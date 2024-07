Natalia Muñoz, olímpica con 15 años: "Me ha costado sacarme cuarto de la ESO, ¡pero lo conseguí!"

Busquen la razón en unos padres, Yolanda y Toni. O en Loren, la directora del colegio.

Natalia Muñoz tiene 15 años. Y no tiene por qué disimularlo, porque la delata la naturalidad con la que vive una experiencia por la que muchos deportistas luchan durante toda una vida. Ha terminado cuarto de la ESO, con mucho esfuerzo. Tampoco quiero ocultarlo. ¿Cómo podría ser diferente si se ha pasado los últimos meses recorriendo el mundo encaramada a su patín?

"Sí, acabo de terminar cuarto de la ESO. Me ha costado bastante sacármelo, aunque me ayudan bastante en el instituto. Los maestros me preparan y me van adaptando los exámenes. Mis compañeros también me avisan de los deberes y las tareas que han ido haciendo cuando yo falto. El último trimestre me costó muchísimo... No fui a clase durante cerca de dos meses. ¡Pero conseguí sacar el curso adelante!".

Natalia no tiene por qué disimular quien no es. Es una niña que, mientras se divertía con el 'skate', se ha visto en plena competición. Y en unos Juegos Olímpicos siendo aún una cría. Este domingo, en la Plaza de la Concordia de París, le tocará patinar en un escenario que aún mira con recelo la integración definitiva de los deportes urbanos.

Pero a Natalia, estas cosas le traen sin cuidado. Ella solo quiere jugar. Criada en Arcos de la Frontera, y con su marcado acento gaditano por bandera, sus padres se las ingeniaron para que su hija pudiera seguir creciendo. Por eso la llevaban a diario a Jerez, al 'skate center' La Bodega. Los sueños, por delante.

"Yo empecé con seis años", desgrana Natalia. "Mi hermano tenía patin, y un día me dio por montarme. Me gustó... Así que comencé dando vueltas por casa, y acabé en un 'skate park'", explica la jovencísima 'rider'.

"Se quedan flipando"

Quienes se la encuentran por la Villa Olímpica, la miran curiosos. "Se quedan flipando cuando me preguntan los años que tengo. Aunque, si vas a patinar, al final todas tienen mi edad, algo menos o un poco más", cuenta. Porque, claro, Naia Laso, que compite también en estos Juegos para España en la modalidad de Park siendo ya una estrella mundial, tiene también 15 años, aunque unos cuantos días más joven. Natalia nació el 26 de septiembre de 2008, y Naia, la 'rider' de Bermeo, el 19 de noviembre del mismo año. La catalana Daniela Terol, repescada a última hora para competir también en Street después de la lesión a última hora de la colombina Jazmín Álvarez, es otra niña (ella de 2009).

Natalia Muñoz junto a Alain Goikoetxea, seleccionador español de 'skateboarding'. / Efe

Alain Goikoetxea, seleccionador español de 'skateboarding', embutido en su gorra, sonríe ante tanta precocidad: "Trabajar con gente más joven se nota. Tienen una técnica y un talento impresionante. Aunque necesitan aprender un poco a ser más adultos en temas de competición. Son una pasada. Aprendo mucho. Los niños y las niñas vienen cada vez más jóvenes, incluso se mantienen en el tiempo, llegando a ver a quien compite con 50 años. Al final, el 'skate' depende de la habilidad".

Es la segunda vez que el 'skateboarding' forma parte del programa oficial de unos Juegos tras la experiencia en Tokio. Y en Los Angeles 2028, ahí seguirá también. En París, representarán a España además de las citadas, Julia Benedetti, Danny León y Alain Kortabitarte en Park.

Pero, ¿dónde se rompe la frontera entre juego y deporte? Goikoetxea quiere diluir esa barrera: "Va a tener que ser siempre un juego. Uno que te ayuda a caerte. Y a levantarte".

Natalia mira a su entrenador. Acostumbrada a levantar el patín, su reto fue levantar la ESO. Y lo logró.