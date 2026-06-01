Las polémicas con Tom Hardy en 'MobLand' ponen en riesgo la serie de mafiosos

Desde hace unos días se habían desatado los rumores acerca de que Tom Hardy no estaría en la tercera temporada de 'MobLab (Tierra de mafiosos)', la serie de Paramount+ que en España está disponible en SkyShowtime. ¿La razón? Que el actor británico había sido despedido de la ficción producida por Guy Ritchie, donde comparte cartel con estrellas como Helen Mirren y Pierce Brosnan, debido a sus problemas de comportamiento durante el rodaje.

Sin embargo, la revista 'Variety' asegura que el intérprete de títulos como 'Taboo' y 'Peaky Blinders' no ha sido expulsado de la grabación de 'MobLand' y que los creadores están negociando para encontrar la manera de que vuelva a la ficción, donde interpreta al gánster Harry Da Souza.

"Tom no ha sido despedido, la puerta no está cerrada para una tercera temporada y se están resolviendo cuestiones creativas”, ha afirmado a 'Variety' una fuente cercana a la producción.

Horas de espera

Las informaciones sobre la posible salida de Hardy surgieron después de que trascendieran tensiones entre el actor y Jez Butterworth (cocreador junto a Ronan Bennett) y David Glasser (uno de los productores ejecutivos).

Las causas del enfrentamiento serían diversas: retrasos de Hardy en el 'set' de rodaje, que hacía esperar durante horas a compañeros como Helen Mirren y Pierce Brosnan, su insistencia en reescribir algunas escenas y la entrega tardía de los guiones por parte de Butterworth, que en ocasiones llegaban apenas una semana antes del rodaje.

El apoyo de Helen Mirren

Sin embargo, después de la publicación de estas informaciones, la propia Mirren compartió una fotografía de Hardy en Instagram acompañada del mensaje: “Love you now and always” (“Te quiero ahora y siempre”), con lo que confirma que su relación sigue siendo de lo más cordial.

Hardy arrastra desde hace años cierta fama de actor difícil y ya tuvo desencuentros con Charlize Theron durante el rodaje de la película 'Mad Max: Furia en la carretera'.

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De momento, ya hay rodada una segunda temporada de 'MobLand', aunque todavía no tiene fecha de estreno, mientras que la tercera tenía previsto comenzar su producción este otoño.