Las 10 series que no te puedes perder este mayo

Dos producciones españolas, 'Berlín y la dama del armiño' y 'Ravalear', destacan entre los estrenos de series en las plataformas de 'streaming' en mayo. El mes también viene marcado por la adaptación que hace el creador de 'Adolescencia' de la famosa novela 'El señor de las moscas'. Otras de las ficciones más interesentes de los próximos días son 'El encargado', 'Kiss me (off campus)', 'El caso Hartung', 'The ladys', 'Satisfacción garantizada', 'Se tiene que morir mucha gente', 'The Boroughs: jubilación rebelde', 'Spider-Noir' y 'Las cuatro estaciones'.

EL ENCARGADO Día 1. Disney+. Temporada 4 Eliseo (Guillermo Francella),el portero más sibilino y manipulador de todo Buenos Aires, regresa con nuevos tejemanejes. Pero es que, además, el protagonista se encuentra ahora en la cima del poder. En los nuevos episodios de la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat ('El ciudadano ilustre', 'Competencia oficial', 'Nada', 'Bellas Artes'), Eliseo se convierte en la persona más influyente de Argentina. Pero una conspiración encabezada por su histórico rival, el abogado Matías Zambrano (Gabriel Goity), amenaza con llevar al protagonista a la ruina.

EL SEÑOR DE LAS MOSCAS Día 7. Movistar Plus+ El guionista y 'showrunner' Jack Thorne es uno de los autores más influyentes de la televisión británica reciente, responsable de títulos como 'Adolescencia', 'The Hack' o 'La materia oscura'. Ahora adapta uno de los grandes clásicos literarios del siglo XX, 'El señor de las moscas', la novela de William Golding. Los protagonistas son un grupo de niños que sobrevive a un accidente de avión y queda aislado en una isla tropical. Sin adultos ni reglas, los chicos intentan crear una nueva comunidad: establecen normas, eligen líderes y buscan mantener la esperanza de ser rescatados. Pero la convivencia empieza a resquebrajarse.

EL CASO HARTUNG Día 7. Netflix. Temporada 2 Netflix vuelve a reunir a los policías Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) y Naia Thulin (Danica Curcic) en la segunda temporada de la serie danesa, basada en el 'thriller' psicológico del guionista y escritor Søren Sveistrup, creador de 'The Killing'. Si en la anterior ocasión tuvieron que detener a un criminal cuya firma eran pequeñas figuras elaboradas con castañas que aparecían en cada escena del crimen, ahora siguen la pista del responsable de la desaparición de una mujer que antes había sido acosada.

KISS ME (OFF CAMPUS) Día 13. Prime Video Drama universitario que adapta la exitosa saga de 'best-sellers' de Elle Kennedy, centrada en los romances que surgen en un equipo de hockey sobre hielo. La primera temporada aborda el 'crush' entre dos polos opuestos”: Hannah (Ella Bright), una joven que estudia música y odia el hockey, y Garrett (Belmont Camelli), la estrella del equipo de este deporte de la Universidad de Briar. La protagonista acepta ser la tutora del chico a cambio de que este finja salir con ella y así poner celoso a Justin (Josh Heuston), el cantante que le gusta.

THE LADY Día 14. Movistar Plus+ Los productores de 'The Crown' siguen escarbando en la realeza británica con esta miniserie sobre el ascenso y caída de Jane Andrews (Mia McKenna-Bruce, 'Agatha Christie: las siete esferas'), asistente de la duquesa de York. La joven, de origen humilde, logra un trabajo como ayudante de vestuario de Sarah Ferguson (Natalie Dormer, 'Juego de tronos'). La obsesión por mantenerse en ese mundo empieza a fracturar su equilibrio emocional y desembocará en un escándalo criminal que conmocionó al Reino Unido.

BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO Día 15. Netflix. Temporada 2 Berlín (Pedro Alonso), el ladrón de guante blanco surgido de 'La Casa de Papel', reúne de nuevo a su banda para un nuevo golpe tras el perpetrado en París. Esta vez viajan a Sevilla para fingir que van a robar ‘La dama del armiño’. En realidad, sus verdaderos objetivos son el duque de Málaga y su esposa (José Luis García Pérez y Marta Nieto), un matrimonio que cree poder chantajear al protagonista. Entre robo y robo, el protagonista volverá a enamorarse. Esta vez, de una impetuosa sevillana, Candela (Inma Cuesta).

