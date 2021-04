Escolto darrerament molt la paraula llibertat. El Partit Popular de Madrid té aquesta paraula sempre als llavis, i se l’intenten fer seua. I sabem que, ens agrade o no, el que passa a Madrid apareix a tot arreu, degut a un centralisme exacerbant de tots els mitjans de comunicació. Però jo avui els seguiré la corrent i parlaré de Madrid i de la seua llibertat.

Perquè, de quina llibertat parlen? Quina llibertat intenten vendre? Perquè la seua no és la llibertat que John Stuart Mill explicava ja en el segle XIX, i que es basa en drets, com el de dissentir de la col·lectivitat, o el de poder decidir a qui volem resar, o a qui estimar, o el dret a expressar-nos lliurement, o el de ser més iguals per a que la societat progresse. Una llibertat amb l’únic límit de no fer mal a l’altre. Això, amics i amigues, és la llibertat. I no hi ha cap partit a Espanya que puga parlar més de llibertat que el partit socialista, per molt que la dreta d’aquest país repeteixca una i altra vegada la paraula. Ningú ha lluitat més per aconseguir-la que el partit socialista.

La llibertat de la que parla el Partit Popular té molt més a veure amb els seus drets, els que creuen propis. La seua llibertat té a veure amb un liberalisme que dona més a qui ja té més. La seua llibertat ens va dur a la crisi de 2008 i va preferir salvar als bancs i no a la ciutadania. En canvi, la nostra llibertat està salvant a la gent durant la terrible crisi de la covid-19. La seua llibertat va fer que l’hospital de campanya muntat a Ifema costara als madrilenys més de 85 milions d’euros pels 41 dies que va estar obert, mentre que ací se van habilitar tres hospitals de campanya que funcionen des de fa quasi un any i han costat 15 milions d’euros. Facen comptes. És per a lo que solen gastar la paraula llibertat, per a disfressar el concepte de negoci, pervertint així un dels valors superiors de la nostra democràcia.

Quan sento a la dreta parlar de «llibertat» tremole. Ens trobem davant d’una crisi sanitària i econòmica que bat rècords a la Comunitat de Madrid en matèria de contagis, de saturació dels hospitals, les UCI per damunt de les seues capacitats, i clar, els centres de salut tancats, les consultes a especialistes s’aplacen, però ells continuen apel·lant a la llibertat i la responsabilitat individual com a solució. Clar que ells, en cas de problemes, acudiran al seu hospital de luxe amb els seus professionals d’elit. Aquesta és la seua llibertat.

És un liberalisme que sols està a favor d’aquelles normes que els permeten continuar sent una elit privilegiada, i per tant insolidària. És un liberalisme que no té por a mentir ni a aprofitar-se de la feina dels altres, un liberalisme que fa mal a la societat perquè no la té en compte a tota, sinó només a uns pocs, els que ja ho tenen tot i que volen continuar tenint-ho tot.

Sí, el 4 de maig, a Madrid, ens juguem més del que pareix, inclús ací a estes comarques. Ens juguem com volem encarar el nostre més immediat futur, agreujat per la pandèmia i crisi de la covid-19. Perquè si la seva llibertat triomfa, la nostra llibertat, la de totes i tots, serà menor, com ho seran els nostres drets, i com ho serà la manera d’entendre que es governa per a servir i no per a servir-se. Si guanya la seua llibertat el nostre futur estarà en perill, fins i tot a la província de Castelló. Perquè aquesta manera de pensar també està en estes terres. No ens deixem enganyar per les paraules i lluitem, com sempre, per aconseguir la vertadera llibertat, aquella que millora la vida de totes i tots, i no dels de sempre. Això és llibertat.

Secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló y diputado autonómico