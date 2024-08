El amargo lamento de José Quiles: "He sido el único que quería pelear"

Serán dos de cuatro. Dos medallas para el boxeo español en estos Juegos Olímpicos, la mejor cosecha de la historia pero el regusto amargo de las dos derrotas en cuartos de final. El viernes fue Rafa Lozano Jr. quien, a lágrima viva, se quedó estancado en la última estación rumbo a las medallas. Y este sábado, José Quiles ha corrido la misma suerte, cayendo por decisión unánime de los jueves ante el campeón del mundo, el uzbeko Abdumalik Khalokov.

"Era el único que quería pelear. Él no tiraba golpes y el árbitro no le decía nada", decía después el eldense, dolido, frustrado y triste por un combate cuya puntuación pareció exagerada en favor del campeón de Europa en el año pasado. Porque el uzbeko sí fue algo superior en el primer asalto, en el que apenas hubo impactos, pero en el segundo hubo mayor igualdad de la que marcaron los jueces, que dieron la victoria por unanimidad al rival de Quiles. El tercero ya fue a título de inventario y el único en el que uno de los jueces premió al púgil español.

"Se movía, corría, se agarraba..."

"Él solo ha puesto su mano delante, se movía, corría y se agarraba. No quería pelear, solo quería pasar el asalto", insistía con un amargor indisimulable, lágrimas en los ojos, buscando abrazos como el que le dio la esposa de Rafa Lozano, el entrenador del equipo español.

"En el primer asalto ha estado un poco fuera de distancia, en el segundo creo que no han sido justos. Al menos un 3-2 en ese segundo asalto hubiera cambiado un poco más el tercero. Pero bueno, él ha jugado sus cartas", reflexionaba el técnico con la templanza y la frialdad que acostumbra.

"Ahora lo único que quiero ahora es intentar relajarme y estar con mi familia. Han sido meses y años fuera de mi casa, desde los 13 años llevo luchando por una medalla, me he quedado a las puertas y estoy jodido", continuaba el Caballo Loco, que asume que no podrá completar otro ciclo olímpico en su peso actual, 57 kilos, pero que deja la puerta abierta a subir de categoría pensando en Los Ángeles 2028.

El boxeo español lo seguirán defendiendo en estos Juegos Olímpicos Enmanuel Reyes Pla y Ayoub Ghadfa, clasificados para las semifinales y, por tanto con una medalla ya garantizada. "No nos damos un 10, pero sí un 8. Llevábamos 24 años sin conseguir una medalla y hemos venido aquí con seis boxeadores y nos llevamos dos diplomas y dos medallas. Está bastante bien, ¿no?", valoraba Lozano.