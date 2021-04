Seis años lleva el gobierno municipal de Amparo Marco prometiendo mejoras para la plantilla de la Policía Local de la ciudad de Castellón. Buenas palabras que no son más que declaraciones para regalar los oídos, pero que luego no se materializan. Y esto no ocurre sencillamente porque no hay ni interés. Ni están ni se les espera.

Los representantes policiales de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y SPPLB así nos lo han trasladado en una reunión que hemos mantenido para conocer sus inquietudes y demandas. Ninguna de estas inquietudes son nuevas. Por supuesto, vamos a ayudarles en sus justas y legítimas reivindicaciones. Pedimos al equipo de gobierno municipal de Castellón que las atienda porque sus promesas fueron absolutamente electoralistas. La izquierda ocupa sillones y olvida obligaciones.

Entre estas está la necesidad de cubrir las plazas vacantes, ya que faltan ahora al menos 30 efectivos, teniendo en cuenta que ¡¡hay noches que solo hay dos patrullas para vigilar todo el término de Castellón!! Eso es dar un mal servicio a la ciudadanía, que sí paga desde el día 1 de enero y bien altos sus impuestos (somos la segunda capital de España que más IBI cobra, solo por detrás de Madrid y empatados con Barcelona), pero que luego no lo ve retornado en servicios que mejoren el bienestar de los castellonenses e inversiones.

Es hora de pasar de las promesas a los hechos. El equipo de gobierno formado por PSOE, Compromís y Podemos ha de demostrar que está. No puede ser que la Policía Local que vela y cuida por todos nosotros esté en des-Amparo, como tantos y tantos castellonenses, por los partidos del des-Acord de Fadrell.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón