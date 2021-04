Finalitza la celebració de les pasqües, ben diferent a les de fa uns anys, però afortunadament millor que la darrera. Totes hem fet per menjar-nos la mona, bé feta a casa, o bé del forn, eixe del barri que afortunadament encara segueix obert. Aquest primer any de pandèmia hem patit el tancament definitiu del 15% del xicotet comerç al País Valencià. Ara són un terç de les existents, unes 20.000 tendes, les que es troben en risc d’abaixar la persiana. En canvi, la tendència de la compra en modalitat en línia i a domicili ha augmentat considerablement el darrer any i és per això que l’obertura d’aquesta modalitat als negocis ha estat fonamental per a la seua supervivència.

La Conselleria d’Economia Sostenible ha posat el seu granet de sorra amb les ajudes del Pla Resistir i les farà més extensives amb el previsible Pla Resistir +, però és cert que tota pedra fa paret i ara tota ajuda és poca. Cal dinamitzar el comerç local i promoure la despesa en la ciutat. Per eixe motiu, celebrem la iniciativa que tindrem a Vila-real amb la targeta Fem Poble amb l’objectiu d’estimular el comerç i els negocis de proximitat, ja que serà una targeta de pagament per a negocis i serveis de tot tipus, sempre acomplint amb els principis ètics. Considerem que aquesta acció, en fase de preinscripció per als comerços, és el granet de sorra que des de l’Ajuntament es posa i ens congratulem perquè s’ha treballat conjuntament amb el Pacte Local del Renaixement.

Des de Compromís per Vila-real pensem que el comerç mundial ha de ser un complement del comerç local i és en la totalitat del procés de consum on s’ha de buscar l’equitat. Sols així garantirem la necessària i valuosa supervivència del comerç de proximitat.

Portaveu de Compromís Vila-real