SE TIENE QUE MORIR MUCHA GENTE Día 21. Movistar Plus+ Victoria Martín (el 50% de 'Estirando el chicle') adapta su novela homónima en esta comedia protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr sobre la amistad femenina. Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas. Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de la primera de ellas hará que todo explote.

THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE Día 21. Netflix Los hermanos Duffer ('Stranger things') producen este drama con tintes de ciencia ficción sobre el enfrentamiento de un grupo de jubilados (Bill Pullman, Geena Davis, Alfred Molina) con una amenaza extraterrestre. En una comunidad para jubilados aparentemente perfecta, un recién llegado vive un encuentro terrible que le anima a unirse a un grupo de inadaptados que pretende desentrañar el oscuro secreto que demuestra que sus años dorados son más peligrosos, y más formidables, de lo que todo el mundo piensa.

RAVALEAR Día 22. HBO Max Pol Rodríguez hace un retrato de la Barcelona más actual, marcada por el problema de la vivienda, inspirándose en su propia historia familiar. Can Mosques, el centenario restaurante del Raval de Barcelona, se enfrenta al desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión. Su objetivo es vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio. La noticia sume a la familia en la desesperación, aunque deciden plantar cara. 'Thriller' rodado en catalán, castellano, árabe, urdu e inglés, con Enric Auquer, María Rodríguez, Sergi López, Francesc Orella, Lluïsa Castells y Quim Ávila.

SPIDER-NOIR Día 27. Prime Video Adaptación, con personajes de carne y hueso, del cómic de Marvel 'Spider-Man Noir', el trasvase de Spider-Man al universo del cine negro. La historia sigue a Ben Reilly (Nicolas Cage), un experimentado investigador privado en mala racha en el Nueva York de los años 30, al que le encargan el caso de una desaparición. Él tiene su propio secreto. La serie puede verse en blanco y negro o a color.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

IMPUROS. Día 1. Disney+. Temporada 6

PETRA. Día 3. Calle 13. Temporada 3

ALEX HUGO. Día 4. Cosmo. Temporada 3

HANNIBAL. Día 5. Filmin. Will Graham (Hugh Dancy), que trabaja en el FBI como analista de crímenes, tiene una capacidad innata para empatizar con los psicópatas, lo que le permite entender sus motivaciones. Pero, cuando se da cuenta de que la mente del asesino en serie que está buscando es demasiado compleja incluso para él, recaba la ayuda de uno de principales psiquiatras del país, el Dr. Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen).

CITADEL. Día 6. Prime Video. Temporada 2. Richard Madden, Priyanka Chopra y Stanley Tucci son tres agentes de élite de una agencia destruida por Manticore, una red respaldada por las familias más poderosas del mundo. Cuando una nueva y aterradora amenaza sacude el tablero, los tres se ven obligados a volver a la acción.

PRISONER. Día 7. SkyShowtime. Una joven guardia de prisiones recibe el encargo de escoltar a un prisionero peligroso, impredecible y de alto valor, al tribunal para testificar contra un sindicato del crimen de élite y gran poder.

LEYENDAS. Día 7. Netflix. A principios de la década de 1990, el servicio de Aduanas e Impuestos Especiales de Su Majestad estaba perdiendo el pulso contra el contrabando de drogas en las fronteras británicas. Así que recurrió a una solución extraordinaria. En una operación de alto secreto, se envió de incógnito a un pequeño equipo de funcionarios de aduanas con una misión: infiltrarse en las bandas de narcotráfico más peligrosas de Gran Bretaña.

MI NÉMESIS CON AIRE DE REALEZA. Día 8. Netflix

GRACIAS, ¿EL SIGUIENTE? Día 8. Netflix. Tras una ruptura demoledora, una mujer lidia con el pasado y disfruta de una relación inesperada, pero esta vez amará y vivirá según sus propias reglas.

INCONDICIONAL. Día 8. Apple TV. Unas vacaciones de madre e hija se convierten en pesadilla cuando Gali, de 23 años, es arrestada por tráfico de drogas en Moscú.

CAPTURADOS. Día 8. XTRM. Durante una misión en un país extranjero, cuatro soldados australianos son capturados por las fuerzas locales y confundidos con agentes estadounidenses.

PROFESOR T. Día 11. Cosmo. Temporada 5

GALLITOS. Día 13. Netflix. Temporada 2

GOOD OMENS. Día 13. Prime Video. Temporada 3

EL EQUIPO A. Día 13. VinTV

NÉMESIS. Día 14. Netflix. Un implacable policía de Los Ángeles se obsesiona con atrapar al ladrón responsable de una serie de robos.

