Nadal pone en duda su participación en el torneo individual: "Haré lo mejor para el equipo"

Rafa Nadal tiene que jugar este domingo en primera ronda del cuadro individual ante el húngaro Fucsovics. Así está previsto, al menos, en un partido que se disputaría a eso de las 14.00 horas. Sin embargo, el balear ha abierto la puerta a renunciar al torneo individual, después de debutar con victoria en el dobles de ensueño que forma con Carlos Alcaraz.

"No lo sé, tengo que hablar con el equipo", ha respondido cuando le preguntaron si jugaría en el cuadro individual. "Tomaremos la decisión que creamos más adecuada como equipo para tener las máximas opciones de traer medallas a casa para el equipo español", ha continuado, sugiriendo que valoraron si merece la pena el desgaste en el cuadro individual y su afección al torneo de dobles.

En todo caso, Nadal aseguró que la decisión no está tomada y que previsiblemente esta llegará mañana, sin descartar que la puedan tomar esta misma noche. "No siempre más es más, a veces más es menos. Con eso no estoy diciendo que no vaya a jugar, que lo sepáis. Es una reflexión que hago, intentaremos tomar la decisión que creamos más adecuada como equipo para darnos las mejores opciones. Ahora no estoy preparado para contestar sobre eso porque no lo sé, necesito hablarlo con todos", ha continuado el balear ante la prensa en Roland Garros.

Nadal se podría enfrentar a Djokovic

La participación de Nadal en el cuadro individual tiene, además, el aliciente añadido de que, en caso de ganar este domingo, se enfrentaría a Novak Djokovic en un partido de ensueño en segunda ronda, como el propio tenista serbio ha explicado tras ganar su primer partido este mismo sábado.

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz vs González y Molteni / JUANJO MARTIN / EFE

Sobre la victoria en dobles, Nadal ha valorado que Alcaraz y él han "funcionado bien" como pareja. "Tener a alguien como Carlos al lado da tranquilidad, confianza y energía. Jugar juntos representado a España en unos Juegos Olímpicos es un combo difícil de superar", ha valorado el balear.

Las reflexiones de Alcaraz

En la misma línea se ha expresado Alcaraz, quien ha reconocido que ha tenido "nervios" al comienzo por hacer pareja con Nadal, debutar en unos Juegos Olímpicos y hacerlo en una Philippe Chatrier a rebosar, pero que los ha ido gestionando mejor con el paso de los minutos.

"Sabíamos que la pareja argentina era muy dura, están acostumbrados a jugar juntos, han conseguido grandes cosas en el dobles y teníamos que estar concentrados y dando lo mejor de nosotros para ganar. Hemos aprovechado las oportunidades que hemos tenido y hemos jugado un gran tenis", ha comentado un Alcaraz que ha reconocido que aún tiene que coger soltura para desempeñarse en el dobles, una disciplina extraña para él, con la eficacia deseada.