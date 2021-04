Seré directa i educada, com crec que em coneixen els veïns d’Albocàsser i com espera la ciutadania dels seus representants. A l’Ajuntament d’Albocàsser tots, i sobretot totes, regidors, regidores i personal municipal esperem més correcció, educació i respecte per part del regidor de JPA que tots els bocassins i bocassines saben. Tot el veïnat d’Albocàsser i qui veja els plenaris a les xarxes socials municipals entendrà bé el perquè d’aquesta petició. El seu comportament és intolerable.

Canviant de tema, i fet un preludi que era necessari, l’equip de govern format pels quatre regidors del PSPV ens hem trobat un ajuntament en un estat delicat. Estem estabilitzant al malalt i una vegada feta la primera cura ja estem pensant en l’Albocàsser que volem. I en tenim dos, millor dit, tres objectius molt clars: col·legi nou, batxillerat, formació professional i residència de majors. Així ho hem fet saber a les administracions, així ho tenen damunt de la taula les diferents conselleries implicades i així ho saben a la Diputació de Castelló.

A tots ells els agraïm la receptivitat que han tingut amb nosaltres i els agraïm com s’han posat a treballar per fer realitat aquests projectes per a obrir noves perspectives a Albocàsser i l’Alt Maestrat. Contra el despoblament a l’Alt Maestrat començarem a lluitar amb una escola nova, amb batxillerat i cicles formatius professionals i amb la residència que els nostres majors es mereixen. En aquests dos anys, amb el suport i sensibilitat de les administracions no ens cansarem de treballar per a fer possible aquests reptes. Volem posar els fonaments perquè a 2023 tot estigue encarrilat.

Alcaldessa d’Albocàsser