ALMAS GEMELAS. Día 14. Netflix. Un joven huye de Japón a Berlín atormentado por la culpa. Allí, un boxeador coreano lo salva.

NO ES ASÍ. Día 15. Prime Video

LOS SUPERFRIKIS. Día 15. Netflix. Comedia de aventuras sobre un grupo de marginados que adquieren superpoderes de forma inesperada y deben aunar fuerzas para enfrentarse a villanos que amenazan la paz mundial.

RIVALES. Día 15. Disney+. Temporada 2. La batalla por la franquicia televisiva de Central South West alcanza su punto álgido cuando la guerra entre Corinium y Venturer entra en una fase nueva y peligrosa.

EL CASO DE LAURA STERN. Día 19. Filmin. Laura, farmacéutica y madre de familia, ha fundado una asociación de ayuda a mujeres víctimas de violencia. Un día, asiste, impotente, al asesinato de una de sus integrantes. Profundamente traumatizada por este feminicidio e indignada por la inacción de la policía, decide tomarse la justicia por su mano.

CARÍSIMA. Día 20. Netflix. Caro Pardíaco sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA. Día 20. Apple TV. 'Thriller' con tintes de comedia que sigue a Paula (Tatiana Maslany), una madre recién divorciada, que se ve inmersa en una peligrosa espiral de chantajes, asesinato y fútbol juvenil. Convencida de haber presenciado un crimen, mientras lidia simultáneamente con una batalla por la custodia de su hija y una crisis de identidad, la mujer emprende su propia investigación. Completan el reparto Jake Johsnon, Brandon Flynn y Murray Bartlett.

RANCHO DUTTON. Día 22. SkyShowtime. El nuevo 'spin off' de 'Yellowstone'. Beth y Rip hacen lo necesario para sobrevivir, mientras se aseguran de que Carter se convierte en el hombre que debe ser.

TEMPORADA DE CELO. Día 22. Netflix. Animación. Comedia romántica de animación para adultos ambientada en el mundo animal, protagonizada por osos, mapaches, ciervos, zorros y otras criaturas del bosque. De los creadores de 'Big Mouth'.

RICK Y MORTY. Día 25. HBO Max. Temporada 9

LEONARD Y HUNGRY PAUL. Día 26. Filmin. Adaptación de la novela homónima de Rónán Hession, sobre la amistad entre dos chicos.

ASESINATO PARA PRINCIPIANTES. Día 27. Netflix. Temporada 2. Tras resolver el caso de Andie Bell, Pip (Emma Myers) quiere dejar atrás todo lo ocurrido y mantenerse al margen de nuevas investigaciones. Pero, a medida que se acerca el juicio de Max Hastings, el hermano de Connor desaparece de repente y Pip se ve inmersa en una carrera contrarreloj para encontrarlo.

SECRET SERVICE. Día 28. Movistar Plus+. Kate Henderson lo tiene todo: una vida familiar estable, un matrimonio sólido y una carrera aparentemente discreta como funcionaria. Pero esa es solo la superficie. En realidad, es una de las agentes más importantes del MI6, responsable de la Oficina de Rusia.

MINDFULNESS PARA ASESINOS. Día 28. Netflix. Temporada 2.

LAS CUATRO ESTACIONES. Día 28. Netflix. Temporada 2. Tina Fey, una de las referentes de la comedia estadounidense, actualizó la película homónima escrita, dirigida y protagonizada por Alan Alda en 1981 con esta divertida y emotiva carta de amor a los matrimonios duraderos y a las amistades de toda la vida. El grupo de amigos vuelve a reunirse.

BRASIL 1970: LA SAGA DEL TRICAMPEONATO. Día 29. Netflix. Miniserie que recrea las jugadas clásicas y los momentos detrás de las cámaras que ayudaron a forjar el legado de uno de los mejores equipos de fútbol de todos los tiempos.

FUERZAS ESPECIALES. Día 29. XTRM. En octubre de 2016 y a las puertas de la Batalla de Mosul, las fuerzas francesas despliegan un comando en Irak con el fin de cumplir con una importante misión: encontrar y liberar a la hija y al nieto de un emir, cuya cooperación es clave para evitar futuros atentados.

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CIUDAD DE LAS ESTRELLAS. Día 29. Apple TV. 'Spin-off' de 'Para toda la humanidad'. Esta vez, la historia se cuenta desde detrás del Telón de Acero, mostrando la vida de los cosmonautas, los ingenieros y los oficiales de inteligencia integrados en el programa espacial soviético.