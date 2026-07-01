'Olivia', la comedia entre olivos de Pablo Chiapella y Lalachus: "Por fin el aceite tiene su serie"

El aceite de oliva es uno de los productos estrella de la gastronomía española, reconocido internacionalmente. Y si hay una provincia del país que destaca en su producción es Jaén, con sus inmensos campos de olivos. Por eso ha sido el escenario elegido por Flipy (el productor, guionista y cómico que presentó la sección de ciencia de 'El hormiguero') para ambientar su nueva serie, 'Olivia', una comedia familiar que reivindica la importancia de volver a los orígenes y que está protagonizada por Pablo Chiapella, Nancho Novo, Maria Schwinning, Kira Miró y Lalachus. Disney+ la estrena este miércoles 1 de julio.

"El aceite es muy protagonista en esta serie y todo gira en torno a él", asegura Chiapella, que interpreta a Mario, un meteórologo estrella de la televisión que tiene que refugiarse en su pueblo natal, en Úbeda, después de pifiarla a lo grande con una previsión del tiempo. "Lo vemos en la forma que el padre de mi personaje ha decidido mantener para seguir cultivándolo o en cómo se diferencia alguien que sabe cuidar el producto del que no", detalla el actor conocido por 'La que se avecina'.

"Yo espero que la serie no solo sirva para poner en valor el aceite, sino también para recordar todo el trabajo que hay detrás. Por eso en uno de los capítulos salen imágenes antiguas de gente en el campo vareando", añade el cómico Lamine Thior, que interpreta a uno de los jornaleros de la finca del padre del protagonista. El aceite es un producto del que siempre hemos estado muy orgullosos y por fin tiene su serie", valora Lalachus, que da vida a la dueña del bar de Úbeda (Jaén) en el que se reúnen los personajes.

En ese pueblo jienense, el protagonista se reencuentra con su progenitor, Tomás (Nancho Novo), con el que llevaba 30 años sin hablarse. "Mi personaje es un hombre enrocado en una personalidad absolutamente autosuficiente, que desprecia al género humano y que cree que ya no puede esperar nada más de la vida. Pero entonces llega su familia para demostrarle que estaba equivocado", señala el también actor de 'Sueños de libertad'.

Pablo Chiapella, Lalachus y Nancho Novo, en 'Olivia' / DISNEY+

Porque el protagonista no llega solo a Úbeda, sino que le acompaña su hija, Olivia (Maria Schwinning), una adolescente rebelde que no ve con buenos ojos pasar de vivir en la ciudad al campo. "Hay un paralelismo muy grande entre mi personaje y el de mi padre y mi abuelo que me gusta mucho", explica la joven actriz. "Todos muestran una faceta de sí mismos que igual no es realmente como son, sino la que sienten que es más cómodo mostrar. Pero a lo largo de la serie llegan a ser suficientemente valientes para desmontar todo eso que habían construido sobre sí mismos para ver realmente lo que quieren y lo que sienten", apunta.

El regreso a las raíces

La serie aborda así el regreso a las raíces. "Mi personaje está en un momento vital en el que cree que lo ha conseguido todo pero de repente se da cuenta que es esencial volver a quien te crió para reencontrarse a si mismo, saber quién es realmente y darse la oportunidad de tener otro punto de partida", reflexiona Chiapella. "La vuelta a los orígenes es importantísima porque te da siempre una perspectiva de las cosas", subraya Lalachus.

"A mí me encanta ver confictos familiars como el que tienen aquí Mario y Tomás, porque todo el mundo puede entender estas situaciones", afirma la colaboradora de 'La revuelta', que amplía con 'Olivia' su experiencia interpretativa después de 'La vida breve' y 'Crossobar'.

Maria Schwinning, en 'Olivia' / DISNEY+

"Es bonito contar historias locales, pequeñitas, y llevarlas al mundo. Y aquí vamos a mostrar cómo se hace el aceite de oliva", reitera Kira Miró, que interpreta a una guardia civil canaria a la que trasladan a Úbeda después de un caso que no le fue demasiado bien.

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El reparto principal de la serie, cuyo guion lo firman Max Navarro, Flipy, Miguel Esteban y J.J. Vaquero, lo cierran Fernando Tejero, que encarna al alcalde del pueblo, y María Barranco, como su madre y vieja amiga de Tomás.