El campeón olímpico solo tiene una jabalina y la consiguió gracias a un 'crowdfunding' que organizó su gran rival

Arshad Nadeem solo cuenta una jabalina en su colección. Puede sonar a poco para un atleta de élite que precisamente se dedica al lanzamiento de este artefacto, pero para él ha sido más que suficiente. Así lo demostró este jueves, cuando conquistó el oro olímpico para Pakistán, rompiendo así una larga sequía de 40 años sin medallas doradas, y firmó de paso un nuevo récord olímpico en los Juegos con los 92,97 metros que alcanzó gracias a su singular técnica. Pero es que la historia no acaba ahí, porque nada de eso hubiera sido posible sin la ayuda de su gran rival.

A principios de año, Arshad, que llevaba usando la misma jabalina desde que empezó en el atletismo en 2015, no contaba con los 80.000 euros necesarios para comprar una nueva. No era ni mucho menos un capricho, ya que la vieja era lesiva para su codo, llevándole incluso a tener que operarse. A pesar de sus resultados (fue subcampeón mundial solo por detrás del indio Neeraj Chopra en 2023) y los posteriores llamamientos a las instituciones de su país, donde solo importa el cricket, no le hicieron apenas caso.

Tuvo que ser precisamente su rival indio, al que se ha impuesto en París, el que usara su altavoz mediático para dar un toque a las autoridades del país vecino, iniciar una recogida de fondos y que finalmente encontrara un patrocinador que le financiara la nueva jabalina, la única homologada que tiene, gracias al crowdfunding que le organizó. "Para un atleta internacional que quiere ganar una medalla olímpica, necesitas unas instalaciones y equipamiento adecuado", aseguró Chopra, el atleta con más seguidores en Instagram al ser una celebridad en un país de 1.400 millones de habitantes, y que al contrario que su rival tiene el apoyo de grandes marcas internacionales como Samsung, Visa o P&G.

Arshad Nadeem, de Pakistan, récord olímpico de lanzamiento de jabalina / Matthias Schrader

La globalidad del atletismo quedó patente en Saint Denis, en la final de jabalina con más nivel desde Sidney 2000. En el podio estuvieron los representantes de Pakistán, India y Granada. Por primera vez, ni un solo europeo en una prueba que hace no tanto era copada por finlandeses, noruegos o checos.

De hecho, Nadeem batió el récord olímpico de Andreas Thorkildsen con 92,97 metros y ganó al campeón en Tokio, el indio Chopra, con 89,45m, y al granadino Anderson Peters, dos veces campeón mundial, que con 88,54m se impuso por cuatro centímetros el bronce al checo Jakub Vadlejch.

Rivalidad India-Pakistán

A pesar del gesto de Chopra con Nadeem, el sorpasso tuvo unas connotaciones especiales por la situación geopolítica que mantienen la India y Pakistán. Ambos países están en permanente tensión por los dominios de Cachemira, una rivalidad que se había trasladado al deporte con el el hockey y que ahora vive un nuevo capítulo con el lanzamiento de jabalina, a pesar de que ambos atletas han demostrado estar por encima .

"La rivalidad estaba ahí, de eso no hay duda. La gente de cada país estaba ansiosa por vernos a los dos lanzar la jabalina y vencernos mutuamente, pero yo estoy muy contento de ver a Chopra ganar la medalla de plata y compartir podio", explicó tras su victoria olímpica, que se mostró feliz de compartir podio con el hombre que le ayudó a ganar, más allá de las rencillas políticas.

Su hito que ha desatado las celebraciones en un país que, por el contrario, apenas le ha apoyado para triunfar en los Juegos Olímpicos. El portavoz del Gobierno, Attaullah Tarar, anunció que se llevará a cabo el próximo 14 de agosto una ceremonia especial en su honor, que marca además el Día de la Independencia de Pakistán. Y el presidente, Asif Zardari, compartió en un comunicado en la página oficial de su partido, el Partido Popular de Pakistán (PPP), el mismo aprecio: "La victoria de Arshad Nadeem es la victoria de toda la nación".