Una de les prioritats de l’Ajuntament d’Almenara són les ajudes educatives. Des de l’equip de govern que encapçale ho tenim clar. Amb els programes municipals o el programa Xarxallibres de la Conselleria d’Educació, es garanteixen els llibres gratuïts a les etapes de primària i secundària, continuant adaptada als temps actuals una iniciativa que va començar amb el banc de llibres municipal i de l’AMPA de l’escola, que es va crear al seu temps.

Però volem anar més enllà i oferir ajudes als alumnes de batxillerat, universitaris i cicles formatius. Per això des de l’Ajuntament hem buscat un programa municipal, pioner, per facilitar els llibres de text a l’alumnat del batxillerat (que no entren al Xarxallibres), a canvi de fer tasques de voluntariat social en el municipi, col·laborant amb el Casal Jove. De fet, aquestos dies de Setmana Santa i Pasqua, els i les joves que s’han acollit al programa han col·laborat fent tasques d’informadors al Passeig Marítim recordant la necessitat de portar la mascareta o mantindre la distància de seguretat. Entre uns programes i altres hem aconseguit que tot l’alumnat que ho desitge puga tindre els llibres gratuïts des de Primària fins al Batxillerat. Però també està la formació universitària, per als que hem establert altres tipus d’ajudes de caràcter municipal, perquè volem que a tot l’alumnat universitari i de cicles formatius de grau mitjà o superior empadronat al nostre poble a qui no arriben les ajudes d’altres administracions puga tindre suport municipal.

Des de l’Ajuntament volem finançar fins a un 50% de la despesa que es puga realitzar en la matrícula universitària, amb un màxim de 480 euros per estudiant. És el moment de que l’alumnat interessat i que no tinga ajudes d’altres administracions puga demanar-la a l’Ajuntament, fins el 30 d’abril. També volem col·laborar amb les despeses de transport públic que utilitza l’alumnat d’Almenara cap a les facultats. Aquesta ajuda es podrà sol·licitar a l’ajuntament entre l’1 i el 30 de juliol. Es concedirà fins a un import del 50% del total gastat amb un màxim de 400 euros. S’hauran d’aportar els tiquets o justificants.

Per tant, l’Ajuntament d’Almenara fa una clara aposta per aportar ajudes per recolzar els estudis on no arriben les altres administracions, completant les etapes educatives.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló