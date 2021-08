Alberto Ginés, primer oro olímpico en escalada, ha dado a España el tercer metal más preciado en estos Juegos Olímpicos. Ginés es un joven de 18 años que se aficionó a la escalada cuando tenía tres años, contagiado por su padre de su afición por la montaña. Su primer rocódromo estuvo en el parque "El Rodeo" de Cáceres; sus primeros ascensos, en algunas de las montañas más próximas a Cáceres. En 2015, 2017 y 2018 fue campeón de España de dificultad sub-18; en 2017 y 2018, campeón de Europa juvenil de la misma categoría; en 2019, campeón de España absoluto. Ese mismo año logró la séptima plaza en el clasificatorio olímpico y se encontró con el billete para Tokio entre las manos. Aunque nacido en Cáceres, ha desarrollado sus entrenamientos en Barcelona, donde realiza sus estudios, y Pamplona. Su presencia en Twitter es activa, y tras lograr el oro han trascendido algunos mensajes que lanzó a propósito de los acontecimientos políticos. 'Tuits' que se han vuelto virales y en los que criticaba a Vox y se defendía de quienes no le querían en los Juegos por simpatizar con la izquierda. "Los jóvenes no os queremos a vosotros", decía en un mensaje del 5 de marzo en una respuesta a un comunicado de Vox sobre la juventud española. Unas semanas antes, se preguntaba: "La gente diciéndome en twitter que no me merezco representar a españa en los JJOO por que soy rojo, todo bien???".

