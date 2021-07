El capitán de la selección española de balonmano, Raúl Entrerríos, aseguró que la clave para poder llegar lo más lejos posible en los Juegos de Tokio reside en no apartarse de la filosofía del "día a día" que llevó al equipo español a proclamarse campeón en los dos últimos Europeos. "Nuestro objetivo es hacer un gran campeonato y llegar lo más lejos posible, pero siempre teniendo en cuenta que el día a día es lo que va a marcar nuestro camino en los Juegos y eso pasa por centrarnos ahora en nuestro primer rival que es Alemania", señaló Entrerríos en una comparecencia desde la Villa Olímpica.

La filosofía del partido a partido no pudo ocultar que el objetivo tanto de Raúl Entrerríos como el de todos los "Hispanos" en Tokio es subir a un podio, del que no se han bajado en los dos últimos Europeos, así como en el Mundial disputado el pasado mes de enero en Egipto. "Está claro que nos gustaría estar en los cuartos de final y luego poder luchar por las medallas sabiendo que es muy difícil porque los Juegos Olímpicos es una competición muy comprimida, con muchos equipos muy competitivos por lo cual va a ser complicado", advirtió el central español. Y es que el capitán de la selección española es consciente de la dureza de una primera fase en la que los "Hispanos" se medirán a rivales de la talla de Francia, Noruega, Alemania, Argentina o Brasil. "Los rivales son complicados todos, por lo cual el máximo respeto para todos los equipos que tenemos por delante. Está claro que las selecciones europeas que son las que han alcanzado los mejores puestos en los últimos torneos, pero hay otras no europeas que han ido mejorando muchísimo su juego y a las que tenemos que tener el mayor respeto del mundo", indicó Entrerríos.

El jugador español señaló que la clave para poder superar la primera fase pasa por centrarse en su propio trabajo, la formula que ya permitió a España proclamarse por dos veces consecutivas campeona de Europa en los años 2018 y 2020. "Hay que centrarse en el trabajo de uno mismo, que es donde nosotros podemos trabajar y lo que podemos controlar. Hacer nuestro mejor juego, que es lo que nos ha llevado a cosechar los triunfos en los grandes campeonatos", insistió Entrerríos,

Una idea en la que coincidió el seleccionador español Jordi Ribera, que destacó el buen trabajo realizado por el conjunto español durante la fase de preparación para los Juegos. "El equipo ha entrenado bien en las diferentes fases. Ha habido lesiones importantes que merman un poquito los automatismos que se habían generado, pero el equipo está con mucha ilusión y con muchas ganas. Sabemos que estamos en un grupo complicadísimo, pero nunca lo hemos tenido fácil, por lo que, como siempre, habrá que ir partido a partido", aseguró el preparador español.

Unos Juegos Olímpicos de Tokio que pondrán punto final a la carrera de Raúl Entrerríos, el jugador que más veces ha vestido en la historia la camiseta de los "Hispanos" y que sueña con despedirse de las pistas subido a lo más alto del podio olímpico. "Es difícil olvidarse de que es el último torneo y qué mejor escenario para poder cerrar este círculo que unos Juegos Olímpicos. Sería muy especial y para eso estamos aquí, para intentar conseguir ese objetivo tan maravilloso", concluyó Entrerríos.