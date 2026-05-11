Los creadores de 'La Casa de Papel' y 'Berlín', sobre el nuevo 'spin-off': "Hay más historias que contar"

Berlín (Pedro Alonso), el ladrón de guante blanco surgido de 'La Casa de Papel', tuvo tal repercusión que sus creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, decidieron convertirlo en el protagonista de su propia serie. Y eso que el personaje moría en la segunda temporada de la exitosa ficción de los atracadores de las máscara de Dalí. Lo hicieron a través de una precuela en la que el delincuente perpetraba un sofisticado robo en París. Ahora, el ladrón reúne de nuevo a su banda para llevar a cabo otro golpe en la segunda temporada, 'Berlín y la dama del armiño', que Netflix estrena este viernes 15 de mayo.

Esta vez el equipo (Tristán Ulloa, Michelle Jenner, Begoña Vargas, Joel Sánchez, Julio Peña) se junta en Sevilla para fingir que van a robar el cuadro de Leonardo Da Vinci que aparece en el título de la serie. Pero en realidad su objetivo es un pretencioso noble andaluz, el duque de Málaga (José Luis García Pérez). "En 'Berlín' trabajamos muy alejados de la angustia que podía tener 'La Casa de Papel'. Aquí hay una vocación lúdica constante, con fiestas, con vodevil, y nos hacía mucha gracia introducir un personaje que es como un espejo del protagonista, que es igual que él pero al que aborrece", explican los 'showrunners'.

Para ellos, el mayor reto de esta temporada era volver a planear otro robo que fuera "todo un ejercicio de ingenio". "Porque además queríamos darle un elemento muy espectacular, muy 'Misión imposible' a la española, y terminamos hasta con pasillos de fuego", adelantan los creadores, que a finales del año pasado se enfrentaron al cierre de su nueva franquicia, 'El refugio atómico', que no ha sido renovada por una segunda temporada.

Sevilla como escenario

El traslado a Sevilla les permitía darle también un toque distintivo a los nuevos episodios. "Sus colores, sus calles, sus flores y toda esa pasión que hay en ella nos venía muy bien para esta serie que, además de robos, tiene siempre grandes historias de amor", apuntan.

Inma Cuesta y Pedro Alonso, en 'Berlín y la dama del armiño' / FELIPE HERNÁNDEZ / NETFLIX

La de este año es la Berlín con Candela (Inma Cuesta), una impetuosa sevillana que irrumpe en la vida del protagonista como un torbellino. "Es un personaje super 'made in Spain' con el poderío de las mujeres españolas, una idealización de la fuerza y la belleza", señala Martínez Lobato. "Alguien que enreda con su mirada y con su actitud sin tener que impostar para que Berlín pierda la cabeza por ella", añade.

Guiños a 'La Casa de Papel'

Como en la primera temporada, los guiños a 'La Casa de Papel' vuelven a estar muy presentes, unos momentos de complicidad con la audiencia. "Ambas series no tienen nada que ver en términos de género, de luz y de otras mil cosas. Pero es importante recordar que todo está imbricado, que son ramas de un mismo tronco. Por eso jugamos con la enfermedad de Berlín y con ese momento que está tumbado en Peñíscola y viene El Profesor (Álvaro Morte)", destaca Pina sobre una serie que ha tenido que precipitar su final porque Pedro Alonso ha decidido decirle adiós al personaje.

Berlín, rodeado de su banda, en 'Berlín y la dama del armiño' / FELIPE HERNÁNDEZ / NETFLIX

"Quedamos para tomar un café un día y nos lo contó. Fue una sorpresa", reconoce Pina. "A nosotros nos encanta escribir este personaje por la capacidad que tiene para pasar de un género a otro, de la oscuridad a la luz, a la comedia y la luz. Eso, para un escritor, es maravilloso. Así que me da mucha pena que se acabe este viaje con Berlín, pero creo que también era necesario terminar para abrir otros", señala.

Salida inesperada

"Al final, el que lleva el peso y lo encarna es Pedro, y entiendo que haya un momento que quiera salir del personaje. Él nos lo explicó muy bien. Hay un momento en el que tienes que quitarte esa piel, ese alma, y yo lo entendí, así que tampoco estuvimos muy incisivos", asegura el 'showrunner'.

Berlín, rodeado de su banda, en 'Berlín y la dama del armiño' / FELIPE HERNÁNDEZ / NETFLIX

Su mujer, en cambio, reconoce que ella sí que insistió más durante esa charla con el protagonista. "Sobre todo porque nos quedan muchas historias pendientes. Tenemos un documento con muchas ideas que han salido a lo largo del tiempo. Teníamos muchas aventuras en muchos lugares del mundo y con muchas mujeres, porque se trataba de imbricar los robos y ese personaje tan extremo con historias románticas. Yo le preguntaba: ¿No te gustaría ver a Berlín aquí o allí?, porque se me ocurren mil historias en las que enmarcarle".

Como la conversación se produjo después de haber rodado el final de esta segunda temporada, no habían escrito el desenlace sabiendo que ya no harían más capítulos de 'Berlín'. Sin embargo, Pina cree que es un buen adiós para el personaje. "Nosotros siempre trabajamos como si fuera el cierre de una aventura y por eso creo que termina muy bien. Además, el capítulo ocho tiene un elemento emocional que hace que, de alguna manera, se cierre un círculo dentro de la propia historia".

Dos miniseries de un muerto

Netflix confirmó este sábado que el universo de 'La Casa de Papel' seguirá expandiéndose con un nuevo 'spin-off'. "Si hemos hecho dos miniseries de un muerto [refiriéndose a las dos temporadas de la serie], se puede hacer cualquier cosa", desliza Martínez Lobato. "Hay más historias que contar", señala Pina.

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"Cuando terminó 'La Casa de Papel' recuerdo una conversación que tuve con Diego Ávalos [vicepresidente de Netflix España] diciéndole que yo podría contar historias de Denver, Tokio, del Profesor... Hay un montón de cosas que tienen todavía potencial. Es lo bueno de irte en una quinta temporada, que dejas muchos elementos que tienen fuerza para poder ser contados, que no has quemado muchas cosas de esos personajes para poder tirar de historias propias. Eso siempre está ahí", concluye Pina.