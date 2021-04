Compromís per Vinaròs ja està en l’equip de govern. Es reedita el pacte del tripartit de l’anterior legislatura i es consolida un govern en majoria, amb sis dones i cinc homes. Un equip, progressista, feminista, ecologista i que treballarà comtra la crisi econòmica i sanitària.

Compromís no va entrar a l’equip de govern a principi de la legislatura perquè només se’ns va oferir la regidoria de Festes: sense Carnaval, Setmana Santa, Sant Joan i Sant Pere. Havíem vingut a treballar, no cobrar per no fer res. Per això vam considerar que el nostre paper seria més constructiu si dúiem a terme una oposició responsable i proactiva.

Fa uns mesos, les executives de PSPV i TSV es van posar en contacte amb Compromís i vam encetar unes negociacions molt diferents, més calmades i dialogats. Finalment, tal com s’ha anunciat aquesta setmana en el cartipàs, Compromís hem assumit les regidories de Comerç i Festes i presidirem la mesa de Benestar animal.

Ens reunirem amb els comerços per avaluar l’efecte de les ajudes del Pla Resistir i informar sobre les bases del Vinaròs Reactiva i acompanyarem el sector en l’activació de la venda en línia. Comptarem amb entitats festeres per adequar les celebracions a les possibilitats sanitàries. Respecte a les accions de benestar animal, impulsarem campanyes d’adopció i informarem la ciutadania de com actuar amb les colònies felines junt amb les organitzacions locals.

Començo aquesta nova etapa amb moltes ganes i il·lusió. Compromís hem signat un pacte de govern per fer front amb valentia a les necessitats actuals de la ciutadania vinarossenca i a les demandes dels nostres sectors productius. Amb aquestes regidories, sí podrem treballar de valent i no deixar enrere a ningú.

Portaveu Compromís per Vinaròs