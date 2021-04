Cada any, quan arriba l’última etapa del curs, els pares que teniu fills en edat escolar comenceu a pensar en el següent. Estic segur que l’educació dels fills és una de les coses que més us preocupa, i que desitgeu encertar en les decisions perquè voleu el millor. És un dels deures més importants que teniu com a pares i un dret que els poders públics tenen l’obligació de respectar.

El procés educatiu és un camí de creixement personal en totes les dimensions, i no es redueix únicament a l’àmbit acadèmic i l’aprenentatge de coneixements. Un desenvolupament integral inclou també l’assimilació d’actituds i valors per a integrar-se en la societat buscant el bé de tots, convivint fraternalment i treballant per un món més just.

Per a interioritzar aquests principis i portar-los a la pràctica, les persones nece-ssitem educar-nos en una certa autodisciplina valorant l’esforç, i creixent en el sentit de la pròpia responsabilitat. Els cristians no podem oblidar que la nostra fe inclou una visió de les realitats humanes: del matrimoni i la família, la societat i la política, la dignitat del treball, la importància de la cultura en la construcció d’un món humà. En una educació integral no hauria de faltar la formació en la fe que ajude a comprendre el perquè de les opcions cristianes davant la vida. Us vull animar a incloure l’ensenyament de la religió en els programes educatius dels vostres fills. Sens dubte, una sòlida formació cristiana farà d’ells millors persones.

Penso que el servei educatiu que l’Església ofereix a la societat continua sent necessari. Si en altres èpoques es van crear escoles catòliques per cobrir un dèficit en el sistema educatiu, actualment són una possibilitat que garanteix els drets dels pares en l’educació dels fills i contribueix al pluralisme cultural i a la llibertat, en uns moments en què els poders públics tendeixen a envair tots els àmbits de la vida de les persones i de les famílies.

Bisbe de Tortosa