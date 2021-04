Què els sembla el títol que els propose hui? Jo, que intente imaginar-me la cara que deuen fer mentre em llegeixen, veig que ací hi ha un poc de tot. Alguna cella cap amunt, algun morro cap avall. És normal. D’entrada, aquest títol pot semblar una paradoxa.

I ho pot semblar, perquè l’experiència al món capitalista ens ha ensenyat que l’èxit empresarial s’ha hagut de desvincular de qualsevol forma de sostenibilitat. Fins hui, quan li hem vist les orelles al llop en forma de crisi climàtica i de pandèmia, alguns amb reticències i altres amb determinació comencen a donar-li la raó a Greta Thunberg i a escoltar la joventut, que ens reclama justícia enfront de l’emergència climàtica.

Però clar, qui es creu ara el binomi «sostenibilitat empresarial» si només s’ha usat per a pintar de verd les campanyes publicitàries de grans energètiques? Com confiar en la Responsabilitat Social Corporativa després de certes maniobres contra la custòdia del territori, com la instal·lació de macro-horts eòlics al Maestrat?

Doncs ens ho creiem els governs amb Compromís. I estem fent el possible per posar-ho en pràctica a les comarques de Castelló i per donar-li un sentit real a l’economia sostenible. Estem desenvolupant una economia que tinga cura del territori, també de l’interior, eixe gran oblidat que s’enfronta alhora al repte demogràfic. Amb eixa intenció, el meu company Pau Ferrando (al capdavant de l’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Castelló) ha posat en marxa el servei d’assessorament en Sostenibilitat Empresarial per a persones autònomes, emprenedores i pimes. L’objectiu és clar: impulsar des de baix, des de la xarxa de proximitat, la implantació de mesures de millora de la sostenibilitat en les accions de producció i comercialització.

El Green New Deal és una realitat i la cura de la salut del territori i de les persones una obligació per a les institucions. Cal prendre decisions valentes i assegurar que ningú es quede enrere en el procés de transició ecològica. Totes les persones dels nostres municipis han de tenir l’oportunitat de formar part d’aquesta revolució i fer que aquesta siga una regió europea competent i de primera, com ho hem sigut fins ara.

Aquest és el camí que hem d’emprendre per garantir un futur pròsper per a nosaltres i per als i les que vindran. I hem de ser curosos a l’hora de saber quines estratègies suposaran un canvi de paradigma que ens beneficiarà de manera justa com a poble i quines --com les macroinstal·lacions energètiques-- perpetuaran l’hegemonia de les grans empreses.

El moment és ara i en això estem, en posar les bases per fer de la cultura de la sostenibilitat empresarial un bé comú que ens aporte valor social, econòmic i ambiental i que ens alinee amb l’Agenda 2030 de la UE i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. De totes i de tots depén que el futur siga possible i que Castelló continue oferint oportunitats de desenvolupament.

Portaveu de Compromís a la Diputació i l’Ajuntament de Castelló