Anillos de Oro es, precisamente, su sistema de votación. El jurado está formado por 500 profesionales inscritos en el Círculo de Profesionales de las Series Españolas, una plataforma abierta que permite participar activamente en el proceso. De ahí saldrán las nominaciones, que se darán a conocer en mayo, antes de la elección final de los ganadores.

La elección de Tenerife como sede tampoco es casual. Los premios nacen con el respaldo de las instituciones canarias -Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz- en un momento en el que el archipiélago se ha consolidado como uno de los grandes polos de producción audiovisual en Europa. “Era lógico apostar por Canarias, especialmente por el papel que están jugando en el auge de los rodajes”, explica Álvarez. El acuerdo contempla, además, la celebración de al menos las cinco primeras ediciones en la isla, por lo que durante los próximos cinco años se celebrará en la capital canaria.

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En un panorama en plena expansión, donde las series han dejado atrás cualquier complejo, Anillos de Oro aspira a convertirse en el espejo donde la industria se mire a sí misma y se enorgullezca de lo acometido. Un reconocimiento que, más que premiar, busca consolidar un sector que ya no necesita reivindicarse pero sí reconocerse.